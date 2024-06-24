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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 24 чер, 2024 18:48
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Bolt
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Додано: Пон 24 чер, 2024 22:11
А що ви думали на кшталт МІНІМАЛКИ - що її повинно вистачати на смарагди, діаманти та чорну ікру - чи як?
Ну а так - все вірно: він так і говорить, що треба мати освіту, кваліфікацію та професію.
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akurt
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Додано: Пон 24 чер, 2024 22:50
akurt написав:
А що ви думали на кшталт МІНІМАЛКИ - що її повинно вистачати на смарагди, діаманти та чорну ікру - чи як?
Ну а так - все вірно: він так і говорить, що треба мати освіту, кваліфікацію та професію.
швиденько перевзуваєшся - талант
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Додано: Пон 24 чер, 2024 22:50
akurt написав:
А що ви думали на кшталт МІНІМАЛКИ - що її повинно вистачати на смарагди, діаманти та чорну ікру - чи як?
Ну а так - все вірно: він так і говорить, що треба мати освіту, кваліфікацію та професію.
Так він фактично за півтори мінімалки вкалує. Мусив би жирувати.
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Bolt
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