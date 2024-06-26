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#<1 ... 2181218221832184> Додано: Вів 25 чер, 2024 11:06 rjkz написав: Denik написав: rjkz написав: Да что Вы на эту чушь реагируете?

Чел про жизнь в эмиграции ни в зуб ногой, но отрабатывает заказ на остановку бегства рабов с плантации рыжего татарина. Да что Вы на эту чушь реагируете?Чел про жизнь в эмиграции ни в зуб ногой, но отрабатывает заказ на остановку бегства рабов с плантации рыжего татарина.

Мені здається, що Ви вірите в теорії змови. Мені здається, що Ви вірите в теорії змови.

Мне достаточно того что я о нем знаю. Мне достаточно того что я о нем знаю.

ти нічого про мене не знаєш все, що ти пишеш, ти вигадав сам



а якщо брешеш в одному, то перекручуєш й багато іншого. я так розумію, корона тобі ще в України мозок перетиснула, а як потрапив в США - то взагалі відірвався від реалій. одне правда - США тебе швидко на місце поставлять. й поїдеш ти назад в Україну, коли тут все заспокоїться ти нічого про мене не знаєшвсе, що ти пишеш, ти вигадав сама якщо брешеш в одному, то перекручуєш й багато іншого. я так розумію, корона тобі ще в України мозок перетиснула, а як потрапив в США - то взагалі відірвався від реалій. одне правда - США тебе швидко на місце поставлять. й поїдеш ти назад в Україну, коли тут все заспокоїться Shaman

Повідомлень: 6284 З нами з: 29.09.19 Подякував: 610 раз. Подякували: 1430 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2024 11:42 akurt написав: Дюрі-бачі написав: akurt написав: А що ви думали на кшталт МІНІМАЛКИ А що ви думали на кшталт МІНІМАЛКИ якщо порівняти з мінімалкою в Україні, то він ще шикує. якщо порівняти з мінімалкою в Україні, то він ще шикує.

Я якось стояв напроти пошти в США в одному з міст та дивився на оголошення, де пропонували влаштуватися до них на роботу.

Оголошення відрізнялося від інших тим, що не просто пропонували роботу, а з перспективою.

Там було написано приблизно так:

"Ми шукаємо нових членів нашої команди. Пропонуємо зарплатню 20,5 доларів на годину. З навчанням та перспективою отримання 22,5 долари на годину"

Тут треба зауважити, що події відбувалися в штаті Каліфорнія - самому дорогому для прожиття і з самими високими заробітками.

А для міста, в якому мешкає не тільки пан rjkz, але вже і двійка моїх приятелів, це висока зарплатня.

Наприклад один з них - мешканець саме Нью Йорка - не так давно влаштувався на роботу на зарплатню в 20 доларів на годину.

Як він сказав "з перспективою зростання".

Мабуть така перспектива є, бо зараз з жінкою та дитиною відпочиває на одному з островів на Гавайях.



Так ось я тоді подумав, що то хороша робота та хороша зарплатня, якщо у людини Є ЖИТЛО і не треба витрачати гроші на його оренду.

Получилося так: критерій успішності - наявність житла...



P.S. В тому відео, що змусило всіх задуматися - про мінімалку - мене здивувала оголошена витрата на пальне - здається 13 доларів на день. Особисто я не один раз заправлявся в США - як правило десь на 25 доларів і не можу зрозуміти, куди це той пан виливає пальне. Автівки в США так створені, що комп"ютер показує витратити пального НЕ так, як ми звикли: там комп"ютер показує, скільки миль можна проїхати на одному галоні бензина. Як правило це близько 30 миль.

А галон (близько 4 л) коштує орієнтовно 6 доларів. Так що той охоронець десь дуже далеко мешкає...

Ну може бути і це ще раз підкреслює актуальність такого: критерій успішності - наявність житла... Можна прекрасно жити і "на мінімалку"... Я якось стояв напроти пошти в США в одному з міст та дивився на оголошення, де пропонували влаштуватися до них на роботу.Оголошення відрізнялося від інших тим, що не просто пропонували роботу, а з перспективою.Там було написано приблизно так:"Ми шукаємо нових членів нашої команди. Пропонуємо зарплатню 20,5 доларів на годину. З навчанням та перспективою отримання 22,5 долари на годину"Тут треба зауважити, що події відбувалися в штаті Каліфорнія - самому дорогому для прожиття і з самими високими заробітками.А для міста, в якому мешкає не тільки пан, але вже і двійка моїх приятелів, це висока зарплатня.Наприклад один з них - мешканець саме Нью Йорка - не так давно влаштувався на роботу на зарплатню в 20 доларів на годину.Як він сказав "з перспективою зростання".Мабуть така перспектива є, бо зараз з жінкою та дитиною відпочиває на одному з островів на Гавайях.Так ось я тоді подумав, що то хороша робота та хороша зарплатня, якщо у людини Є ЖИТЛО і не треба витрачати гроші на його оренду.Получилося так:P.S. В тому відео, що змусило всіх задуматися - про мінімалку - мене здивувала оголошена витрата на пальне - здається 13 доларів на день. Особисто я не один раз заправлявся в США - як правило десь на 25 доларів і не можу зрозуміти, куди це той пан виливає пальне. Автівки в США так створені, що комп"ютер показує витратити пального НЕ так, як ми звикли: там комп"ютер показує, скільки миль можна проїхати на одному галоні бензина. Як правило це близько 30 миль.А галон (близько 4 л) коштує орієнтовно 6 доларів. Так що той охоронець десь дуже далеко мешкає...Ну може бути і це ще раз підкреслює актуальність такого:Можна прекрасно жити і "на мінімалку"...

В мене у Львові бувають дні, що по 13 і навіть більше дол в день на бензин йде. Загалом під 200 дол в місяць. В мене у Львові бувають дні, що по 13 і навіть більше дол в день на бензин йде. Загалом під 200 дол в місяць. Bolt Повідомлень: 2995 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 220 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2024 12:32

Поки проїдеш по Героїв Майдану, потім жахливе перехрестя біля СБУ, потім по Миколи Коперніка, де телепні паркується біля палацу Потоцьких, потім проспект Свободи, потім десь в районі Театральної або Лесі Українки, або вулиці Сніжної припаркуєшся, то не тільки пальне закінчиться, а й нерви.

В мене там витрати бензину бувало показувало і 16,5 літра на 100 км.

Так що вірю...



Але той парубок в США - там такого немає, там всюди асфальт.

Думаю, що дуже далеко мешкає від місця роботи.

Така ситуація була з одним з наших - якась там "Чорна кішка" перейшла дорогу та розлучився із жінкою - розбіглися і він з єкономії взяв в оренду квартиру подешевше - а працював в Сан Францисько. Там було 55 миль і в залежності від трафіку дорога займала до 1,5 години:

https://maps.app.goo.gl/cjhpCPUR5dnA7zbU7 Про Львів - то правда - бруківка та корки...Поки проїдеш по Героїв Майдану, потім жахливе перехрестя біля СБУ, потім по Миколи Коперніка, де телепні паркується біля палацу Потоцьких, потім проспект Свободи, потім десь в районі Театральної або Лесі Українки, або вулиці Сніжної припаркуєшся, то не тільки пальне закінчиться, а й нерви.В мене там витрати бензину бувало показувало і 16,5 літра на 100 км.Так що вірю...Але той парубок в США - там такого немає, там всюди асфальт.Думаю, що дуже далеко мешкає від місця роботи.Така ситуація була з одним з наших - якась там "Чорна кішка" перейшла дорогу та розлучився із жінкою - розбіглися і він з єкономії взяв в оренду квартиру подешевше - а працював в Сан Францисько. Там було 55 миль і в залежності від трафіку дорога займала до 1,5 години: akurt

Повідомлень: 9793 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3629 раз. Подякували: 1283 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2024 13:52 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: У меня был знакомый, подполковник - замначштаба.

Другая - полковник медицинской службы. ВОобще никого в подчинении. Просто операционный анестезиолог в НИИССХ.

Не знаю как сейчас, а раньше можно было дочухать до полковника вообще никем не командуя, просто выслугой лет. До генерала - надо было уже академию заканчивать.

Еще масса майоров, подполковников и полковников и у нас на военной кафедре и знакомый был в КВИРТУ. Просто лекции читали, но никем не командовали.

Тут речь о знаниях и квалификации.

Был линейный майор, потом подполковник. Мой ровесник, выросли в одном дворе.

Не знаю какая у него квалификация, но бухал по-черному. Жена с ребенком от него ушла. Кстати, тезка. У меня был знакомый, подполковник - замначштаба.Другая - полковник медицинской службы. ВОобще никого в подчинении. Просто операционный анестезиолог в НИИССХ.Не знаю как сейчас, а раньше можно было дочухать до полковника вообще никем не командуя, просто выслугой лет. До генерала - надо было уже академию заканчивать.Еще масса майоров, подполковников и полковников и у нас на военной кафедре и знакомый был в КВИРТУ. Просто лекции читали, но никем не командовали.Тут речь о знаниях и квалификации.Был линейный майор, потом подполковник. Мой ровесник, выросли в одном дворе.Не знаю какая у него квалификация, но бухал по-черному. Жена с ребенком от него ушла. Кстати, тезка.

Ви всі порівнюєте з мирним часом. А в нас вже 10 років війна. Відповідно у військових трохи інші скіли при тих самих званнях. Ви всі порівнюєте з мирним часом. А в нас вже 10 років війна. Відповідно у військових трохи інші скіли при тих самих званнях. Denik Повідомлень: 3179 З нами з: 23.02.09 Подякував: 656 раз. Подякували: 1138 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2024 22:21 rjkz написав: Bolt написав: Работа за минималку в Америке.

https://youtu.be/UgraYzTbtzU?si=KIqjSx3ugbsXXa61 Работа за минималку в Америке.



Да, охранники в США - это на минимуме.

в НЙ 18-25 в час.

От них толку - ноль. Чисто для мебели.

Не имеют права даже остановить если в открытую воруют в магазе.

Чувак не ту профессию выбрал и правильно говорит и делает. Да, охранники в США - это на минимуме.в НЙ 18-25 в час.От них толку - ноль. Чисто для мебели.Не имеют права даже остановить если в открытую воруют в магазе.Чувак не ту профессию выбрал и правильно говорит и делает.

хтось розказував, що на подібній роботі мав багато вільного часу і прокачував свої хард скіли хтось розказував, що на подібній роботі мав багато вільного часу і прокачував свої хард скіли flyman

Повідомлень: 35467 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1584 раз. Подякували: 2778 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 чер, 2024 00:57 flyman написав: rjkz написав: Bolt написав: Работа за минималку в Америке.

https://youtu.be/UgraYzTbtzU?si=KIqjSx3ugbsXXa61 Работа за минималку в Америке.



Да, охранники в США - это на минимуме.

в НЙ 18-25 в час.

От них толку - ноль. Чисто для мебели.

Не имеют права даже остановить если в открытую воруют в магазе.

Чувак не ту профессию выбрал и правильно говорит и делает. Да, охранники в США - это на минимуме.в НЙ 18-25 в час.От них толку - ноль. Чисто для мебели.Не имеют права даже остановить если в открытую воруют в магазе.Чувак не ту профессию выбрал и правильно говорит и делает.

хтось розказував, що на подібній роботі мав багато вільного часу і прокачував свої хард скіли хтось розказував, що на подібній роботі мав багато вільного часу і прокачував свої хард скіли



Например? Например? rjkz

Повідомлень: 16785 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8381 раз. Подякували: 5274 раз. Профіль 7 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 чер, 2024 09:03 rjkz написав: flyman написав: rjkz написав: Да, охранники в США - это на минимуме.

в НЙ 18-25 в час.

От них толку - ноль. Чисто для мебели.

Не имеют права даже остановить если в открытую воруют в магазе.

Чувак не ту профессию выбрал и правильно говорит и делает. Да, охранники в США - это на минимуме.в НЙ 18-25 в час.От них толку - ноль. Чисто для мебели.Не имеют права даже остановить если в открытую воруют в магазе.Чувак не ту профессию выбрал и правильно говорит и делает.

хтось розказував, що на подібній роботі мав багато вільного часу і прокачував свої хард скіли хтось розказував, що на подібній роботі мав багато вільного часу і прокачував свої хард скіли



Например? Например?

Чи то сам Болт, чи то Брєжнєв, може Бобуа, але не акурт бо буква інша Чи то сам Болт, чи то Брєжнєв, може Бобуа, але не акурт бо буква інша flyman

Повідомлень: 35467 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1584 раз. Подякували: 2778 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 чер, 2024 09:57 Re: Еміграція, заробітчанство штахетник в ПС у Каліформії

flyman

Повідомлень: 35467 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1584 раз. Подякували: 2778 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 чер, 2024 10:16 Re: Еміграція, заробітчанство бідні американські престарілі сироти (rjkz приготуватися)

flyman

Повідомлень: 35467 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1584 раз. Подякували: 2778 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 чер, 2024 11:26 akurt написав: Я якось стояв напроти пошти в США в одному з міст та дивився на оголошення..

Там було написано приблизно так:

".. Пропонуємо зарплатню 20,5 доларів на годину. З навчанням та перспективою отримання 22,5 долари на годину"

Тут треба зауважити, що події відбувалися в штаті Каліфорнія - самому дорогому для прожиття і з самими високими заробітками.

А для міста, в якому мешкає не тільки пан rjkz, але вже і двійка моїх приятелів, це висока зарплатня.

Так ось я тоді подумав, що то хороша робота та хороша зарплатня, якщо у людини Є ЖИТЛО і не треба витрачати гроші на його оренду. Я якось стояв напроти пошти в США в одному з міст та дивився на оголошення..Там було написано приблизно так:".. Пропонуємо зарплатню 20,5 доларів на годину. З навчанням та перспективою отримання 22,5 долари на годину"Тут треба зауважити, що події відбувалися в штаті Каліфорнія - самому дорогому для прожиття і з самими високими заробітками.А для міста, в якому мешкає не тільки пан, але вже і двійка моїх приятелів, це висока зарплатня.Так ось я тоді подумав, що то хороша робота та хороша зарплатня, якщо у людини Є ЖИТЛО і не треба витрачати гроші на його оренду.

Погоджуючись із останнім реченням зловила себе на думці: "нахіба та Америка, якщо в Україні можна заробляти так само, особливо не напружуючись?" Моніторю ринок (як завжди, бо це показник стану економіки в країні). Середня каса (виручка) з одного маленького магазину (10 кв.метрів) становить 5 тис.грн/день. Магазин працює з 9 до 15-00. Чистий прибуток за місяць десь 1500 доларів. В Україні це чудово, враховуючи вартість прожиття. Погоджуючись із останнім реченням зловила себе на думці: "нахіба та Америка, якщо в Україні можна заробляти так само, особливо не напружуючись?" Моніторю ринок (як завжди, бо це показник стану економіки в країні). Середня каса (виручка) з одного маленького магазину (10 кв.метрів) становить 5 тис.грн/день. Магазин працює з 9 до 15-00. Чистий прибуток за місяць десь 1500 доларів. В Україні це чудово, враховуючи вартість прожиття. fler

Повідомлень: 5101 З нами з: 07.08.09 Подякував: 1192 раз. Подякували: 1333 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2181218221832184> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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