Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
fler написав:Погоджуючись із останнім реченням зловила себе на думці: "нахіба та Америка, якщо в Україні можна заробляти так само, особливо не напружуючись?" Моніторю ринок (як завжди, бо це показник стану економіки в країні). Середня каса (виручка) з одного маленького магазину (10 кв.метрів) становить 5 тис.грн/день. Магазин працює з 9 до 15-00. Чистий прибуток за місяць десь 1500 доларів. В Україні це чудово, враховуючи вартість прожиття.
Це з націнкою у 70% і без жодних витрат на з/п, оренду, податки? Чи я чогось не розумію?
На днях розмовляла з молодою жінкою - перукарем. Вона виїхала у березні 2022 з сином (14 років) і мамою до невеликого міста в Польщі (40 хв. від Познані) і повернулася у грудні 2022. Працювала у будинку престарілих. Перукарем влаштуватися не вдалося - українок не беруть на такі місця. На доступних для наших біженців роботах - або дуже важко (не варто тих грошей) або не важко, але грошей вистачить лише на існування. Крім того, їй не сподобалися категорично всі польські продукти (окрім молочки). Помідори, мясо, цукерки - лайно, не смачні зовсім у порівнянні до українських. Медицина теж на її думку погана. Її подружка, яка у Польщі вже понад 6 років, захворіла на запалення легенів (через те, що лікар лікував її бронхіт три тижні лише парацетамолом і не давав лікарняний) і отримала три дні вихідних від меблевої фабрики, де вона працює. Але суть не в даному конкретному випадку, а взагалі в тому, що ліки не доступні в аптеках просто так, як вони доступні у нас в Україні та й лікувати "по-справжньому" лікарі починають лише тоді, коли пацієнту вже зовсім погано (до речі, про Німеччину мені те саме казали не раз наші біженці). Після повернення додому ця жінка працює перукарем у тому самому салоні, де і раніше. Вона не бідкається, їздить на роботу на власному авто, живе у власній квартирі (мама в іншій). Каже, що не повернулася б додому лише, якщо б нема куди повертатися було (тобто житло розбомбили чи окупація була б).
fler написав:Може комусь і щастя, а я б замислилася, чи потрібен такий бізнес, де не можна заробити хоча б 1000 дол. на місяць?
Все ж цікаво. 5000 грн на день в середньому, і працювати без вихідних - це 150кгрн в місяць Чистий прибуток 1500 долл це умовно 60кгрн Тобто чистий прибуток це 40% від обороту? Які ж там націнки? Навіть якщо найманих працівників немає а працювати самотужки. Ну явно не продуктовий.
Gastarbaiter написав:Це з націнкою у 70% і без жодних витрат на з/п, оренду, податки? Чи я чогось не розумію?
Як можна не розуміти що таке "чистий прибуток" на фінфорумі? Звісно, що всі витрати враховані.
Я як раз чудово розумію. Тому і дивуюся. Якщо ковбасити без вихідних, то виручка буде 150 кгрн на місяць. Мінімум 1 продавець - це з ЄСВ десь 20к мінімум. Оренда, податки на ФОП - ще скільки? 10к? Я не знаю, які там зараз суми в Україні. Інші витрати, амортизація - хай ще 10к. І норма прибутку у 60кгрн (1500 дол.). Маємо 100к зі 150к. Отже виходить, що товар повинен розлітатися з 200% націнкою, за потрійною ціною від закупки. Що то за товар такий? Сувеніри на площі Ринок?
Не тільки. В авто можу дещо ремонтувати, але робота руцями викликає в мене стіку відразу.
Не те що нозями, пинать дещо
Пинати у власному будинку не получається. Зара власне зайнятий раставрацією стовпчиків паркану. Постріляла цегла.Відслоїлося облицювальне каміння. Добре, що коли їх робили сказав майстрам сітку в розчин на яке каміння клеїли дати. Хоть не завалилось. Доводиться, де небагато перекладати цеглу , де білеше розшивати і закидувати розчином.
fler написав:На днях розмовляла з молодою жінкою - перукарем. Вона виїхала у березні 2022 з сином (14 років) і мамою до невеликого міста в Польщі (40 хв. від Познані) і повернулася у грудні 2022. Працювала у будинку престарілих. Перукарем влаштуватися не вдалося - українок не беруть на такі місця. На доступних для наших біженців роботах - або дуже важко (не варто тих грошей) або не важко, але грошей вистачить лише на існування. Крім того, їй не сподобалися категорично всі польські продукти (окрім молочки). Помідори, мясо, цукерки - лайно, не смачні зовсім у порівнянні до українських. Медицина теж на її думку погана. Її подружка, яка у Польщі вже понад 6 років, захворіла на запалення легенів (через те, що лікар лікував її бронхіт три тижні лише парацетамолом і не давав лікарняний) і отримала три дні вихідних від меблевої фабрики, де вона працює. Але суть не в даному конкретному випадку, а взагалі в тому, що ліки не доступні в аптеках просто так, як вони доступні у нас в Україні та й лікувати "по-справжньому" лікарі починають лише тоді, коли пацієнту вже зовсім погано (до речі, про Німеччину мені те саме казали не раз наші біженці). Після повернення додому ця жінка працює перукарем у тому самому салоні, де і раніше. Вона не бідкається, їздить на роботу на власному авто, живе у власній квартирі (мама в іншій). Каже, що не повернулася б додому лише, якщо б нема куди повертатися було (тобто житло розбомбили чи окупація була б).
Може такий з неї перукар. В мене в сусіда зять. У Львові закінчив географічний ЛНУ. По спеціальності не робив(ХЗ ким там можна , хіба вчителем?!) Помагав тест, той вщуттєвий має на Південному. Там слебенько було.Вивчився на перукаря. Робив у Львові. Десь за два роки до війни виїхали до Вроцлава. Там влаштувався в барбеошоп. Трохи поробив.Приім пішов звідти. Потім з колегами взяли в оренду приміщення зробили власний барбершоп. Ніби непогано справи йдуть. Недавно в його інсті бачив, що шукають перукарів. Аудюшку собі купив. Двушку орендує за 3400.