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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2179218021812182>
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 15:54

  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:давайте якось визначимося. згідно ваших дописів заробити в Україні великі гроші можна лише нечесно?

Можна й чесно. Але нечесно простіше. А ще простіше через "сірі схеми", коли фірма кума продає яйця по 17 чи наймає 100 ФОП замість працівників.

100 ФОПів замість працівників - це хіба лише в ІТ.

й не так легко постачати яйця по 17 грн - спробуй ;)

не айті а епік
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 16:00

  Дюрі-бачі написав:
  барабашов написав:кстати какая у вас специальность и что преподаёте?

Обробка даних, але іноді доводиться і web-деву вчити (вимоги ринку).

зараз модно називати Bigdata, те що колись називалося теорвер та статистика
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 16:19

Re: Еміграція, заробітчанство

  flyman написав:зараз модно називати Bigdata, те що колись називалося теорвер та статистика

Bigdata то Bigdata, там свої моделі (map-reduce) і свої технології (Hadoop). А декому треба й звичайні дані обробити (поки їх ще мегабайти, а не гігабайти) банальним Pandas чи Excel. Щодо статистики, то її справді треба розуміти.

От зараз по проєкту пишем статтю. А мені треба просто дані із кількох джерел трасформувати, злити в один датасет, відфільтрувати викиди, заповнити пробіли і т.д. І річ йде всього про кілька десятків мільйонів записів, які мій ноут всі проганяє за 5 хв. Що сам роблю - того й учу студентів потім.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 17:37

  Bolt написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Bolt написав:До речі в нас у Вузах, хоть, щось вчать чи повна профанація?

Вчимо достатньо, щоб хороші студенти працювали за фахом і могли продовжити навчання в магістратурі не топового університету Європи. В наш балаврат я б свою дитину віддав, в магістратуру - ні.
Але від 19 року з дистанційкою і війною якість суттєво впала.

А сенс вчитися в магістратурі? 4-х курсів бракує, щоб за фахом працювати?
Пи. Си. Малий, щось трохи балів набрав, буду його на довбане ІТ пхати, в УКУ балів та і грошей не вистачить(там рік 150 кг), а політех потянемо.

лучше в сварщики, ИМХО перспективы лучше если конечно научится хорошо варить)
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 19:11

  Прохожий написав:
  Bolt написав:
  Дюрі-бачі написав:Вчимо достатньо, щоб хороші студенти працювали за фахом і могли продовжити навчання в магістратурі не топового університету Європи. В наш балаврат я б свою дитину віддав, в магістратуру - ні.
Але від 19 року з дистанційкою і війною якість суттєво впала.

А сенс вчитися в магістратурі? 4-х курсів бракує, щоб за фахом працювати?
Пи. Си. Малий, щось трохи балів набрав, буду його на довбане ІТ пхати, в УКУ балів та і грошей не вистачить(там рік 150 кг), а політех потянемо.

лучше в сварщики, ИМХО перспективы лучше если конечно научится хорошо варить)

Вредно для здоровья. 😏
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 21:52

  Richi написав:
  rjkz написав:Для квалифицированного специалиста со свободным Инглишем, 200+К - вполне досягаемый результат.

Так квалифицированный специалист со знанием языка, почти в любой стране хорошо зарабатывает и даже в Украине.
А то, что Вы бравируете тем, что всегда можете сменить работу и найти другую, так это не плюс, а скорее минус, который указывает на Вашу низкую квалификацию. Вас можно легко заменить, поэтому работодатель не привязывает Вас контрактом.


Я не конкретно про себя писал.
Я работаю фуллтайм и по контракту.
Насколько мне удалось выяснить, на моей позиции лучше меня не было за все время. Фактически, я оверквалифайд для этой позиции. Как полковник на лейтенантской должности.
Работодатель - не фонтан. Не зарплата меня держит, а общий "паттерн".
Не хочу тут расписывать, но мне очень удобно в плане семейных обстоятельств.

А, ну и контракт - такая себе бумажка.
Защита от увольнения - юнион, а не конетракт.
Без юниона большинство контрактов в США - эт вилл, то есть, работодатель может дать пинком под зад в любой момент любого.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 22:07

  flyman написав:
  rjkz написав:
  akurt написав:Sir rjkz!
Вы должны правильно реагировать.
Абзацы 1-2-3 реально гениальные.
Особенно 1 - как реплика на то, что смерд какой-то - голый босый почти голодный - что-то там вякает про эмиграцию, в которой никогда не был и в ближайшие - как говорил Воланд - 1000 лет - не будет.
Лично я на сегодня не вижу вариантов попасть в США для участников этого форума.

P.S. Я сейчас юридически в Испании. Не пишите так смело про Испанию. Вы точно не все знаете. Как и я тоже. Но я хоть «на месте».


Вы, как я понимаю, в Испании проездом. Не резидент, чтобы глубоко понимать процессы.
Не сомневаюсь, там тоже есть возможности.
Но как писал уже Слономаг и насколько это справедливо для Европы в целом и Испании в частности, налоги там выше, чем в США. И намного.
Рынок не так наполнен деньгами как в США. А если работать "на дядю", то совсем печаль, насколько я наслышан из очень многих источников.
Ну и у людей УЖЕ есть хоть какой-то уровень Инглиша, думаю, примерно как у меня. А это уже достаточно для жизни в стране и для какого-то уровня работы.
Конечно, хотелось-бы лучше, нет предела совершенству.
А Спениш на уровне ...никакой абсолютно.
Тепло и моря в США - хоть залейся. Надоест и то тепло и то море.
Условия для бизнеса - супер, особенно в республиканских штатах.
И, как частность - Флорида. И тепло и море и комфортно для бизнеса. И денег много в штате крутится и если уж совсем тяжко с уровнем лангуаге - довольно большая русско и украинскоязычные комьюнити.

Ну и те приколы с банками, которые описывал СЛономаг, очевидно будут для них неожиданностью.
В США вести бизнес и с банками намного проще.
Хочешь внести кэш - пожалуйста, хочешь снять - пожалуйста, хочешь перевести из одного банка в другой - на здоровье.
Главное, все доходы указать и заплатить все налоги....ну, те что нельзя ЛЕГАЛЬНО списать, а это можно сделать 100500 легальными способами. Главное не переборщить. Трамп вон сотни миллионов возврата на фиктивных убытках получал.
Я не к этому призываю, но иллюстрирую насколько толерантная бизнес среда.
Да что я объясняю?
Рейтинг Doing Business - США на 6 месте в мире, Испания - на 30м.

є один ньюанс,
в Європі де високі податки працюватимуть навідчепись, напр. клієнт з США і робочий день там, коли тут уже бізнес години закінчилися, а в п"ятницю, взагалі люди кажуть, що на планьорку не чекайте, так як в нас скорочений робочий день і в 15:00 нас нема в офісі, а в будні дні на планьорки на 18:00 теж через раз, так як WLB, то діти зі школи, то до дохтора, то жінку підвезти ... так і кажуть американському клієнту, сорян кальтче-діференц, ви не думайте, що ми будем рвати опу як у вас прийнято в Америці


Может ты не внимательно читал, люди - не айти.
Чувак нефть возит или нефтепродукты на траке.
В Украине был офицером.
Бизнес - покупать в Канаде, продавать в Украине.
Ему эти конферец-коллы и миттинги нафиг не выпали.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 10:44

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Да что Вы на эту чушь реагируете?
Чел про жизнь в эмиграции ни в зуб ногой, но отрабатывает заказ на остановку бегства рабов с плантации рыжего татарина.


Мені здається, що Ви вірите в теорії змови.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 10:48

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Фактически, я оверквалифайд для этой позиции. Как полковник на лейтенантской должности.

Не рівняй себе з полковником. Полковник - це CEO в багатотисячному колективі.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 11:18

  Denik написав:
  rjkz написав:Фактически, я оверквалифайд для этой позиции. Как полковник на лейтенантской должности.

Не рівняй себе з полковником. Полковник - це CEO в багатотисячному колективі.

CEO в багатотисячному колективі - це вже генерал :)

напевне я можу себе порівняти з полковником 8)
Shaman
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