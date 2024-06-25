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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2180218121822183> Додано: Пон 24 чер, 2024 18:48

https://youtu.be/UgraYzTbtzU?si=KIqjSx3ugbsXXa61 Работа за минималку в Америке. Bolt Повідомлень: 2993 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 220 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 чер, 2024 22:11 Bolt написав: Работа за минималку в Америке.

https://youtu.be/UgraYzTbtzU?si=KIqjSx3ugbsXXa61 Работа за минималку в Америке.

А що ви думали на кшталт МІНІМАЛКИ - що її повинно вистачати на смарагди, діаманти та чорну ікру - чи як?

Ну а так - все вірно: він так і говорить, що треба мати освіту, кваліфікацію та професію. А що ви думали на кшталт МІНІМАЛКИ - що її повинно вистачати на смарагди, діаманти та чорну ікру - чи як?Ну а так - все вірно: він так і говорить, що треба мати освіту, кваліфікацію та професію. akurt

Повідомлень: 9791 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3626 раз. Подякували: 1283 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 чер, 2024 22:50 akurt написав: Bolt написав: Работа за минималку в Америке.

https://youtu.be/UgraYzTbtzU?si=KIqjSx3ugbsXXa61 Работа за минималку в Америке.

А що ви думали на кшталт МІНІМАЛКИ - що її повинно вистачати на смарагди, діаманти та чорну ікру - чи як?

Ну а так - все вірно: він так і говорить, що треба мати освіту, кваліфікацію та професію. А що ви думали на кшталт МІНІМАЛКИ - що її повинно вистачати на смарагди, діаманти та чорну ікру - чи як?Ну а так - все вірно: він так і говорить, що треба мати освіту, кваліфікацію та професію.

швиденько перевзуваєшся - талант швиденько перевзуваєшся - талант Shaman

Повідомлень: 6281 З нами з: 29.09.19 Подякував: 609 раз. Подякували: 1430 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 чер, 2024 22:50 akurt написав: Bolt написав: Работа за минималку в Америке.

https://youtu.be/UgraYzTbtzU?si=KIqjSx3ugbsXXa61 Работа за минималку в Америке.

А що ви думали на кшталт МІНІМАЛКИ - що її повинно вистачати на смарагди, діаманти та чорну ікру - чи як?

Ну а так - все вірно: він так і говорить, що треба мати освіту, кваліфікацію та професію. А що ви думали на кшталт МІНІМАЛКИ - що її повинно вистачати на смарагди, діаманти та чорну ікру - чи як?Ну а так - все вірно: він так і говорить, що треба мати освіту, кваліфікацію та професію.

Так він фактично за півтори мінімалки вкалує. Мусив би жирувати. Так він фактично за півтори мінімалки вкалує. Мусив би жирувати. Bolt Повідомлень: 2993 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 220 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2024 00:41 Denik написав: rjkz написав: Да что Вы на эту чушь реагируете?

Чел про жизнь в эмиграции ни в зуб ногой, но отрабатывает заказ на остановку бегства рабов с плантации рыжего татарина. Да что Вы на эту чушь реагируете?Чел про жизнь в эмиграции ни в зуб ногой, но отрабатывает заказ на остановку бегства рабов с плантации рыжего татарина.



Мені здається, що Ви вірите в теорії змови. Мені здається, що Ви вірите в теорії змови.



Мне достаточно того что я о нем знаю. Мне достаточно того что я о нем знаю. rjkz

Повідомлень: 16781 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8379 раз. Подякували: 5274 раз. Профіль 7 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2024 00:45 Denik написав: rjkz написав: Фактически, я оверквалифайд для этой позиции. Как полковник на лейтенантской должности. Фактически, я оверквалифайд для этой позиции. Как полковник на лейтенантской должности.

Не рівняй себе з полковником. Полковник - це CEO в багатотисячному колективі. Не рівняй себе з полковником. Полковник - це CEO в багатотисячному колективі.



Не всегда упирается в то, сколькими людьми ты командуешь.

Но не принципиально. Пусть будет майор.

У меня технологические знания, %% 20 из которых с головой перекрывает мои обязанности. Не всегда упирается в то, сколькими людьми ты командуешь.Но не принципиально. Пусть будет майор.У меня технологические знания, %% 20 из которых с головой перекрывает мои обязанности. rjkz

Повідомлень: 16781 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8379 раз. Подякували: 5274 раз. Профіль 7 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2024 00:53 gonchik74 написав: Denik написав: rjkz написав: Фактически, я оверквалифайд для этой позиции. Как полковник на лейтенантской должности. Фактически, я оверквалифайд для этой позиции. Как полковник на лейтенантской должности.

Не рівняй себе з полковником. Полковник - це CEO в багатотисячному колективі. Не рівняй себе з полковником. Полковник - це CEO в багатотисячному колективі.

Спілкуючись з як мінімум трьома полковниками і з набагато більшою кількістю СЕО не можу погодитись. Знак рівності тут зайвий))) Спілкуючись з як мінімум трьома полковниками і з набагато більшою кількістю СЕО не можу погодитись. Знак рівності тут зайвий)))



У меня был знакомый, подполковник - замначштаба.

Другая - полковник медицинской службы. ВОобще никого в подчинении. Просто операционный анестезиолог в НИИССХ.

Не знаю как сейчас, а раньше можно было дочухать до полковника вообще никем не командуя, просто выслугой лет. До генерала - надо было уже академию заканчивать.

Еще масса майоров, подполковников и полковников и у нас на военной кафедре и знакомый был в КВИРТУ. Просто лекции читали, но никем не командовали.

Тут речь о знаниях и квалификации.

Был линейный майор, потом подполковник. Мой ровесник, выросли в одном дворе.

Не знаю какая у него квалификация, но бухал по-черному. Жена с ребенком от него ушла. Кстати, тезка. У меня был знакомый, подполковник - замначштаба.Другая - полковник медицинской службы. ВОобще никого в подчинении. Просто операционный анестезиолог в НИИССХ.Не знаю как сейчас, а раньше можно было дочухать до полковника вообще никем не командуя, просто выслугой лет. До генерала - надо было уже академию заканчивать.Еще масса майоров, подполковников и полковников и у нас на военной кафедре и знакомый был в КВИРТУ. Просто лекции читали, но никем не командовали.Тут речь о знаниях и квалификации.Был линейный майор, потом подполковник. Мой ровесник, выросли в одном дворе.Не знаю какая у него квалификация, но бухал по-черному. Жена с ребенком от него ушла. Кстати, тезка. rjkz

Повідомлень: 16781 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8379 раз. Подякували: 5274 раз. Профіль 7 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2024 00:59 Bolt написав: Работа за минималку в Америке.

https://youtu.be/UgraYzTbtzU?si=KIqjSx3ugbsXXa61 Работа за минималку в Америке.



Да, охранники в США - это на минимуме.

в НЙ 18-25 в час.

От них толку - ноль. Чисто для мебели.

Не имеют права даже остановить если в открытую воруют в магазе.

Чувак не ту профессию выбрал и правильно говорит и делает. Да, охранники в США - это на минимуме.в НЙ 18-25 в час.От них толку - ноль. Чисто для мебели.Не имеют права даже остановить если в открытую воруют в магазе.Чувак не ту профессию выбрал и правильно говорит и делает. rjkz

Повідомлень: 16781 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8379 раз. Подякували: 5274 раз. Профіль 7 3 6 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2024 09:57 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: А що ви думали на кшталт МІНІМАЛКИ А що ви думали на кшталт МІНІМАЛКИ якщо порівняти з мінімалкою в Україні, то він ще шикує. якщо порівняти з мінімалкою в Україні, то він ще шикує. Дюрі-бачі

Повідомлень: 3336 З нами з: 29.07.22 Подякував: 584 раз. Подякували: 424 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2024 10:38 Дюрі-бачі написав: akurt написав: А що ви думали на кшталт МІНІМАЛКИ А що ви думали на кшталт МІНІМАЛКИ якщо порівняти з мінімалкою в Україні, то він ще шикує. якщо порівняти з мінімалкою в Україні, то він ще шикує.

Я якось стояв напроти пошти в США в одному з міст та дивився на оголошення, де пропонували влаштуватися до них на роботу.

Оголошення відрізнялося від інших тим, що не просто пропонували роботу, а з перспективою.

Там було написано приблизно так:

"Ми шукаємо нових членів нашої команди. Пропонуємо зарплатню 20,5 доларів на годину. З навчанням та перспективою отримання 22,5 долари на годину"

Тут треба зауважити, що події відбувалися в штаті Каліфорнія - самому дорогому для прожиття і з самими високими заробітками.

А для міста, в якому мешкає не тільки пан rjkz, але вже і двійка моїх приятелів, це висока зарплатня.

Наприклад один з них - мешканець саме Нью Йорка - не так давно влаштувався на роботу на зарплатню в 20 доларів на годину.

Як він сказав "з перспективою зростання".

Мабуть така перспектива є, бо зараз з жінкою та дитиною відпочиває на одному з островів на Гавайях.



Так ось я тоді подумав, що то хороша робота та хороша зарплатня, якщо у людини Є ЖИТЛО і не треба витрачати гроші на його оренду.

Получилося так: критерій успішності - наявність житла...



P.S. В тому відео, що змусило всіх задуматися - про мінімалку - мене здивувала оголошена витрата на пальне - здається 13 доларів на день. Особисто я не один раз заправлявся в США - як правило десь на 25 доларів і не можу зрозуміти, куди це той пан виливає пальне. Автівки в США так створені, що комп"ютер показує витратити пального НЕ так, як ми звикли: там комп"ютер показує, скільки миль можна проїхати на одному галоні бензина. Як правило це близько 30 миль.

А галон (близько 4 л) коштує орієнтовно 6 доларів. Так що той охоронець десь дуже далеко мешкає...

Ну може бути і це ще раз підкреслює актуальність такого: критерій успішності - наявність житла... Можна прекрасно жити і "на мінімалку"... Я якось стояв напроти пошти в США в одному з міст та дивився на оголошення, де пропонували влаштуватися до них на роботу.Оголошення відрізнялося від інших тим, що не просто пропонували роботу, а з перспективою.Там було написано приблизно так:"Ми шукаємо нових членів нашої команди. Пропонуємо зарплатню 20,5 доларів на годину. З навчанням та перспективою отримання 22,5 долари на годину"Тут треба зауважити, що події відбувалися в штаті Каліфорнія - самому дорогому для прожиття і з самими високими заробітками.А для міста, в якому мешкає не тільки пан, але вже і двійка моїх приятелів, це висока зарплатня.Наприклад один з них - мешканець саме Нью Йорка - не так давно влаштувався на роботу на зарплатню в 20 доларів на годину.Як він сказав "з перспективою зростання".Мабуть така перспектива є, бо зараз з жінкою та дитиною відпочиває на одному з островів на Гавайях.Так ось я тоді подумав, що то хороша робота та хороша зарплатня, якщо у людини Є ЖИТЛО і не треба витрачати гроші на його оренду.Получилося так:P.S. В тому відео, що змусило всіх задуматися - про мінімалку - мене здивувала оголошена витрата на пальне - здається 13 доларів на день. Особисто я не один раз заправлявся в США - як правило десь на 25 доларів і не можу зрозуміти, куди це той пан виливає пальне. Автівки в США так створені, що комп"ютер показує витратити пального НЕ так, як ми звикли: там комп"ютер показує, скільки миль можна проїхати на одному галоні бензина. Як правило це близько 30 миль.А галон (близько 4 л) коштує орієнтовно 6 доларів. Так що той охоронець десь дуже далеко мешкає...Ну може бути і це ще раз підкреслює актуальність такого:Можна прекрасно жити і "на мінімалку"... akurt

Повідомлень: 9791 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3626 раз. Подякували: 1283 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2180218121822183> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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