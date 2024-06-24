|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 23 чер, 2024 15:54
Shaman написав: Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
давайте якось визначимося. згідно ваших дописів заробити в Україні великі гроші можна лише нечесно?
Можна й чесно. Але нечесно простіше. А ще простіше через "сірі схеми", коли фірма кума продає яйця по 17 чи наймає 100 ФОП замість працівників.
100 ФОПів замість працівників - це хіба лише в ІТ.
й не так легко постачати яйця по 17 грн - спробуй
не айті а епік
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 35444
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1584 раз.
- Подякували: 2777 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Нед 23 чер, 2024 16:00
Дюрі-бачі написав: барабашов написав:
кстати какая у вас специальность и что преподаёте?
Обробка даних, але іноді доводиться і web-деву вчити (вимоги ринку).
зараз модно називати Bigdata, те що колись називалося теорвер та статистика
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 35444
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1584 раз.
- Подякували: 2777 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Нед 23 чер, 2024 16:19
flyman написав:
зараз модно називати Bigdata, те що колись називалося теорвер та статистика
Bigdata то Bigdata, там свої моделі (map-reduce) і свої технології (Hadoop). А декому треба й звичайні дані обробити (поки їх ще мегабайти, а не гігабайти) банальним Pandas чи Excel. Щодо статистики, то її справді треба розуміти.
От зараз по проєкту пишем статтю. А мені треба просто дані із кількох джерел трасформувати, злити в один датасет, відфільтрувати викиди, заповнити пробіли і т.д. І річ йде всього про кілька десятків мільйонів записів, які мій ноут всі проганяє за 5 хв. Що сам роблю - того й учу студентів потім.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 3327
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 582 раз.
- Подякували: 421 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 23 чер, 2024 17:37
Bolt написав: Дюрі-бачі написав: Bolt написав:
До речі в нас у Вузах, хоть, щось вчать чи повна профанація?
Вчимо достатньо, щоб хороші студенти працювали за фахом і могли продовжити навчання в магістратурі не топового університету Європи. В наш балаврат я б свою дитину віддав, в магістратуру - ні.
Але від 19 року з дистанційкою і війною якість суттєво впала.
А сенс вчитися в магістратурі? 4-х курсів бракує, щоб за фахом працювати?
Пи. Си. Малий, щось трохи балів набрав, буду його на довбане ІТ пхат
и, в УКУ балів та і грошей не вистачить(там рік 150 кг), а політех потянемо.
лучше в сварщики, ИМХО перспективы лучше если конечно научится хорошо варить)
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 13728
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 912 раз.
- Подякували: 1442 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Нед 23 чер, 2024 19:11
Прохожий написав: Bolt написав: Дюрі-бачі написав:
Вчимо достатньо, щоб хороші студенти працювали за фахом і могли продовжити навчання в магістратурі не топового університету Європи. В наш балаврат я б свою дитину віддав, в магістратуру - ні.
Але від 19 року з дистанційкою і війною якість суттєво впала.
А сенс вчитися в магістратурі? 4-х курсів бракує, щоб за фахом працювати?
Пи. Си. Малий, щось трохи балів набрав, буду його на довбане ІТ пхат
и, в УКУ балів та і грошей не вистачить(там рік 150 кг), а політех потянемо.
лучше в сварщики, ИМХО перспективы лучше если конечно научится хорошо варить)
Вредно для здоровья. 😏
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 2990
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 220 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 23 чер, 2024 21:52
Richi написав: rjkz написав:
Для квалифицированного специалиста со свободным Инглишем, 200+К - вполне досягаемый результат.
Так квалифицированный специалист
со знанием языка, почти в любой стране хорошо зарабатывает и даже в Украине.
А то, что Вы бравируете тем, что всегда можете сменить работу и найти другую, так это не плюс, а скорее минус, который указывает на Вашу низкую квалификацию. Вас можно легко заменить, поэтому работодатель не привязывает Вас контрактом.
Я не конкретно про себя писал.
Я работаю фуллтайм и по контракту.
Насколько мне удалось выяснить, на моей позиции лучше меня не было за все время. Фактически, я оверквалифайд для этой позиции. Как полковник на лейтенантской должности.
Работодатель - не фонтан. Не зарплата меня держит, а общий "паттерн".
Не хочу тут расписывать, но мне очень удобно в плане семейных обстоятельств.
А, ну и контракт - такая себе бумажка.
Защита от увольнения - юнион, а не конетракт.
Без юниона большинство контрактов в США - эт вилл, то есть, работодатель может дать пинком под зад в любой момент любого.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 16776
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8378 раз.
- Подякували: 5273 раз.
-
- Профіль
-
7
3
6
Додано: Нед 23 чер, 2024 22:07
flyman написав: rjkz написав: akurt написав:
Sir rjkz!
Вы должны правильно реагировать.
Абзацы 1-2-3 реально гениальные.
Особенно 1 - как реплика на то, что смерд какой-то - голый босый почти голодный - что-то там вякает про эмиграцию, в которой никогда не был и в ближайшие - как говорил Воланд - 1000 лет - не будет.
Лично я на сегодня не вижу вариантов попасть в США для участников этого форума.
P.S. Я сейчас юридически в Испании. Не пишите так смело про Испанию. Вы точно не все знаете. Как и я тоже. Но я хоть «на месте».
Вы, как я понимаю, в Испании проездом. Не резидент, чтобы глубоко понимать процессы.
Не сомневаюсь, там тоже есть возможности.
Но как писал уже Слономаг и насколько это справедливо для Европы в целом и Испании в частности, налоги там выше, чем в США. И намного.
Рынок не так наполнен деньгами как в США. А если работать "на дядю", то совсем печаль, насколько я наслышан из очень многих источников.
Ну и у людей УЖЕ есть хоть какой-то уровень Инглиша, думаю, примерно как у меня. А это уже достаточно для жизни в стране и для какого-то уровня работы.
Конечно, хотелось-бы лучше, нет предела совершенству.
А Спениш на уровне ...никакой абсолютно.
Тепло и моря в США - хоть залейся. Надоест и то тепло и то море.
Условия для бизнеса - супер, особенно в республиканских штатах.
И, как частность - Флорида. И тепло и море и комфортно для бизнеса. И денег много в штате крутится и если уж совсем тяжко с уровнем лангуаге - довольно большая русско и украинскоязычные комьюнити.
Ну и те приколы с банками, которые описывал СЛономаг, очевидно будут для них неожиданностью.
В США вести бизнес и с банками намного проще.
Хочешь внести кэш - пожалуйста, хочешь снять - пожалуйста, хочешь перевести из одного банка в другой - на здоровье.
Главное, все доходы указать и заплатить все налоги....ну, те что нельзя ЛЕГАЛЬНО списать, а это можно сделать 100500 легальными способами. Главное не переборщить. Трамп вон сотни миллионов возврата на фиктивных убытках получал.
Я не к этому призываю, но иллюстрирую насколько толерантная бизнес среда.
Да что я объясняю?
Рейтинг Doing Business - США на 6 месте в мире, Испания - на 30м.
є один ньюанс,
в Європі де високі податки працюватимуть навідчепись, напр. клієнт з США і робочий день там, коли тут уже бізнес години закінчилися, а в п"ятницю, взагалі люди кажуть, що на планьорку не чекайте, так як в нас скорочений робочий день і в 15:00 нас нема в офісі, а в будні дні на планьорки на 18:00 теж через раз, так як WLB, то діти зі школи, то до дохтора, то жінку підвезти ... так і кажуть американському клієнту, сорян кальтче-діференц, ви не думайте, що ми будем рвати опу як у вас прийнято в Америці
Может ты не внимательно читал, люди - не айти.
Чувак нефть возит или нефтепродукты на траке.
В Украине был офицером.
Бизнес - покупать в Канаде, продавать в Украине.
Ему эти конферец-коллы и миттинги нафиг не выпали.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 16776
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8378 раз.
- Подякували: 5273 раз.
-
- Профіль
-
7
3
6
Додано: Пон 24 чер, 2024 10:44
rjkz написав:
Да что Вы на эту чушь реагируете?
Чел про жизнь в эмиграции ни в зуб ногой, но отрабатывает заказ на остановку бегства рабов с плантации рыжего татарина.
Мені здається, що Ви вірите в теорії змови.
-
Denik
-
-
- Повідомлень: 3178
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 656 раз.
- Подякували: 1138 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 24 чер, 2024 10:48
rjkz написав:
Фактически, я оверквалифайд для этой позиции. Как полковник на лейтенантской должности.
Не рівняй себе з полковником. Полковник - це CEO в багатотисячному колективі.
-
Denik
-
-
- Повідомлень: 3178
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 656 раз.
- Подякували: 1138 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 24 чер, 2024 11:18
Denik написав: rjkz написав:
Фактически, я оверквалифайд для этой позиции. Как полковник на лейтенантской должности.
Не рівняй себе з полковником. Полковник - це CEO в багатотисячному колективі.
CEO в багатотисячному колективі - це вже генерал
напевне я можу себе порівняти з полковником
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 6275
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 609 раз.
- Подякували: 1430 раз.
-
- Профіль
-
2
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|