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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 26 чер, 2024 17:17
fler написав:
Ви пишете не по темі гілки
Тому відповім коротко і більше не буду про "тонкощі ведення бізнесу" тут. Якщо магазин оформлений на пенса, то ЄСВ не сплачується. Націнка на деякі товари може бути більше як втричі від закупки. Напр., жіноча білизна (х5), купальники (х3, х4, х5) тощо. Щоб товар розлітався потрібно вміти працювати
Да-да. я майже повірив... ЕСВ з мінімалки - то пшик.... Тонкощі ведення бізнесу.... угу...
Маржа магазину 10кв.м в 200-300% це взагалі якесь диво. Це вона торгує таким брахлом... Та ще і ноунейм та з такою націнкою?
Франчайзі kleo не можуть націнювати більш ніж 20%. Гляньте скільки в них та билизна коштує...
Але в мене є приклади тих, кто тягає з Туреччини з націнкою х2-х4. В них також все дуже погано.... Тому у вас якісь дива прям...
Також ви казали про ринок... В мене у місті ринок - вимирає. Десь тритина ракушок - закриті... Виторгу немає... Всі риночні комерси жаліються на падіння доходів. А у вас все цвете... Та ще і побутова техніка на ринку в розпалі... Я майже поврив...
Хоча якщо врахувати анекдот про "діда та 3 рази за ніч", то все збігається.
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dimo_0n
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Додано: Сер 26 чер, 2024 18:45
Щоб було по темі, одразу зауважу: власники бізнесів, які залишилися в Україні, дуже вдячні колегам, які виїхали (і закрили тут бізнеси))). А взагалі, в Україні все погано, треба їхати за кордон
dimo_0n написав: fler написав:
Ви пишете не по темі гілки
Тому відповім коротко і більше не буду про "тонкощі ведення бізнесу" тут. Якщо магазин оформлений на пенса, то ЄСВ не сплачується. Націнка на деякі товари може бути більше як втричі від закупки. Напр., жіноча білизна (х5), купальники (х3, х4, х5) тощо. Щоб товар розлітався потрібно вміти працювати
Маржа магазину 10кв.м в 200-300% це взагалі якесь диво. Це вона торгує таким брахлом... Та ще і ноунейм та з такою націнкою?
Коли я пишу "наприклад", то це ще не означає, що я цим торгую)))
dimo_0n написав:
Франчайзі kleo не можуть націнювати більш ніж 20%. Гляньте скільки в них та билизна коштує...
Навіщо мені такий бізнес? На ринку ніхто не працює з такою націнкою по одягу чи взуттю.
dimo_0n написав:
Також ви казали про ринок... В мене у місті ринок - вимирає. Десь тритина ракушок - закриті... Виторгу немає...
Не тупіть, будь-ласка. Ситуація на ринках у різних містах в умовах війни неоднакова.
dimo_0n написав:
Всі риночні комерси жаліються на падіння доходів.
Ви багато знаєте комерсів, які раніше казали: "у мене все чудово, доходи зростають"?
Всі як один жаліються. Але за час війни двоє придбали квартири - власник магазину велосипедів/мотоциклів трикімнатну у центрі Мико, а власник побутової техніки - двокімнатну у Софіївській Борщагівці в Києві, а третій, власник меблевого магазину - новий джип Лексус. Бідняжки, ніщеброди))).
dimo_0n написав:
А у вас все цвете... Та ще і побутова техніка на ринку в розпалі... Я майже поврив...
Мені байдуже чи повірите ви, чесно. Однак, ті хто в курсі, що в Мико були та трохи є проблеми з водою, добре розуміють, чому бойлери та пральні машинки розлітаються, як гарячі пиріжки. Крім того, у нас багато переселенців та військових, які переважно купують все на ринку.
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fler
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Додано: Сер 26 чер, 2024 19:35
fler написав:
Не тупіть, будь-ласка. Ситуація на ринках у різних містах в умовах війни неоднакова.
ну та я з сусідньої Кіровоградщини, а не з Київа... Так що про не тупіть - то до вас. Ну такі якщо ви не брешете - то нащо мені, або будь кому, той бізнес за 1,5К у.о. в Міко, де прилітає через день? Чи шавушня у Харкові, навіть якщо вона 3К приносе... Ну оно прилетіло, куча трупів. Гуляти у рулетку за 1,5к у.о.?
То вже можна і на нуль за 4К...
fler написав:
Але за час війни двоє придбали квартири - власник магазину велосипедів/мотоциклів трикімнатну у центрі Мико, а власник побутової техніки - двокімнатну у Софіївській Борщагівці в Києві, а третій, власник меблевого магазину - новий джип Лексус. Бідняжки, ніщеброди))).
Тю, та я не торгаш, та також прикупив пару хат, та кілка участків. Але це все з загальною статистикою ніяк не перетинаєтся.
fler написав:
Мені байдуже чи повірите ви, чесно. Однак, ті хто в курсі, що в Мико були та трохи є проблеми з водою, добре розуміють, чому бойлери та пральні машинки розлітаються, як гарячі пиріжки. Крім того, у нас багато переселенців та військових, які переважно купують все на ринку.
Я розумію що вам байдуже, тому що ви приводите Міко. Але це лише одне місце. Загальна картина - падіння продажів у всіх. Бо 6-9млн тих, хто щось купував та сплачував послуги - виїхали. А це десь 20-30% довійскового ринку, хто ходив та тратив бабло... Це щоб вам ще простіше було зрозуміти - десь як 10-18 ваших Міко по населенню до війни... Вони вже купляють хавку, бойлери та роблять ноготочки поза межами ринку УА...
Якщо ринок покупців поменьшав - то не може бути круто скрізь. Це проста математика. Але у вас зріст по всім фанфарам )))
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dimo_0n
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Додано: Сер 26 чер, 2024 23:27
fler написав:
На днях розмовляла з молодою жінкою - перукарем. Вона виїхала у березні 2022 з сином (14 років) і мамою до невеликого міста в Польщі (40 хв. від Познані) і повернулася у грудні 2022. Працювала у будинку престарілих. Перукарем влаштуватися не вдалося - українок не беруть на такі місця. На доступних для наших біженців роботах - або дуже важко (не варто тих грошей) або не важко, але грошей вистачить лише на існування. Крім того, їй не сподобалися категорично всі польські продукти (окрім молочки). Помідори, мясо, цукерки - лайно, не смачні зовсім у порівнянні до українських. Медицина теж на її думку погана. Її подружка, яка у Польщі вже понад 6 років, захворіла на запалення легенів (через те, що лікар лікував її бронхіт три тижні лише парацетамолом і не давав лікарняний) і отримала три дні вихідних від меблевої фабрики, де вона працює. Але суть не в даному конкретному випадку, а взагалі в тому, що ліки не доступні в аптеках просто так, як вони доступні у нас в Україні та й лікувати "по-справжньому" лікарі починають лише тоді, коли пацієнту вже зовсім погано (до речі, про Німеччину мені те саме казали не раз наші біженці).
Господи який бред, я навіть коментувати це не буду.
Правда тільки в одному, що зарбляє вона і в україні, бо як мінімум податки НЕ платить, місце вже є, звикла, вдома.
Знаю таких, ноготочки дома робиш собі грошину маєш, а на старості будуть пенсію просити 100%, а ну ше і пільги не забувають оформлювати.
Ні, тут всетаки виділю, бо це переплюнуло телемарафон як ракета маска аполон
fler написав:
не давав лікарняний
це просто якою треба бути людиною, щоб лікар не давав лікарняний, НУ ХТО В ЦЕ ПОВІРИТЬ. ЛІКАРНЯНИЙ ДАЮТЬ ЯКЩО СВОЄМУ ПЕДІАТРУ ПРОСТО НАПИСАТИ СМС 'МЕНІ ПОГАНО'
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