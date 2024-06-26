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rjkz написав:Да что Вы на эту чушь реагируете? Чел про жизнь в эмиграции ни в зуб ногой, но отрабатывает заказ на остановку бегства рабов с плантации рыжего татарина.
Мені здається, що Ви вірите в теорії змови.
Мне достаточно того что я о нем знаю.
ти нічого про мене не знаєш все, що ти пишеш, ти вигадав сам
а якщо брешеш в одному, то перекручуєш й багато іншого. я так розумію, корона тобі ще в України мозок перетиснула, а як потрапив в США - то взагалі відірвався від реалій. одне правда - США тебе швидко на місце поставлять. й поїдеш ти назад в Україну, коли тут все заспокоїться
якщо порівняти з мінімалкою в Україні, то він ще шикує.
Я якось стояв напроти пошти в США в одному з міст та дивився на оголошення, де пропонували влаштуватися до них на роботу. Оголошення відрізнялося від інших тим, що не просто пропонували роботу, а з перспективою. Там було написано приблизно так: "Ми шукаємо нових членів нашої команди. Пропонуємо зарплатню 20,5 доларів на годину. З навчанням та перспективою отримання 22,5 долари на годину" Тут треба зауважити, що події відбувалися в штаті Каліфорнія - самому дорогому для прожиття і з самими високими заробітками. А для міста, в якому мешкає не тільки пан rjkz, але вже і двійка моїх приятелів, це висока зарплатня. Наприклад один з них - мешканець саме Нью Йорка - не так давно влаштувався на роботу на зарплатню в 20 доларів на годину. Як він сказав "з перспективою зростання". Мабуть така перспектива є, бо зараз з жінкою та дитиною відпочиває на одному з островів на Гавайях.
Так ось я тоді подумав, що то хороша робота та хороша зарплатня, якщо у людини Є ЖИТЛО і не треба витрачати гроші на його оренду. Получилося так: критерій успішності - наявність житла...
P.S. В тому відео, що змусило всіх задуматися - про мінімалку - мене здивувала оголошена витрата на пальне - здається 13 доларів на день. Особисто я не один раз заправлявся в США - як правило десь на 25 доларів і не можу зрозуміти, куди це той пан виливає пальне. Автівки в США так створені, що комп"ютер показує витратити пального НЕ так, як ми звикли: там комп"ютер показує, скільки миль можна проїхати на одному галоні бензина. Як правило це близько 30 миль. А галон (близько 4 л) коштує орієнтовно 6 доларів. Так що той охоронець десь дуже далеко мешкає... Ну може бути і це ще раз підкреслює актуальність такого: критерій успішності - наявність житла... Можна прекрасно жити і "на мінімалку"...
В мене у Львові бувають дні, що по 13 і навіть більше дол в день на бензин йде. Загалом під 200 дол в місяць.
Про Львів - то правда - бруківка та корки... Поки проїдеш по Героїв Майдану, потім жахливе перехрестя біля СБУ, потім по Миколи Коперніка, де телепні паркується біля палацу Потоцьких, потім проспект Свободи, потім десь в районі Театральної або Лесі Українки, або вулиці Сніжної припаркуєшся, то не тільки пальне закінчиться, а й нерви. В мене там витрати бензину бувало показувало і 16,5 літра на 100 км. Так що вірю...
Але той парубок в США - там такого немає, там всюди асфальт. Думаю, що дуже далеко мешкає від місця роботи. Така ситуація була з одним з наших - якась там "Чорна кішка" перейшла дорогу та розлучився із жінкою - розбіглися і він з єкономії взяв в оренду квартиру подешевше - а працював в Сан Францисько. Там було 55 миль і в залежності від трафіку дорога займала до 1,5 години: https://maps.app.goo.gl/cjhpCPUR5dnA7zbU7
rjkz написав:У меня был знакомый, подполковник - замначштаба. Другая - полковник медицинской службы. ВОобще никого в подчинении. Просто операционный анестезиолог в НИИССХ. Не знаю как сейчас, а раньше можно было дочухать до полковника вообще никем не командуя, просто выслугой лет. До генерала - надо было уже академию заканчивать. Еще масса майоров, подполковников и полковников и у нас на военной кафедре и знакомый был в КВИРТУ. Просто лекции читали, но никем не командовали. Тут речь о знаниях и квалификации. Был линейный майор, потом подполковник. Мой ровесник, выросли в одном дворе. Не знаю какая у него квалификация, но бухал по-черному. Жена с ребенком от него ушла. Кстати, тезка.
Ви всі порівнюєте з мирним часом. А в нас вже 10 років війна. Відповідно у військових трохи інші скіли при тих самих званнях.
Да, охранники в США - это на минимуме. в НЙ 18-25 в час. От них толку - ноль. Чисто для мебели. Не имеют права даже остановить если в открытую воруют в магазе. Чувак не ту профессию выбрал и правильно говорит и делает.
хтось розказував, що на подібній роботі мав багато вільного часу і прокачував свої хард скіли
Да, охранники в США - это на минимуме. в НЙ 18-25 в час. От них толку - ноль. Чисто для мебели. Не имеют права даже остановить если в открытую воруют в магазе. Чувак не ту профессию выбрал и правильно говорит и делает.
хтось розказував, що на подібній роботі мав багато вільного часу і прокачував свої хард скіли
rjkz написав:Да, охранники в США - это на минимуме. в НЙ 18-25 в час. От них толку - ноль. Чисто для мебели. Не имеют права даже остановить если в открытую воруют в магазе. Чувак не ту профессию выбрал и правильно говорит и делает.
хтось розказував, що на подібній роботі мав багато вільного часу і прокачував свої хард скіли
Например?
Чи то сам Болт, чи то Брєжнєв, може Бобуа, але не акурт бо буква інша