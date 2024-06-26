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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 26 чер, 2024 12:19
flyman написав: rjkz написав: flyman написав:
хтось розказував, що на подібній роботі мав багато вільного часу і прокачував свої хард скіли
Например?
Чи то сам Болт, чи то Брєжнєв, може Бобуа, але не акурт бо буква інша
Може і я. Що мається на увазі під хард скіли?
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Додано: Сер 26 чер, 2024 12:22
Bolt написав:
Може і я. Що мається на увазі під хард скіли?
технічні навики, а не лапшу язиком теліпати (хоча можна напр. іноземну мову вчити, це софт скіл теж)
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Додано: Сер 26 чер, 2024 12:26
Bolt написав: flyman написав: flyman написав:
хтось розказував, що на подібній роботі мав багато вільного часу і прокачував свої хард скіли
Чи то сам Болт, чи то Брєжнєв, може Бобуа, але не акурт бо буква інша
Може і я. Що мається на увазі під хард скіли
?
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Додано: Сер 26 чер, 2024 12:42
fler написав:
Погоджуючись із останнім реченням зловила себе на думці: "нахіба та Америка, якщо в Україні можна заробляти так само, особливо не напружуючись?" Моніторю ринок (як завжди, бо це показник стану економіки в країні). Середня каса (виручка) з одного маленького магазину (10 кв.метрів) становить 5 тис.грн/день. Магазин працює з 9 до 15-00. Чистий прибуток за місяць десь 1500 доларів. В Україні це чудово, враховуючи вартість прожиття.
Це з націнкою у 70% і без жодних витрат на з/п, оренду, податки? Чи я чогось не розумію?
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Додано: Сер 26 чер, 2024 13:42
fler написав:
ередня каса (виручка) з одного маленького магазину (10 кв.метрів) становить 5 тис.грн/день. Магазин працює з 9 до 15-00. Чистий прибуток за місяць десь 1500 доларів. В Україні це чудово, враховуючи вартість прожиття.
Це все добре, але є одне але.
ресторанний бізнес впав десь на 30% по доходу.
А видатки - зросли, бо на генераторі кухню тримати - значно дорожче...
То ви вже залишайте оті ваши приклади з неба, які більш схожи на казку...
Магазин духів типу "Брокард" в моєму місті - виручка впала на 60%. Та це центр УА, де прильотів немає, але графік світла - 2\4 та 2\2 в залежності від наказів "Укренерго"
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