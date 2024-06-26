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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2181218221832184>
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 11:06

  rjkz написав:
  Denik написав:
  rjkz написав:Да что Вы на эту чушь реагируете?
Чел про жизнь в эмиграции ни в зуб ногой, но отрабатывает заказ на остановку бегства рабов с плантации рыжего татарина.

Мені здається, що Ви вірите в теорії змови.

Мне достаточно того что я о нем знаю.

ти нічого про мене не знаєш ;) все, що ти пишеш, ти вигадав сам :lol:

а якщо брешеш в одному, то перекручуєш й багато іншого. я так розумію, корона тобі ще в України мозок перетиснула, а як потрапив в США - то взагалі відірвався від реалій. одне правда - США тебе швидко на місце поставлять. й поїдеш ти назад в Україну, коли тут все заспокоїться 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 11:42

  akurt написав:
  Дюрі-бачі написав:
  akurt написав:А що ви думали на кшталт МІНІМАЛКИ
якщо порівняти з мінімалкою в Україні, то він ще шикує.

Я якось стояв напроти пошти в США в одному з міст та дивився на оголошення, де пропонували влаштуватися до них на роботу.
Оголошення відрізнялося від інших тим, що не просто пропонували роботу, а з перспективою.
Там було написано приблизно так:
"Ми шукаємо нових членів нашої команди. Пропонуємо зарплатню 20,5 доларів на годину. З навчанням та перспективою отримання 22,5 долари на годину"
Тут треба зауважити, що події відбувалися в штаті Каліфорнія - самому дорогому для прожиття і з самими високими заробітками.
А для міста, в якому мешкає не тільки пан rjkz, але вже і двійка моїх приятелів, це висока зарплатня.
Наприклад один з них - мешканець саме Нью Йорка - не так давно влаштувався на роботу на зарплатню в 20 доларів на годину.
Як він сказав "з перспективою зростання".
Мабуть така перспектива є, бо зараз з жінкою та дитиною відпочиває на одному з островів на Гавайях.

Так ось я тоді подумав, що то хороша робота та хороша зарплатня, якщо у людини Є ЖИТЛО і не треба витрачати гроші на його оренду.
Получилося так: критерій успішності - наявність житла...

P.S. В тому відео, що змусило всіх задуматися - про мінімалку - мене здивувала оголошена витрата на пальне - здається 13 доларів на день. Особисто я не один раз заправлявся в США - як правило десь на 25 доларів і не можу зрозуміти, куди це той пан виливає пальне. Автівки в США так створені, що комп"ютер показує витратити пального НЕ так, як ми звикли: там комп"ютер показує, скільки миль можна проїхати на одному галоні бензина. Як правило це близько 30 миль.
А галон (близько 4 л) коштує орієнтовно 6 доларів. Так що той охоронець десь дуже далеко мешкає...
Ну може бути і це ще раз підкреслює актуальність такого: критерій успішності - наявність житла... Можна прекрасно жити і "на мінімалку"...

В мене у Львові бувають дні, що по 13 і навіть більше дол в день на бензин йде. Загалом під 200 дол в місяць.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 12:32

Про Львів - то правда - бруківка та корки...
Поки проїдеш по Героїв Майдану, потім жахливе перехрестя біля СБУ, потім по Миколи Коперніка, де телепні паркується біля палацу Потоцьких, потім проспект Свободи, потім десь в районі Театральної або Лесі Українки, або вулиці Сніжної припаркуєшся, то не тільки пальне закінчиться, а й нерви.
В мене там витрати бензину бувало показувало і 16,5 літра на 100 км.
Так що вірю...

Але той парубок в США - там такого немає, там всюди асфальт.
Думаю, що дуже далеко мешкає від місця роботи.
Така ситуація була з одним з наших - якась там "Чорна кішка" перейшла дорогу та розлучився із жінкою - розбіглися і він з єкономії взяв в оренду квартиру подешевше - а працював в Сан Францисько. Там було 55 миль і в залежності від трафіку дорога займала до 1,5 години:
https://maps.app.goo.gl/cjhpCPUR5dnA7zbU7
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 13:52

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:У меня был знакомый, подполковник - замначштаба.
Другая - полковник медицинской службы. ВОобще никого в подчинении. Просто операционный анестезиолог в НИИССХ.
Не знаю как сейчас, а раньше можно было дочухать до полковника вообще никем не командуя, просто выслугой лет. До генерала - надо было уже академию заканчивать.
Еще масса майоров, подполковников и полковников и у нас на военной кафедре и знакомый был в КВИРТУ. Просто лекции читали, но никем не командовали.
Тут речь о знаниях и квалификации.
Был линейный майор, потом подполковник. Мой ровесник, выросли в одном дворе.
Не знаю какая у него квалификация, но бухал по-черному. Жена с ребенком от него ушла. Кстати, тезка.

Ви всі порівнюєте з мирним часом. А в нас вже 10 років війна. Відповідно у військових трохи інші скіли при тих самих званнях.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 22:21

  rjkz написав:
  Bolt написав:Работа за минималку в Америке.
https://youtu.be/UgraYzTbtzU?si=KIqjSx3ugbsXXa61


Да, охранники в США - это на минимуме.
в НЙ 18-25 в час.
От них толку - ноль. Чисто для мебели.
Не имеют права даже остановить если в открытую воруют в магазе.
Чувак не ту профессию выбрал и правильно говорит и делает.

хтось розказував, що на подібній роботі мав багато вільного часу і прокачував свої хард скіли
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 00:57

  flyman написав:
  rjkz написав:
  Bolt написав:Работа за минималку в Америке.
https://youtu.be/UgraYzTbtzU?si=KIqjSx3ugbsXXa61


Да, охранники в США - это на минимуме.
в НЙ 18-25 в час.
От них толку - ноль. Чисто для мебели.
Не имеют права даже остановить если в открытую воруют в магазе.
Чувак не ту профессию выбрал и правильно говорит и делает.

хтось розказував, що на подібній роботі мав багато вільного часу і прокачував свої хард скіли


Например?
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 09:03

  rjkz написав:
  flyman написав:
  rjkz написав:Да, охранники в США - это на минимуме.
в НЙ 18-25 в час.
От них толку - ноль. Чисто для мебели.
Не имеют права даже остановить если в открытую воруют в магазе.
Чувак не ту профессию выбрал и правильно говорит и делает.

хтось розказував, що на подібній роботі мав багато вільного часу і прокачував свої хард скіли


Например?

Чи то сам Болт, чи то Брєжнєв, може Бобуа, але не акурт бо буква інша
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 09:57

Re: Еміграція, заробітчанство

штахетник в ПС у Каліформії
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 10:16

Re: Еміграція, заробітчанство

бідні американські престарілі сироти (rjkz приготуватися)
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 11:26

  akurt написав:Я якось стояв напроти пошти в США в одному з міст та дивився на оголошення..
Там було написано приблизно так:
".. Пропонуємо зарплатню 20,5 доларів на годину. З навчанням та перспективою отримання 22,5 долари на годину"
Тут треба зауважити, що події відбувалися в штаті Каліфорнія - самому дорогому для прожиття і з самими високими заробітками.
А для міста, в якому мешкає не тільки пан rjkz, але вже і двійка моїх приятелів, це висока зарплатня.
Так ось я тоді подумав, що то хороша робота та хороша зарплатня, якщо у людини Є ЖИТЛО і не треба витрачати гроші на його оренду.

Погоджуючись із останнім реченням зловила себе на думці: "нахіба та Америка, якщо в Україні можна заробляти так само, особливо не напружуючись?" Моніторю ринок (як завжди, бо це показник стану економіки в країні). Середня каса (виручка) з одного маленького магазину (10 кв.метрів) становить 5 тис.грн/день. Магазин працює з 9 до 15-00. Чистий прибуток за місяць десь 1500 доларів. В Україні це чудово, враховуючи вартість прожиття.
fler
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