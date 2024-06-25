akurt написав: Дюрі-бачі написав: akurt написав:
А що ви думали на кшталт МІНІМАЛКИ
якщо порівняти з мінімалкою в Україні, то він ще шикує.
Я якось стояв напроти пошти в США в одному з міст та дивився на оголошення, де пропонували влаштуватися до них на роботу.
Оголошення відрізнялося від інших тим, що не просто пропонували роботу, а з перспективою.
Там було написано приблизно так:"Ми шукаємо нових членів нашої команди. Пропонуємо зарплатню 20,5 доларів на годину. З навчанням та перспективою отримання 22,5 долари на годину"
Тут треба зауважити, що події відбувалися в штаті Каліфорнія - самому дорогому для прожиття і з самими високими заробітками.
А для міста, в якому мешкає не тільки пан rjkz
, але вже і двійка моїх приятелів, це висока зарплатня.
Наприклад один з них - мешканець саме Нью Йорка - не так давно влаштувався на роботу на зарплатню в 20 доларів на годину.
Як він сказав "з перспективою зростання".
Мабуть така перспектива є, бо зараз з жінкою та дитиною відпочиває на одному з островів на Гавайях.
Так ось я тоді подумав, що то хороша робота та хороша зарплатня, якщо у людини Є ЖИТЛО і не треба витрачати гроші на його оренду.
Получилося так: критерій успішності - наявність житла...
P.S. В тому відео, що змусило всіх задуматися - про мінімалку - мене здивувала оголошена витрата на пальне - здається 13 доларів на день. Особисто я не один раз заправлявся в США - як правило десь на 25 доларів і не можу зрозуміти, куди це той пан виливає пальне. Автівки в США так створені, що комп"ютер показує витратити пального НЕ так, як ми звикли: там комп"ютер показує, скільки миль можна проїхати на одному галоні бензина. Як правило це близько 30 миль.
А галон (близько 4 л) коштує орієнтовно 6 доларів. Так що той охоронець десь дуже далеко мешкає...
Ну може бути і це ще раз підкреслює актуальність такого: критерій успішності - наявність житла...
Можна прекрасно жити і "на мінімалку"...