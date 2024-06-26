Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
fler написав:Погоджуючись із останнім реченням зловила себе на думці: "нахіба та Америка, якщо в Україні можна заробляти так само, особливо не напружуючись?" Моніторю ринок (як завжди, бо це показник стану економіки в країні). Середня каса (виручка) з одного маленького магазину (10 кв.метрів) становить 5 тис.грн/день. Магазин працює з 9 до 15-00. Чистий прибуток за місяць десь 1500 доларів. В Україні це чудово, враховуючи вартість прожиття.
Це з націнкою у 70% і без жодних витрат на з/п, оренду, податки? Чи я чогось не розумію?
На днях розмовляла з молодою жінкою - перукарем. Вона виїхала у березні 2022 з сином (14 років) і мамою до невеликого міста в Польщі (40 хв. від Познані) і повернулася у грудні 2022. Працювала у будинку престарілих. Перукарем влаштуватися не вдалося - українок не беруть на такі місця. На доступних для наших біженців роботах - або дуже важко (не варто тих грошей) або не важко, але грошей вистачить лише на існування. Крім того, їй не сподобалися категорично всі польські продукти (окрім молочки). Помідори, мясо, цукерки - лайно, не смачні зовсім у порівнянні до українських. Медицина теж на її думку погана. Її подружка, яка у Польщі вже понад 6 років, захворіла на запалення легенів (через те, що лікар лікував її бронхіт три тижні лише парацетамолом і не давав лікарняний) і отримала три дні вихідних від меблевої фабрики, де вона працює. Але суть не в даному конкретному випадку, а взагалі в тому, що ліки не доступні в аптеках просто так, як вони доступні у нас в Україні та й лікувати "по-справжньому" лікарі починають лише тоді, коли пацієнту вже зовсім погано (до речі, про Німеччину мені те саме казали не раз наші біженці). Після повернення додому ця жінка працює перукарем у тому самому салоні, де і раніше. Вона не бідкається, їздить на роботу на власному авто, живе у власній квартирі (мама в іншій). Каже, що не повернулася б додому лише, якщо б нема куди повертатися було (тобто житло розбомбили чи окупація була б).
fler написав:Може комусь і щастя, а я б замислилася, чи потрібен такий бізнес, де не можна заробити хоча б 1000 дол. на місяць?
Все ж цікаво. 5000 грн на день в середньому, і працювати без вихідних - це 150кгрн в місяць Чистий прибуток 1500 долл це умовно 60кгрн Тобто чистий прибуток це 40% від обороту? Які ж там націнки? Навіть якщо найманих працівників немає а працювати самотужки. Ну явно не продуктовий.
Gastarbaiter написав:Це з націнкою у 70% і без жодних витрат на з/п, оренду, податки? Чи я чогось не розумію?
Як можна не розуміти що таке "чистий прибуток" на фінфорумі? Звісно, що всі витрати враховані.
Я як раз чудово розумію. Тому і дивуюся. Якщо ковбасити без вихідних, то виручка буде 150 кгрн на місяць. Мінімум 1 продавець - це з ЄСВ десь 20к мінімум. Оренда, податки на ФОП - ще скільки? 10к? Я не знаю, які там зараз суми в Україні. Інші витрати, амортизація - хай ще 10к. І норма прибутку у 60кгрн (1500 дол.). Маємо 100к зі 150к. Отже виходить, що товар повинен розлітатися з 200% націнкою, за потрійною ціною від закупки. Що то за товар такий? Сувеніри на площі Ринок?
Не тільки. В авто можу дещо ремонтувати, але робота руцями викликає в мене стіку відразу.
Не те що нозями, пинать дещо
Пинати у власному будинку не получається. Зара власне зайнятий раставрацією стовпчиків паркану. Постріляла цегла.Відслоїлося облицювальне каміння. Добре, що коли їх робили сказав майстрам сітку в розчин на яке каміння клеїли дати. Хоть не завалилось. Доводиться, де небагато перекладати цеглу , де білеше розшивати і закидувати розчином.
fler написав:На днях розмовляла з молодою жінкою - перукарем. Вона виїхала у березні 2022 з сином (14 років) і мамою до невеликого міста в Польщі (40 хв. від Познані) і повернулася у грудні 2022. Працювала у будинку престарілих. Перукарем влаштуватися не вдалося - українок не беруть на такі місця. На доступних для наших біженців роботах - або дуже важко (не варто тих грошей) або не важко, але грошей вистачить лише на існування. Крім того, їй не сподобалися категорично всі польські продукти (окрім молочки). Помідори, мясо, цукерки - лайно, не смачні зовсім у порівнянні до українських. Медицина теж на її думку погана. Її подружка, яка у Польщі вже понад 6 років, захворіла на запалення легенів (через те, що лікар лікував її бронхіт три тижні лише парацетамолом і не давав лікарняний) і отримала три дні вихідних від меблевої фабрики, де вона працює. Але суть не в даному конкретному випадку, а взагалі в тому, що ліки не доступні в аптеках просто так, як вони доступні у нас в Україні та й лікувати "по-справжньому" лікарі починають лише тоді, коли пацієнту вже зовсім погано (до речі, про Німеччину мені те саме казали не раз наші біженці). Після повернення додому ця жінка працює перукарем у тому самому салоні, де і раніше. Вона не бідкається, їздить на роботу на власному авто, живе у власній квартирі (мама в іншій). Каже, що не повернулася б додому лише, якщо б нема куди повертатися було (тобто житло розбомбили чи окупація була б).
Може такий з неї перукар. В мене в сусіда зять. У Львові закінчив географічний ЛНУ. По спеціальності не робив(ХЗ ким там можна , хіба вчителем?!) Помагав тест, той вщуттєвий має на Південному. Там слебенько було.Вивчився на перукаря. Робив у Львові. Десь за два роки до війни виїхали до Вроцлава. Там влаштувався в барбеошоп. Трохи поробив.Приім пішов звідти. Потім з колегами взяли в оренду приміщення зробили власний барбершоп. Ніби непогано справи йдуть. Недавно в його інсті бачив, що шукають перукарів. Аудюшку собі купив. Двушку орендує за 3400.
fler написав:Перукарем влаштуватися не вдалося - українок не беруть на такі місця. На доступних для наших біженців роботах - або дуже важко (не варто тих грошей) або не важко, але грошей вистачить лише на існування.
Дивно. Я ходжу до перукарні до жінки з Білорусі. Моя жінка ходить до салону, який відкрила дівчина з України. Перед тим працювала просто перукарем. І взагалі, на перукарів з України був попит серед біженців саме через мову. Про "доступні роботи" теж дивно. Якось зустрів у Кракові дівчину, з якою працював в Києві в аудиті. Приїхала з дитиною через війну. Працює в корпораці, теж щось там з обліком та звітністю пов'язане.
fler написав:Як можна не розуміти що таке "чистий прибуток" на фінфорумі? Звісно, що всі витрати враховані.
Я як раз чудово розумію. Тому і дивуюся. Якщо ковбасити без вихідних, то виручка буде 150 кгрн на місяць. Мінімум 1 продавець - це з ЄСВ десь 20к мінімум. Оренда, податки на ФОП - ще скільки? 10к? Я не знаю, які там зараз суми в Україні. Інші витрати, амортизація - хай ще 10к. І норма прибутку у 60кгрн (1500 дол.). Маємо 100к зі 150к. Отже виходить, що товар повинен розлітатися з 200% націнкою, за потрійною ціною від закупки. Що то за товар такий? Сувеніри на площі Ринок?
Ви пишете не по темі гілки Тому відповім коротко і більше не буду про "тонкощі ведення бізнесу" тут. Якщо магазин оформлений на пенса, то ЄСВ не сплачується. Націнка на деякі товари може бути більше як втричі від закупки. Напр., жіноча білизна (х5), купальники (х3, х4, х5) тощо. Щоб товар розлітався потрібно вміти працювати
fler написав:Перукарем влаштуватися не вдалося - українок не беруть на такі місця. На доступних для наших біженців роботах - або дуже важко (не варто тих грошей) або не важко, але грошей вистачить лише на існування.
Дивно. Я ходжу до перукарні до жінки з Білорусі. Моя жінка ходить до салону, який відкрила дівчина з України. Перед тим працювала просто перукарем. І взагалі, на перукарів з України був попит серед біженців саме через мову. Про "доступні роботи" теж дивно. Якось зустрів у Кракові дівчину, з якою працював в Києві в аудиті. Приїхала з дитиною через війну. Працює в корпораці, теж щось там з обліком та звітністю пов'язане.
Так, ви пишете про великі міста. А вона підкреслила, що влаштуватися перукарем важко у малому місті, хіба працювати нелегально, але це до першого "пришестя". Переїхали у велике місто не було можливості, тому що там з житлом проблеми (важко знайти біженцям і дорого орендувати) і в цілому вартість життя вища (як я зрозуміла).
fler написав:Так, ви пишете про великі міста. А вона підкреслила, що влаштуватися перукарем важко у малому місті, хіба працювати нелегально, але це до першого "пришестя". Переїхали у велике місто не було можливості, тому що там з житлом проблеми (важко знайти біженцям і дорого орендувати) і в цілому вартість життя вища (як я зрозуміла).
Звісно, в малому містечку менше вакансій. Якщо там 3 перукарні на все місто, то вірогідність, що в якійсь з них буде вільне місце, дуже мала. Може тому частина мешканців малих міст та сіл щоденно їздить до великих міст на роботу? А взагалі, орендувати місце в салоні - десь 1000-1500 злотих на місяць. Пару днів праці. Решту часу перукар працює собі на кішеню. Навіть з 4-5 днями на тиждень можна вийти десь на 6-8 тис. злотих чистими за місяць (середня з/п по Польщі).