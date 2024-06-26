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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2183218421852186
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 17:17

Re: Еміграція, заробітчанство

  fler написав:Ви пишете не по темі гілки :wink: Тому відповім коротко і більше не буду про "тонкощі ведення бізнесу" тут. Якщо магазин оформлений на пенса, то ЄСВ не сплачується. Націнка на деякі товари може бути більше як втричі від закупки. Напр., жіноча білизна (х5), купальники (х3, х4, х5) тощо. Щоб товар розлітався потрібно вміти працювати :wink:

Да-да. я майже повірив... ЕСВ з мінімалки - то пшик.... Тонкощі ведення бізнесу.... угу...
Маржа магазину 10кв.м в 200-300% це взагалі якесь диво. Це вона торгує таким брахлом... Та ще і ноунейм та з такою націнкою?

Франчайзі kleo не можуть націнювати більш ніж 20%. Гляньте скільки в них та билизна коштує...

Але в мене є приклади тих, кто тягає з Туреччини з націнкою х2-х4. В них також все дуже погано.... Тому у вас якісь дива прям...


Також ви казали про ринок... В мене у місті ринок - вимирає. Десь тритина ракушок - закриті... Виторгу немає... Всі риночні комерси жаліються на падіння доходів. А у вас все цвете... Та ще і побутова техніка на ринку в розпалі... Я майже поврив...

Хоча якщо врахувати анекдот про "діда та 3 рази за ніч", то все збігається.
dimo_0n
 
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