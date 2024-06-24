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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 24 чер, 2024 18:48
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Додано: Пон 24 чер, 2024 22:11
А що ви думали на кшталт МІНІМАЛКИ - що її повинно вистачати на смарагди, діаманти та чорну ікру - чи як?
Ну а так - все вірно: він так і говорить, що треба мати освіту, кваліфікацію та професію.
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Додано: Пон 24 чер, 2024 22:50
akurt написав:
А що ви думали на кшталт МІНІМАЛКИ - що її повинно вистачати на смарагди, діаманти та чорну ікру - чи як?
Ну а так - все вірно: він так і говорить, що треба мати освіту, кваліфікацію та професію.
швиденько перевзуваєшся - талант
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Додано: Пон 24 чер, 2024 22:50
akurt написав:
А що ви думали на кшталт МІНІМАЛКИ - що її повинно вистачати на смарагди, діаманти та чорну ікру - чи як?
Ну а так - все вірно: він так і говорить, що треба мати освіту, кваліфікацію та професію.
Так він фактично за півтори мінімалки вкалує. Мусив би жирувати.
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Додано: Вів 25 чер, 2024 00:41
Denik написав: rjkz написав:
Да что Вы на эту чушь реагируете?
Чел про жизнь в эмиграции ни в зуб ногой, но отрабатывает заказ на остановку бегства рабов с плантации рыжего татарина.
Мені здається, що Ви вірите в теорії змови.
Мне достаточно того что я о нем знаю.
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Додано: Вів 25 чер, 2024 00:45
Denik написав: rjkz написав:
Фактически, я оверквалифайд для этой позиции. Как полковник на лейтенантской должности.
Не рівняй себе з полковником. Полковник - це CEO в багатотисячному колективі.
Не всегда упирается в то, сколькими людьми ты командуешь.
Но не принципиально. Пусть будет майор.
У меня технологические знания, %% 20 из которых с головой перекрывает мои обязанности.
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Додано: Вів 25 чер, 2024 00:53
gonchik74 написав: Denik написав: rjkz написав:
Фактически, я оверквалифайд для этой позиции. Как полковник на лейтенантской должности.
Не рівняй себе з полковником. Полковник - це CEO в багатотисячному колективі.
Спілкуючись з як мінімум трьома полковниками і з набагато більшою кількістю СЕО не можу погодитись. Знак рівності тут зайвий)))
У меня был знакомый, подполковник - замначштаба.
Другая - полковник медицинской службы. ВОобще никого в подчинении. Просто операционный анестезиолог в НИИССХ.
Не знаю как сейчас, а раньше можно было дочухать до полковника вообще никем не командуя, просто выслугой лет. До генерала - надо было уже академию заканчивать.
Еще масса майоров, подполковников и полковников и у нас на военной кафедре и знакомый был в КВИРТУ. Просто лекции читали, но никем не командовали.
Тут речь о знаниях и квалификации.
Был линейный майор, потом подполковник. Мой ровесник, выросли в одном дворе.
Не знаю какая у него квалификация, но бухал по-черному. Жена с ребенком от него ушла. Кстати, тезка.
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Додано: Вів 25 чер, 2024 00:59
Да, охранники в США - это на минимуме.
в НЙ 18-25 в час.
От них толку - ноль. Чисто для мебели.
Не имеют права даже остановить если в открытую воруют в магазе.
Чувак не ту профессию выбрал и правильно говорит и делает.
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