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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2182218321842185
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 15:03

  Gastarbaiter написав:
  fler написав:Погоджуючись із останнім реченням зловила себе на думці: "нахіба та Америка, якщо в Україні можна заробляти так само, особливо не напружуючись?" Моніторю ринок (як завжди, бо це показник стану економіки в країні). Середня каса (виручка) з одного маленького магазину (10 кв.метрів) становить 5 тис.грн/день. Магазин працює з 9 до 15-00. Чистий прибуток за місяць десь 1500 доларів. В Україні це чудово, враховуючи вартість прожиття.

Це з націнкою у 70% і без жодних витрат на з/п, оренду, податки? Чи я чогось не розумію?

Ось здається магазин вказаної вище площі. Не думаю, що за такі гроші здавали би, якби там 5 кг в день можна було би заробити.
Сам прикол, що за деревами будинок де я жив років 20 тому.
https://www.facebook.com/groups/3847494 ... 665329767/
Востаннє редагувалось Bolt в Сер 26 чер, 2024 15:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 15:04

Про Польщу

На днях розмовляла з молодою жінкою - перукарем. Вона виїхала у березні 2022 з сином (14 років) і мамою до невеликого міста в Польщі (40 хв. від Познані) і повернулася у грудні 2022. Працювала у будинку престарілих. Перукарем влаштуватися не вдалося - українок не беруть на такі місця. На доступних для наших біженців роботах - або дуже важко (не варто тих грошей) або не важко, але грошей вистачить лише на існування. Крім того, їй не сподобалися категорично всі польські продукти (окрім молочки). Помідори, мясо, цукерки - лайно, не смачні зовсім у порівнянні до українських. Медицина теж на її думку погана. Її подружка, яка у Польщі вже понад 6 років, захворіла на запалення легенів (через те, що лікар лікував її бронхіт три тижні лише парацетамолом і не давав лікарняний) і отримала три дні вихідних від меблевої фабрики, де вона працює. Але суть не в даному конкретному випадку, а взагалі в тому, що ліки не доступні в аптеках просто так, як вони доступні у нас в Україні та й лікувати "по-справжньому" лікарі починають лише тоді, коли пацієнту вже зовсім погано (до речі, про Німеччину мені те саме казали не раз наші біженці).
Після повернення додому ця жінка працює перукарем у тому самому салоні, де і раніше. Вона не бідкається, їздить на роботу на власному авто, живе у власній квартирі (мама в іншій). Каже, що не повернулася б додому лише, якщо б нема куди повертатися було (тобто житло розбомбили чи окупація була б).
fler
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 15:08

  Faceless написав:
fler написав:Може комусь і щастя, а я б замислилася, чи потрібен такий бізнес, де не можна заробити хоча б 1000 дол. на місяць?
Все ж цікаво. 5000 грн на день в середньому, і працювати без вихідних - це 150кгрн в місяць
Чистий прибуток 1500 долл це умовно 60кгрн
Тобто чистий прибуток це 40% від обороту? Які ж там націнки? Навіть якщо найманих працівників немає а працювати самотужки.
Ну явно не продуктовий.

Не продуктовий. Одяг. Оренда 4500 грн/міс.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 15:10

  fler написав:
  Gastarbaiter написав:Це з націнкою у 70% і без жодних витрат на з/п, оренду, податки? Чи я чогось не розумію?

Як можна не розуміти що таке "чистий прибуток" на фінфорумі? Звісно, що всі витрати враховані.

Я як раз чудово розумію. Тому і дивуюся.
Якщо ковбасити без вихідних, то виручка буде 150 кгрн на місяць. Мінімум 1 продавець - це з ЄСВ десь 20к мінімум. Оренда, податки на ФОП - ще скільки? 10к? Я не знаю, які там зараз суми в Україні. Інші витрати, амортизація - хай ще 10к. І норма прибутку у 60кгрн (1500 дол.). Маємо 100к зі 150к. Отже виходить, що товар повинен розлітатися з 200% націнкою, за потрійною ціною від закупки. Що то за товар такий? Сувеніри на площі Ринок?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 15:13

  Faceless написав:
Bolt написав:
  Shaman написав:власний будинок :lol:

Не тільки. В авто можу дещо ремонтувати, але робота руцями викликає в мене стіку відразу.
Не те що нозями, пинать дещо :mrgreen:

Пинати у власному будинку не получається.
Зара власне зайнятий раставрацією стовпчиків паркану.
Постріляла цегла.Відслоїлося облицювальне каміння. Добре, що коли їх робили сказав майстрам сітку в розчин на яке каміння клеїли дати. Хоть не завалилось. Доводиться, де небагато перекладати цеглу , де білеше розшивати і закидувати розчином.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 15:23

  fler написав:На днях розмовляла з молодою жінкою - перукарем. Вона виїхала у березні 2022 з сином (14 років) і мамою до невеликого міста в Польщі (40 хв. від Познані) і повернулася у грудні 2022. Працювала у будинку престарілих. Перукарем влаштуватися не вдалося - українок не беруть на такі місця. На доступних для наших біженців роботах - або дуже важко (не варто тих грошей) або не важко, але грошей вистачить лише на існування. Крім того, їй не сподобалися категорично всі польські продукти (окрім молочки). Помідори, мясо, цукерки - лайно, не смачні зовсім у порівнянні до українських. Медицина теж на її думку погана. Її подружка, яка у Польщі вже понад 6 років, захворіла на запалення легенів (через те, що лікар лікував її бронхіт три тижні лише парацетамолом і не давав лікарняний) і отримала три дні вихідних від меблевої фабрики, де вона працює. Але суть не в даному конкретному випадку, а взагалі в тому, що ліки не доступні в аптеках просто так, як вони доступні у нас в Україні та й лікувати "по-справжньому" лікарі починають лише тоді, коли пацієнту вже зовсім погано (до речі, про Німеччину мені те саме казали не раз наші біженці).
Після повернення додому ця жінка працює перукарем у тому самому салоні, де і раніше. Вона не бідкається, їздить на роботу на власному авто, живе у власній квартирі (мама в іншій). Каже, що не повернулася б додому лише, якщо б нема куди повертатися було (тобто житло розбомбили чи окупація була б).

Може такий з неї перукар.
В мене в сусіда зять.
У Львові закінчив географічний ЛНУ.
По спеціальності не робив(ХЗ ким там можна , хіба вчителем?!) Помагав тест, той вщуттєвий має на Південному. Там слебенько було.Вивчився на перукаря. Робив у Львові. Десь за два роки до війни виїхали до Вроцлава. Там влаштувався в барбеошоп.
Трохи поробив.Приім пішов звідти. Потім з колегами взяли в оренду приміщення зробили власний барбершоп. Ніби непогано справи йдуть. Недавно в його інсті бачив, що шукають перукарів.
Аудюшку собі купив. Двушку орендує за 3400.
Bolt
 
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