RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2179218021812182
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 18:48

Работа за минималку в Америке.
https://youtu.be/UgraYzTbtzU?si=KIqjSx3ugbsXXa61
Bolt
 
Повідомлень: 2993
З нами з: 09.11.17
Подякував: 17 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 22:11

  Bolt написав:Работа за минималку в Америке.
https://youtu.be/UgraYzTbtzU?si=KIqjSx3ugbsXXa61

А що ви думали на кшталт МІНІМАЛКИ - що її повинно вистачати на смарагди, діаманти та чорну ікру - чи як?
Ну а так - все вірно: він так і говорить, що треба мати освіту, кваліфікацію та професію.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9787
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3624 раз.
Подякували: 1282 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 22:50

  akurt написав:
  Bolt написав:Работа за минималку в Америке.
https://youtu.be/UgraYzTbtzU?si=KIqjSx3ugbsXXa61

А що ви думали на кшталт МІНІМАЛКИ - що її повинно вистачати на смарагди, діаманти та чорну ікру - чи як?
Ну а так - все вірно: він так і говорить, що треба мати освіту, кваліфікацію та професію.

швиденько перевзуваєшся - талант :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6280
З нами з: 29.09.19
Подякував: 609 раз.
Подякували: 1430 раз.
 
Профіль
2
4
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 22:50

  akurt написав:
  Bolt написав:Работа за минималку в Америке.
https://youtu.be/UgraYzTbtzU?si=KIqjSx3ugbsXXa61

А що ви думали на кшталт МІНІМАЛКИ - що її повинно вистачати на смарагди, діаманти та чорну ікру - чи як?
Ну а так - все вірно: він так і говорить, що треба мати освіту, кваліфікацію та професію.

Так він фактично за півтори мінімалки вкалує. Мусив би жирувати.
Bolt
 
Повідомлень: 2993
З нами з: 09.11.17
Подякував: 17 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2179218021812182
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (4070)
24.06.2024 21:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.