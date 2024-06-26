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#<1 ... 2182218321842185 Додано: Сер 26 чер, 2024 15:03 Gastarbaiter написав: fler написав: Погоджуючись із останнім реченням зловила себе на думці: "нахіба та Америка, якщо в Україні можна заробляти так само, особливо не напружуючись?" Моніторю ринок (як завжди, бо це показник стану економіки в країні). Середня каса (виручка) з одного маленького магазину (10 кв.метрів) становить 5 тис.грн/день. Магазин працює з 9 до 15-00. Чистий прибуток за місяць десь 1500 доларів. В Україні це чудово, враховуючи вартість прожиття. Погоджуючись із останнім реченням зловила себе на думці: "нахіба та Америка, якщо в Україні можна заробляти так само, особливо не напружуючись?" Моніторю ринок (як завжди, бо це показник стану економіки в країні). Середня каса (виручка) з одного маленького магазину (10 кв.метрів) становить 5 тис.грн/день. Магазин працює з 9 до 15-00. Чистий прибуток за місяць десь 1500 доларів. В Україні це чудово, враховуючи вартість прожиття.

Це з націнкою у 70% і без жодних витрат на з/п, оренду, податки? Чи я чогось не розумію? Це з націнкою у 70% і без жодних витрат на з/п, оренду, податки? Чи я чогось не розумію?

Ось здається магазин вказаної вище площі. Не думаю, що за такі гроші здавали би, якби там 5 кг в день можна було би заробити.

Сам прикол, що за деревами будинок де я жив років 20 тому.

https://www.facebook.com/groups/3847494 ... 665329767/ Ось здається магазин вказаної вище площі. Не думаю, що за такі гроші здавали би, якби там 5 кг в день можна було би заробити.Сам прикол, що за деревами будинок де я жив років 20 тому. Востаннє редагувалось Bolt в Сер 26 чер, 2024 15:04, всього редагувалось 1 раз. Bolt Повідомлень: 2999 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 220 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 чер, 2024 15:04 Про Польщу На днях розмовляла з молодою жінкою - перукарем. Вона виїхала у березні 2022 з сином (14 років) і мамою до невеликого міста в Польщі (40 хв. від Познані) і повернулася у грудні 2022. Працювала у будинку престарілих. Перукарем влаштуватися не вдалося - українок не беруть на такі місця. На доступних для наших біженців роботах - або дуже важко (не варто тих грошей) або не важко, але грошей вистачить лише на існування. Крім того, їй не сподобалися категорично всі польські продукти (окрім молочки). Помідори, мясо, цукерки - лайно, не смачні зовсім у порівнянні до українських. Медицина теж на її думку погана. Її подружка, яка у Польщі вже понад 6 років, захворіла на запалення легенів (через те, що лікар лікував її бронхіт три тижні лише парацетамолом і не давав лікарняний) і отримала три дні вихідних від меблевої фабрики, де вона працює. Але суть не в даному конкретному випадку, а взагалі в тому, що ліки не доступні в аптеках просто так, як вони доступні у нас в Україні та й лікувати "по-справжньому" лікарі починають лише тоді, коли пацієнту вже зовсім погано (до речі, про Німеччину мені те саме казали не раз наші біженці).

Після повернення додому ця жінка працює перукарем у тому самому салоні, де і раніше. Вона не бідкається, їздить на роботу на власному авто, живе у власній квартирі (мама в іншій). Каже, що не повернулася б додому лише, якщо б нема куди повертатися було (тобто житло розбомбили чи окупація була б). fler

Повідомлень: 5105 З нами з: 07.08.09 Подякував: 1192 раз. Подякували: 1333 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 чер, 2024 15:08 Faceless написав: fler написав: Може комусь і щастя, а я б замислилася, чи потрібен такий бізнес, де не можна заробити хоча б 1000 дол. на місяць? Все ж цікаво. 5000 грн на день в середньому, і працювати без вихідних - це 150кгрн в місяць

Чистий прибуток 1500 долл це умовно 60кгрн

Тобто чистий прибуток це 40% від обороту? Які ж там націнки? Навіть якщо найманих працівників немає а працювати самотужки.

Ну явно не продуктовий. Все ж цікаво. 5000 грн на день в середньому, і працювати без вихідних - це 150кгрн в місяцьЧистий прибуток 1500 долл це умовно 60кгрнТобто чистий прибуток це 40% від обороту? Які ж там націнки? Навіть якщо найманих працівників немає а працювати самотужки.Ну явно не продуктовий.

Не продуктовий. Одяг. Оренда 4500 грн/міс. Не продуктовий. Одяг. Оренда 4500 грн/міс. fler

Повідомлень: 5105 З нами з: 07.08.09 Подякував: 1192 раз. Подякували: 1333 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 чер, 2024 15:10 fler написав: Gastarbaiter написав: Це з націнкою у 70% і без жодних витрат на з/п, оренду, податки? Чи я чогось не розумію? Це з націнкою у 70% і без жодних витрат на з/п, оренду, податки? Чи я чогось не розумію?

Як можна не розуміти що таке "чистий прибуток" на фінфорумі? Звісно, що всі витрати враховані.

Як можна не розуміти що таке "чистий прибуток" на фінфорумі? Звісно, що всі витрати враховані.

Я як раз чудово розумію. Тому і дивуюся.

Якщо ковбасити без вихідних, то виручка буде 150 кгрн на місяць. Мінімум 1 продавець - це з ЄСВ десь 20к мінімум. Оренда, податки на ФОП - ще скільки? 10к? Я не знаю, які там зараз суми в Україні. Інші витрати, амортизація - хай ще 10к. І норма прибутку у 60кгрн (1500 дол.). Маємо 100к зі 150к. Отже виходить, що товар повинен розлітатися з 200% націнкою, за потрійною ціною від закупки. Що то за товар такий? Сувеніри на площі Ринок? Я як раз чудово розумію. Тому і дивуюся.Якщо ковбасити без вихідних, то виручка буде 150 кгрн на місяць. Мінімум 1 продавець - це з ЄСВ десь 20к мінімум. Оренда, податки на ФОП - ще скільки? 10к? Я не знаю, які там зараз суми в Україні. Інші витрати, амортизація - хай ще 10к. І норма прибутку у 60кгрн (1500 дол.). Маємо 100к зі 150к. Отже виходить, що товар повинен розлітатися з 200% націнкою, за потрійною ціною від закупки. Що то за товар такий? Сувеніри на площі Ринок? Gastarbaiter Повідомлень: 3246 З нами з: 26.02.18 Подякував: 675 раз. Подякували: 544 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 чер, 2024 15:13 Faceless написав: Bolt написав: Shaman написав: власний будинок власний будинок

Не тільки. В авто можу дещо ремонтувати, але робота руцями викликає в мене стіку відразу. Не тільки. В авто можу дещо ремонтувати, але робота руцями викликає в мене стіку відразу. Не те що нозями, пинать дещо Не те що нозями, пинать дещо

Пинати у власному будинку не получається.

Зара власне зайнятий раставрацією стовпчиків паркану.

Постріляла цегла.Відслоїлося облицювальне каміння. Добре, що коли їх робили сказав майстрам сітку в розчин на яке каміння клеїли дати. Хоть не завалилось. Доводиться, де небагато перекладати цеглу , де білеше розшивати і закидувати розчином. Пинати у власному будинку не получається.Зара власне зайнятий раставрацією стовпчиків паркану.Постріляла цегла.Відслоїлося облицювальне каміння. Добре, що коли їх робили сказав майстрам сітку в розчин на яке каміння клеїли дати. Хоть не завалилось. Доводиться, де небагато перекладати цеглу , де білеше розшивати і закидувати розчином. Bolt Повідомлень: 2999 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 220 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 чер, 2024 15:23 fler написав: На днях розмовляла з молодою жінкою - перукарем. Вона виїхала у березні 2022 з сином (14 років) і мамою до невеликого міста в Польщі (40 хв. від Познані) і повернулася у грудні 2022. Працювала у будинку престарілих. Перукарем влаштуватися не вдалося - українок не беруть на такі місця. На доступних для наших біженців роботах - або дуже важко (не варто тих грошей) або не важко, але грошей вистачить лише на існування. Крім того, їй не сподобалися категорично всі польські продукти (окрім молочки). Помідори, мясо, цукерки - лайно, не смачні зовсім у порівнянні до українських. Медицина теж на її думку погана. Її подружка, яка у Польщі вже понад 6 років, захворіла на запалення легенів (через те, що лікар лікував її бронхіт три тижні лише парацетамолом і не давав лікарняний) і отримала три дні вихідних від меблевої фабрики, де вона працює. Але суть не в даному конкретному випадку, а взагалі в тому, що ліки не доступні в аптеках просто так, як вони доступні у нас в Україні та й лікувати "по-справжньому" лікарі починають лише тоді, коли пацієнту вже зовсім погано (до речі, про Німеччину мені те саме казали не раз наші біженці).

Після повернення додому ця жінка працює перукарем у тому самому салоні, де і раніше. Вона не бідкається, їздить на роботу на власному авто, живе у власній квартирі (мама в іншій). Каже, що не повернулася б додому лише, якщо б нема куди повертатися було (тобто житло розбомбили чи окупація була б). На днях розмовляла з молодою жінкою - перукарем. Вона виїхала у березні 2022 з сином (14 років) і мамою до невеликого міста в Польщі (40 хв. від Познані) і повернулася у грудні 2022. Працювала у будинку престарілих. Перукарем влаштуватися не вдалося - українок не беруть на такі місця. На доступних для наших біженців роботах - або дуже важко (не варто тих грошей) або не важко, але грошей вистачить лише на існування. Крім того, їй не сподобалися категорично всі польські продукти (окрім молочки). Помідори, мясо, цукерки - лайно, не смачні зовсім у порівнянні до українських. Медицина теж на її думку погана. Її подружка, яка у Польщі вже понад 6 років, захворіла на запалення легенів (через те, що лікар лікував її бронхіт три тижні лише парацетамолом і не давав лікарняний) і отримала три дні вихідних від меблевої фабрики, де вона працює. Але суть не в даному конкретному випадку, а взагалі в тому, що ліки не доступні в аптеках просто так, як вони доступні у нас в Україні та й лікувати "по-справжньому" лікарі починають лише тоді, коли пацієнту вже зовсім погано (до речі, про Німеччину мені те саме казали не раз наші біженці).Після повернення додому ця жінка працює перукарем у тому самому салоні, де і раніше. Вона не бідкається, їздить на роботу на власному авто, живе у власній квартирі (мама в іншій). Каже, що не повернулася б додому лише, якщо б нема куди повертатися було (тобто житло розбомбили чи окупація була б).

Може такий з неї перукар.

В мене в сусіда зять.

У Львові закінчив географічний ЛНУ.

По спеціальності не робив(ХЗ ким там можна , хіба вчителем?!) Помагав тест, той вщуттєвий має на Південному. Там слебенько було.Вивчився на перукаря. Робив у Львові. Десь за два роки до війни виїхали до Вроцлава. Там влаштувався в барбеошоп.

Трохи поробив.Приім пішов звідти. Потім з колегами взяли в оренду приміщення зробили власний барбершоп. Ніби непогано справи йдуть. Недавно в його інсті бачив, що шукають перукарів.

Аудюшку собі купив. Двушку орендує за 3400. Може такий з неї перукар.В мене в сусіда зять.У Львові закінчив географічний ЛНУ.По спеціальності не робив(ХЗ ким там можна , хіба вчителем?!) Помагав тест, той вщуттєвий має на Південному. Там слебенько було.Вивчився на перукаря. Робив у Львові. Десь за два роки до війни виїхали до Вроцлава. Там влаштувався в барбеошоп.Трохи поробив.Приім пішов звідти. Потім з колегами взяли в оренду приміщення зробили власний барбершоп. Ніби непогано справи йдуть. Недавно в його інсті бачив, що шукають перукарів.Аудюшку собі купив. Двушку орендує за 3400. Bolt Повідомлень: 2999 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 220 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2182218321842185 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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