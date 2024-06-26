Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2182218321842185> Додано: Сер 26 чер, 2024 12:19 flyman написав: rjkz написав: flyman написав: хтось розказував, що на подібній роботі мав багато вільного часу і прокачував свої хард скіли хтось розказував, що на подібній роботі мав багато вільного часу і прокачував свої хард скіли



Например? Например?

Чи то сам Болт, чи то Брєжнєв, може Бобуа, але не акурт бо буква інша Чи то сам Болт, чи то Брєжнєв, може Бобуа, але не акурт бо буква інша

Може і я. Що мається на увазі під хард скіли? Може і я. Що мається на увазі під хард скіли? Bolt Повідомлень: 2999 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 220 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 чер, 2024 12:22 Bolt написав: Може і я. Що мається на увазі під хард скіли? Може і я. Що мається на увазі під хард скіли?

технічні навики, а не лапшу язиком теліпати (хоча можна напр. іноземну мову вчити, це софт скіл теж) технічні навики, а не лапшу язиком теліпати (хоча можна напр. іноземну мову вчити, це софт скіл теж) flyman

Повідомлень: 35468 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1584 раз. Подякували: 2778 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 чер, 2024 12:26 Bolt написав: flyman написав: flyman написав: хтось розказував, що на подібній роботі мав багато вільного часу і прокачував свої хард скіли хтось розказував, що на подібній роботі мав багато вільного часу і прокачував свої хард скіли

Чи то сам Болт, чи то Брєжнєв, може Бобуа, але не акурт бо буква інша Чи то сам Болт, чи то Брєжнєв, може Бобуа, але не акурт бо буква інша

Може і я. Що мається на увазі під хард скіли? Може і я. Що мається на увазі під

власний будинок власний будинок Shaman

Повідомлень: 6285 З нами з: 29.09.19 Подякував: 610 раз. Подякували: 1430 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 чер, 2024 12:42 fler написав: Погоджуючись із останнім реченням зловила себе на думці: "нахіба та Америка, якщо в Україні можна заробляти так само, особливо не напружуючись?" Моніторю ринок (як завжди, бо це показник стану економіки в країні). Середня каса (виручка) з одного маленького магазину (10 кв.метрів) становить 5 тис.грн/день. Магазин працює з 9 до 15-00. Чистий прибуток за місяць десь 1500 доларів. В Україні це чудово, враховуючи вартість прожиття. Погоджуючись із останнім реченням зловила себе на думці: "нахіба та Америка, якщо в Україні можна заробляти так само, особливо не напружуючись?" Моніторю ринок (як завжди, бо це показник стану економіки в країні). Середня каса (виручка) з одного маленького магазину (10 кв.метрів) становить 5 тис.грн/день. Магазин працює з 9 до 15-00. Чистий прибуток за місяць десь 1500 доларів. В Україні це чудово, враховуючи вартість прожиття.

Це з націнкою у 70% і без жодних витрат на з/п, оренду, податки? Чи я чогось не розумію? Це з націнкою у 70% і без жодних витрат на з/п, оренду, податки? Чи я чогось не розумію? Gastarbaiter Повідомлень: 3246 З нами з: 26.02.18 Подякував: 675 раз. Подякували: 544 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 чер, 2024 13:42 Re: Еміграція, заробітчанство fler написав: ередня каса (виручка) з одного маленького магазину (10 кв.метрів) становить 5 тис.грн/день. Магазин працює з 9 до 15-00. Чистий прибуток за місяць десь 1500 доларів. В Україні це чудово, враховуючи вартість прожиття. ередня каса (виручка) з одного маленького магазину (10 кв.метрів) становить 5 тис.грн/день. Магазин працює з 9 до 15-00. Чистий прибуток за місяць десь 1500 доларів. В Україні це чудово, враховуючи вартість прожиття.

Це все добре, але є одне але.

ресторанний бізнес впав десь на 30% по доходу.

А видатки - зросли, бо на генераторі кухню тримати - значно дорожче...



То ви вже залишайте оті ваши приклади з неба, які більш схожи на казку...



Магазин духів типу "Брокард" в моєму місті - виручка впала на 60%. Та це центр УА, де прильотів немає, але графік світла - 2\4 та 2\2 в залежності від наказів "Укренерго" Це все добре, але є одне але.ресторанний бізнес впав десь на 30% по доходу.А видатки - зросли, бо на генераторі кухню тримати - значно дорожче...То ви вже залишайте оті ваши приклади з неба, які більш схожи на казку...Магазин духів типу "Брокард" в моєму місті - виручка впала на 60%. Та це центр УА, де прильотів немає, але графік світла - 2\4 та 2\2 в залежності від наказів "Укренерго" dimo_0n Повідомлень: 426 З нами з: 21.10.18 Подякував: 15 раз. Подякували: 107 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 чер, 2024 13:58 Re: Еміграція, заробітчанство fler написав: Середня каса (виручка) становить 5 тис.грн/день. (3500 доларів на місяць)

Чистий прибуток за місяць десь 1500 доларів Середня каса (виручка) становить 5 тис.грн/день. (3500 доларів на місяць)Чистий прибуток за місяць десь 1500 доларів



Та Ви прям якась чарівниця. Зазвичай в такому магазині і 500$ чистими - вже щастя... Та Ви прям якась чарівниця. Зазвичай в такому магазині і 500$ чистими - вже щастя... Дюрі-бачі

Повідомлень: 3352 З нами з: 29.07.22 Подякував: 584 раз. Подякували: 424 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 чер, 2024 14:17 Gastarbaiter написав: fler написав: Погоджуючись із останнім реченням зловила себе на думці: "нахіба та Америка, якщо в Україні можна заробляти так само, особливо не напружуючись?" Моніторю ринок (як завжди, бо це показник стану економіки в країні). Середня каса (виручка) з одного маленького магазину (10 кв.метрів) становить 5 тис.грн/день. Магазин працює з 9 до 15-00. Чистий прибуток за місяць десь 1500 доларів. В Україні це чудово, враховуючи вартість прожиття. Погоджуючись із останнім реченням зловила себе на думці: "нахіба та Америка, якщо в Україні можна заробляти так само, особливо не напружуючись?" Моніторю ринок (як завжди, бо це показник стану економіки в країні). Середня каса (виручка) з одного маленького магазину (10 кв.метрів) становить 5 тис.грн/день. Магазин працює з 9 до 15-00. Чистий прибуток за місяць десь 1500 доларів. В Україні це чудово, враховуючи вартість прожиття.

Це з націнкою у 70% і без жодних витрат на з/п, оренду, податки? Чи я чогось не розумію? Це з націнкою у 70% і без жодних витрат на з/п, оренду, податки? Чи я чогось не розумію?

Як можна не розуміти що таке "чистий прибуток" на фінфорумі? Звісно, що всі витрати враховані.

dimo_0n написав: Це все добре, але є одне але.

ресторанний бізнес впав десь на 30% по доходу.

А видатки - зросли, бо на генераторі кухню тримати - значно дорожче...

Магазин духів типу "Брокард" в моєму місті - виручка впала на 60%. Це все добре, але є одне але.ресторанний бізнес впав десь на 30% по доходу.А видатки - зросли, бо на генераторі кухню тримати - значно дорожче...Магазин духів типу "Брокард" в моєму місті - виручка впала на 60%.

dimo_0n, вибачте, але порівнювати "Брокард" і ресторанний бізнес із маленьким магазином на ринку в країні, де йде війна - це дикість, як на мене. Скажу більше, на тому ж ринку чудово працюють магазини велосипедів/мотоциклів, меблів і побутової техніки, щоденна виручка в яких, самі розумієте, 20 тисяч і більше (мені навіть складно сказати, скільки вони за місяць мають касу). Тому що попит на ці речі під час війни в сотні разів вище, ніж на поїсти в ресторані чи придбати парфум у Брокарді.

Дюрі-бачі написав: Зазвичай в такому магазині і 500$ чистими - вже щастя... Зазвичай в такому магазині і 500$ чистими - вже щастя...

Може комусь і щастя, а я б замислилася, чи потрібен такий бізнес, де не можна заробити хоча б 1000 дол. на місяць? Як можна не розуміти що таке "чистий прибуток" на фінфорумі? Звісно, що всі витрати враховані.dimo_0n, вибачте, але порівнювати "Брокард" і ресторанний бізнес із маленьким магазином на ринку в країні, де йде війна - це дикість, як на мене. Скажу більше, на тому ж ринку чудово працюють магазини велосипедів/мотоциклів, меблів і побутової техніки, щоденна виручка в яких, самі розумієте, 20 тисяч і більше (мені навіть складно сказати, скільки вони за місяць мають касу). Тому що попит на ці речі під час війни в сотні разів вище, ніж на поїсти в ресторані чи придбати парфум у Брокарді.Може комусь і щастя, а я б замислилася, чи потрібен такий бізнес, де не можна заробити хоча б 1000 дол. на місяць? fler

Повідомлень: 5105 З нами з: 07.08.09 Подякував: 1192 раз. Подякували: 1333 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 чер, 2024 14:55 Еміграція, заробітчанство fler написав: Gastarbaiter написав: fler написав: Погоджуючись із останнім реченням зловила себе на думці: "нахіба та Америка, якщо в Україні можна заробляти так само, особливо не напружуючись?" Моніторю ринок (як завжди, бо це показник стану економіки в країні). Середня каса (виручка) з одного маленького магазину (10 кв.метрів) становить 5 тис.грн/день. Магазин працює з 9 до 15-00. Чистий прибуток за місяць десь 1500 доларів. В Україні це чудово, враховуючи вартість прожиття. Погоджуючись із останнім реченням зловила себе на думці: "нахіба та Америка, якщо в Україні можна заробляти так само, особливо не напружуючись?" Моніторю ринок (як завжди, бо це показник стану економіки в країні). Середня каса (виручка) з одного маленького магазину (10 кв.метрів) становить 5 тис.грн/день. Магазин працює з 9 до 15-00. Чистий прибуток за місяць десь 1500 доларів. В Україні це чудово, враховуючи вартість прожиття.

Це з націнкою у 70% і без жодних витрат на з/п, оренду, податки? Чи я чогось не розумію? Це з націнкою у 70% і без жодних витрат на з/п, оренду, податки? Чи я чогось не розумію?

Як можна не розуміти що таке "чистий прибуток" на фінфорумі? Звісно, що всі витрати враховані.

dimo_0n написав: Це все добре, але є одне але.

ресторанний бізнес впав десь на 30% по доходу.

А видатки - зросли, бо на генераторі кухню тримати - значно дорожче...

Магазин духів типу "Брокард" в моєму місті - виручка впала на 60%. Це все добре, але є одне але.ресторанний бізнес впав десь на 30% по доходу.А видатки - зросли, бо на генераторі кухню тримати - значно дорожче...Магазин духів типу "Брокард" в моєму місті - виручка впала на 60%.

dimo_0n, вибачте, але порівнювати "Брокард" і ресторанний бізнес із маленьким магазином на ринку в країні, де йде війна - це дикість, як на мене. Скажу більше, на тому ж ринку чудово працюють магазини велосипедів/мотоциклів, меблів і побутової техніки, щоденна виручка в яких, самі розумієте, 20 тисяч і більше (мені навіть складно сказати, скільки вони за місяць мають касу). Тому що попит на ці речі під час війни в сотні разів вище, ніж на поїсти в ресторані чи придбати парфум у Брокарді.

Дюрі-бачі написав: Зазвичай в такому магазині і 500$ чистими - вже щастя... Зазвичай в такому магазині і 500$ чистими - вже щастя...

Може комусь і щастя, а я б замислилася, чи потрібен такий бізнес, де не можна заробити хоча б 1000 дол. на місяць? Як можна не розуміти що таке "чистий прибуток" на фінфорумі? Звісно, що всі витрати враховані.dimo_0n, вибачте, але порівнювати "Брокард" і ресторанний бізнес із маленьким магазином на ринку в країні, де йде війна - це дикість, як на мене. Скажу більше, на тому ж ринку чудово працюють магазини велосипедів/мотоциклів, меблів і побутової техніки, щоденна виручка в яких, самі розумієте, 20 тисяч і більше (мені навіть складно сказати, скільки вони за місяць мають касу). Тому що попит на ці речі під час війни в сотні разів вище, ніж на поїсти в ресторані чи придбати парфум у Брокарді.Може комусь і щастя, а я б замислилася, чи потрібен такий бізнес, де не можна заробити хоча б 1000 дол. на місяць? Все ж цікаво. 5000 грн на день в середньому, і працювати без вихідних - це 150кгрн в місяць

Чистий прибуток 1500 долл це умовно 60кгрн

Тобто чистий прибуток це 40% від обороту? Які ж там націнки? Навіть якщо найманих працівників немає а працювати самотужки.

Ну явно не продуктовий. Все ж цікаво. 5000 грн на день в середньому, і працювати без вихідних - це 150кгрн в місяцьЧистий прибуток 1500 долл це умовно 60кгрнТобто чистий прибуток це 40% від обороту? Які ж там націнки? Навіть якщо найманих працівників немає а працювати самотужки.Ну явно не продуктовий. Faceless

Модератор Повідомлень: 34939 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1446 раз. Подякували: 7991 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 чер, 2024 14:58 Shaman написав: Bolt написав: flyman написав: Може і я. Що мається на увазі під хард скіли? Може і я. Що мається на увазі під

власний будинок власний будинок

Не тільки. В авто можу дещо ремонтувати, але робота руцями викликає в мене стіку відразу. Не тільки. В авто можу дещо ремонтувати, але робота руцями викликає в мене стіку відразу. Bolt Повідомлень: 2999 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 220 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 чер, 2024 14:58 Еміграція, заробітчанство Bolt написав: Shaman написав: власний будинок власний будинок

Не тільки. В авто можу дещо ремонтувати, але робота руцями викликає в мене стіку відразу. Не тільки. В авто можу дещо ремонтувати, але робота руцями викликає в мене стіку відразу. Не те що нозями, пинать дещо Не те що нозями, пинать дещо Faceless

Модератор Повідомлень: 34939 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1446 раз. Подякували: 7991 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2182218321842185> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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