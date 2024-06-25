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Додано: Пон 24 чер, 2024 18:48
Работа за минималку в Америке.
Додано: Пон 24 чер, 2024 22:11
А що ви думали на кшталт МІНІМАЛКИ - що її повинно вистачати на смарагди, діаманти та чорну ікру - чи як?
Ну а так - все вірно: він так і говорить, що треба мати освіту, кваліфікацію та професію.
Додано: Пон 24 чер, 2024 22:50
швиденько перевзуваєшся - талант
Додано: Пон 24 чер, 2024 22:50
Так він фактично за півтори мінімалки вкалує. Мусив би жирувати.
Додано: Вів 25 чер, 2024 00:41
Додано: Вів 25 чер, 2024 00:45
Не всегда упирается в то, сколькими людьми ты командуешь.
Но не принципиально. Пусть будет майор.
У меня технологические знания, %% 20 из которых с головой перекрывает мои обязанности.
Додано: Вів 25 чер, 2024 00:53
У меня был знакомый, подполковник - замначштаба.
Другая - полковник медицинской службы. ВОобще никого в подчинении. Просто операционный анестезиолог в НИИССХ.
Не знаю как сейчас, а раньше можно было дочухать до полковника вообще никем не командуя, просто выслугой лет. До генерала - надо было уже академию заканчивать.
Еще масса майоров, подполковников и полковников и у нас на военной кафедре и знакомый был в КВИРТУ. Просто лекции читали, но никем не командовали.
Тут речь о знаниях и квалификации.
Был линейный майор, потом подполковник. Мой ровесник, выросли в одном дворе.
Не знаю какая у него квалификация, но бухал по-черному. Жена с ребенком от него ушла. Кстати, тезка.
Додано: Вів 25 чер, 2024 00:59
Да, охранники в США - это на минимуме.
в НЙ 18-25 в час.
От них толку - ноль. Чисто для мебели.
Не имеют права даже остановить если в открытую воруют в магазе.
Чувак не ту профессию выбрал и правильно говорит и делает.
Додано: Вів 25 чер, 2024 09:57
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Вів 25 чер, 2024 10:38
Я якось стояв напроти пошти в США в одному з міст та дивився на оголошення, де пропонували влаштуватися до них на роботу.
Оголошення відрізнялося від інших тим, що не просто пропонували роботу, а з перспективою.
Там було написано приблизно так:
"Ми шукаємо нових членів нашої команди. Пропонуємо зарплатню 20,5 доларів на годину. З навчанням та перспективою отримання 22,5 долари на годину"
Тут треба зауважити, що події відбувалися в штаті Каліфорнія - самому дорогому для прожиття і з самими високими заробітками.
А для міста, в якому мешкає не тільки пан rjkz, але вже і двійка моїх приятелів, це висока зарплатня.
Наприклад один з них - мешканець саме Нью Йорка - не так давно влаштувався на роботу на зарплатню в 20 доларів на годину.
Як він сказав "з перспективою зростання".
Мабуть така перспектива є, бо зараз з жінкою та дитиною відпочиває на одному з островів на Гавайях.
Так ось я тоді подумав, що то хороша робота та хороша зарплатня, якщо у людини Є ЖИТЛО і не треба витрачати гроші на його оренду.
Получилося так: критерій успішності - наявність житла...
P.S. В тому відео, що змусило всіх задуматися - про мінімалку - мене здивувала оголошена витрата на пальне - здається 13 доларів на день. Особисто я не один раз заправлявся в США - як правило десь на 25 доларів і не можу зрозуміти, куди це той пан виливає пальне. Автівки в США так створені, що комп"ютер показує витратити пального НЕ так, як ми звикли: там комп"ютер показує, скільки миль можна проїхати на одному галоні бензина. Як правило це близько 30 миль.
А галон (близько 4 л) коштує орієнтовно 6 доларів. Так що той охоронець десь дуже далеко мешкає...
Ну може бути і це ще раз підкреслює актуальність такого: критерій успішності - наявність житла... Можна прекрасно жити і "на мінімалку"...
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