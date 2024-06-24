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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 24 чер, 2024 11:26
Denik написав: rjkz написав:
Фактически, я оверквалифайд для этой позиции. Как полковник на лейтенантской должности.
Не рівняй себе з полковником. Полковник - це CEO в багатотисячному колективі.
Спілкуючись з як мінімум трьома полковниками і з набагато більшою кількістю СЕО не можу погодитись. Знак рівності тут зайвий)))
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