#<1 ... 2184218521862187> Додано: Сер 26 чер, 2024 17:17 Re: Еміграція, заробітчанство fler написав: Ви пишете не по темі гілки Тому відповім коротко і більше не буду про "тонкощі ведення бізнесу" тут. Якщо магазин оформлений на пенса, то ЄСВ не сплачується. Націнка на деякі товари може бути більше як втричі від закупки. Напр., жіноча білизна (х5), купальники (х3, х4, х5) тощо. Щоб товар розлітався потрібно вміти працювати Ви пишете не по темі гілкиТому відповім коротко і більше не буду про "тонкощі ведення бізнесу" тут. Якщо магазин оформлений на пенса, то ЄСВ не сплачується. Націнка на деякі товари може бути більше як втричі від закупки. Напр., жіноча білизна (х5), купальники (х3, х4, х5) тощо. Щоб товар розлітався потрібно вміти працювати

Да-да. я майже повірив... ЕСВ з мінімалки - то пшик.... Тонкощі ведення бізнесу.... угу...

Маржа магазину 10кв.м в 200-300% це взагалі якесь диво. Це вона торгує таким брахлом... Та ще і ноунейм та з такою націнкою?



Франчайзі kleo не можуть націнювати більш ніж 20%. Гляньте скільки в них та билизна коштує...



Але в мене є приклади тих, кто тягає з Туреччини з націнкою х2-х4. В них також все дуже погано.... Тому у вас якісь дива прям...





Також ви казали про ринок... В мене у місті ринок - вимирає. Десь тритина ракушок - закриті... Виторгу немає... Всі риночні комерси жаліються на падіння доходів. А у вас все цвете... Та ще і побутова техніка на ринку в розпалі... Я майже поврив...



dimo_0n Повідомлень: 436 З нами з: 21.10.18 Подякував: 15 раз. Подякували: 107 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 чер, 2024 18:45

dimo_0n написав: fler написав: Ви пишете не по темі гілки Тому відповім коротко і більше не буду про "тонкощі ведення бізнесу" тут. Якщо магазин оформлений на пенса, то ЄСВ не сплачується. Націнка на деякі товари може бути більше як втричі від закупки. Напр., жіноча білизна (х5), купальники (х3, х4, х5) тощо. Щоб товар розлітався потрібно вміти працювати Ви пишете не по темі гілкиТому відповім коротко і більше не буду про "тонкощі ведення бізнесу" тут. Якщо магазин оформлений на пенса, то ЄСВ не сплачується. Націнка на деякі товари може бути більше як втричі від закупки. Напр., жіноча білизна (х5), купальники (х3, х4, х5) тощо. Щоб товар розлітався потрібно вміти працювати

Маржа магазину 10кв.м в 200-300% це взагалі якесь диво. Це вона торгує таким брахлом... Та ще і ноунейм та з такою націнкою? Маржа магазину 10кв.м в 200-300% це взагалі якесь диво. Це вона торгує таким брахлом... Та ще і ноунейм та з такою націнкою?

Коли я пишу "наприклад", то це ще не означає, що я цим торгую)))

dimo_0n написав: Франчайзі kleo не можуть націнювати більш ніж 20%. Гляньте скільки в них та билизна коштує... Франчайзі kleo не можуть націнювати більш ніж 20%. Гляньте скільки в них та билизна коштує...

Навіщо мені такий бізнес? На ринку ніхто не працює з такою націнкою по одягу чи взуттю.

dimo_0n написав: Також ви казали про ринок... В мене у місті ринок - вимирає. Десь тритина ракушок - закриті... Виторгу немає... Також ви казали про ринок... В мене у місті ринок - вимирає. Десь тритина ракушок - закриті... Виторгу немає...

Не тупіть, будь-ласка. Ситуація на ринках у різних містах в умовах війни неоднакова.

dimo_0n написав: Всі риночні комерси жаліються на падіння доходів. Всі риночні комерси жаліються на падіння доходів.

Ви багато знаєте комерсів, які раніше казали: "у мене все чудово, доходи зростають"?

Всі як один жаліються. Але за час війни двоє придбали квартири - власник магазину велосипедів/мотоциклів трикімнатну у центрі Мико, а власник побутової техніки - двокімнатну у Софіївській Борщагівці в Києві, а третій, власник меблевого магазину - новий джип Лексус. Бідняжки, ніщеброди))).

dimo_0n написав: А у вас все цвете... Та ще і побутова техніка на ринку в розпалі... Я майже поврив... А у вас все цвете... Та ще і побутова техніка на ринку в розпалі... Я майже поврив...

fler

Повідомлень: 5111 З нами з: 07.08.09 Подякував: 1192 раз. Подякували: 1333 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 чер, 2024 19:35 Re: Еміграція, заробітчанство

Повідомлень: 5111 З нами з: 07.08.09 Подякував: 1192 раз. Подякували: 1333 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 чер, 2024 19:35 Re: Еміграція, заробітчанство fler написав: Не тупіть, будь-ласка. Ситуація на ринках у різних містах в умовах війни неоднакова. Не тупіть, будь-ласка. Ситуація на ринках у різних містах в умовах війни неоднакова.

ну та я з сусідньої Кіровоградщини, а не з Київа... Так що про не тупіть - то до вас. Ну такі якщо ви не брешете - то нащо мені, або будь кому, той бізнес за 1,5К у.о. в Міко, де прилітає через день? Чи шавушня у Харкові, навіть якщо вона 3К приносе... Ну оно прилетіло, куча трупів. Гуляти у рулетку за 1,5к у.о.? То вже можна і на нуль за 4К...

fler написав: Але за час війни двоє придбали квартири - власник магазину велосипедів/мотоциклів трикімнатну у центрі Мико, а власник побутової техніки - двокімнатну у Софіївській Борщагівці в Києві, а третій, власник меблевого магазину - новий джип Лексус. Бідняжки, ніщеброди))). Але за час війни двоє придбали квартири - власник магазину велосипедів/мотоциклів трикімнатну у центрі Мико, а власник побутової техніки - двокімнатну у Софіївській Борщагівці в Києві, а третій, власник меблевого магазину - новий джип Лексус. Бідняжки, ніщеброди))).

Тю, та я не торгаш, та також прикупив пару хат, та кілка участків. Але це все з загальною статистикою ніяк не перетинаєтся.

fler написав: Мені байдуже чи повірите ви, чесно. Однак, ті хто в курсі, що в Мико були та трохи є проблеми з водою, добре розуміють, чому бойлери та пральні машинки розлітаються, як гарячі пиріжки. Крім того, у нас багато переселенців та військових, які переважно купують все на ринку. Мені байдуже чи повірите ви, чесно. Однак, ті хто в курсі, що в Мико були та трохи є проблеми з водою, добре розуміють, чому бойлери та пральні машинки розлітаються, як гарячі пиріжки. Крім того, у нас багато переселенців та військових, які переважно купують все на ринку.

Я розумію що вам байдуже, тому що ви приводите Міко. Але це лише одне місце. Загальна картина - падіння продажів у всіх. Бо 6-9млн тих, хто щось купував та сплачував послуги - виїхали. А це десь 20-30% довійскового ринку, хто ходив та тратив бабло... Це щоб вам ще простіше було зрозуміти - десь як 10-18 ваших Міко по населенню до війни... Вони вже купляють хавку, бойлери та роблять ноготочки поза межами ринку УА...



dimo_0n Повідомлень: 436 З нами з: 21.10.18 Подякував: 15 раз. Подякували: 107 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 чер, 2024 23:27 Re: Еміграція, заробітчанство



Господи який бред, я навіть коментувати це не буду.

Правда тільки в одному, що зарбляє вона і в україні, бо як мінімум податки НЕ платить, місце вже є, звикла, вдома.

Знаю таких, ноготочки дома робиш собі грошину маєш, а на старості будуть пенсію просити 100%, а ну ше і пільги не забувають оформлювати.





Ні, тут всетаки виділю, бо це переплюнуло телемарафон як ракета маска аполон

fler написав: не давав лікарняний не давав лікарняний

BeneFuckTor Повідомлень: 101 З нами з: 21.11.19 Подякував: 224 раз. Подякували: 15 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2024 00:41



Господи який бред, я навіть коментувати це не буду.

Правда тільки в одному, що зарбляє вона і в україні, бо як мінімум податки НЕ платить, місце вже є, звикла, вдома.

Знаю таких, ноготочки дома робиш собі грошину маєш, а на старості будуть пенсію просити 100%, а ну ше і пільги не забувають оформлювати.





Ні, тут всетаки виділю, бо це переплюнуло телемарафон як ракета маска аполон

fler написав: не давав лікарняний не давав лікарняний

Я не знаю или так везде в США, но если я заболеваю, то просто пишу работодателю

"I'm taking a sick day today".

Иногда даю подробности - был ковид, что-то типа гриппа или к врачу если на целый день.

У меня в году 5 оплачиваемых больничных. Я их могу выбрать когда болею или до 31 января следующего года получить оплату за невыбранные. Если превышаю, то это за свой счет.

Никаких справок не надо.



Я не знаю или так везде в США, но если я заболеваю, то просто пишу работодателю

"I'm taking a sick day today".

Иногда даю подробности - был ковид, что-то типа гриппа или к врачу если на целый день.

У меня в году 5 оплачиваемых больничных. Я их могу выбрать когда болею или до 31 января следующего года получить оплату за невыбранные. Если превышаю, то это за свой счет.

rjkz

Повідомлень: 16800 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8384 раз. Подякували: 5277 раз. Профіль 7 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2024 09:04 Re: Еміграція, заробітчанство

Повідомлень: 16800 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8384 раз. Подякували: 5277 раз. Профіль 7 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2024 09:04 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: так везде в США так везде в США

Да так і є. В польщі на роботу лікарняний приходе автоматично, після того як його виставить лікар. Або можна взяти 2 будь яких дні вільні так би мовити невідкладні обставини. Навіть є така проблема що їх забагато виставляють, просто сидять в дома своїми справами займаються і мають зп 80%))

Але у пані Флер допис був про інше, там про те як скізь погано 'ура патріотично'. А в реальності зарплата 7 тисяч, світла немає 2 через 2 і додому не відпускають, сидиш як в ссср чекаєш години на вихід. І люди активто виїжджають, бо це жесть, пів дня без світла навіть у селі з дровами і пічкою ВАЖКО!

Там ще багато цікавого було написано, але тут ну це вже навіть не брехня це бред як у бункерного про нацистів.

BeneFuckTor Повідомлень: 101 З нами з: 21.11.19 Подякував: 224 раз. Подякували: 15 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2024 15:46

Да так і є. В польщі на роботу лікарняний приходе автоматично, після того як його виставить лікар. Або можна взяти 2 будь яких дні вільні так би мовити невідкладні обставини. Навіть є така проблема що їх забагато виставляють, просто сидять в дома своїми справами займаються і мають зп 80%))

Але у пані Флер допис був про інше, там про те як скізь погано 'ура патріотично'. А в реальності зарплата 7 тисяч, світла немає 2 через 2 і додому не відпускають, сидиш як в ссср чекаєш години на вихід. І люди активто виїжджають, бо це жесть, пів дня без світла навіть у селі з дровами і пічкою ВАЖКО!

Там ще багато цікавого було написано, але тут ну це вже навіть не брехня це бред як у бункерного про нацистів.

Мне даже не надо больничный предоставлять.

Если что-то такое, что надо просто отлежаться, то врачу нет смысла звонить или ехать.

Знаю людей, у которых и 10 и 15 оплачиваемых больничных.

Правда, там есть такое, что есть департамент, который проверяет или работник дома. Звонят туда, что "мне надо на процедуру, я выхожу"..

Персонал дей, у меня один оплачиваемый в году.

Но у некоторых и 5 есть. И оплата 100%.

Я в Киеве когда работал на дядю, то ни отпусков ни больничных ни персонал дей.

За исключением, кажется, первой самой работы.

Написать в бухгалтерии заявление на отпуск и расписаться за отпускные - это да, а отпуск и сами отпускные - фиг. И так было везде. Правда, у меня не много работодателей было.



Мне даже не надо больничный предоставлять.

Если что-то такое, что надо просто отлежаться, то врачу нет смысла звонить или ехать.

Знаю людей, у которых и 10 и 15 оплачиваемых больничных.

Правда, там есть такое, что есть департамент, который проверяет или работник дома. Звонят туда, что "мне надо на процедуру, я выхожу"..

Персонал дей, у меня один оплачиваемый в году.

Но у некоторых и 5 есть. И оплата 100%.

Я в Киеве когда работал на дядю, то ни отпусков ни больничных ни персонал дей.

За исключением, кажется, первой самой работы.

rjkz

Повідомлень: 16800 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8384 раз. Подякували: 5277 раз. Профіль 7 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2024 23:23 Зависит от компании, типа работы, непосредственного руководителя, формы трудоустройства. На нормальных предприятиях все четко по Трудовому кодексу. Но и без официального больничного у меня никогда не было проблем отлежаться дома несколько дней, иногда что-то колупая в компьютере. Ни разу в жизни больничный не брал. Но и ничем серьезнее простуды не болел.

Что-то мне подсказывает, что та дамочка на мебельной фабрике работала по договору подряда. А там немного другие подходы. Gastarbaiter Повідомлень: 3249 З нами з: 26.02.18 Подякував: 675 раз. Подякували: 544 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2024 00:07

Повідомлень: 16800 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8384 раз. Подякували: 5277 раз. Профіль 7 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 чер, 2024 23:23 Зависит от компании, типа работы, непосредственного руководителя, формы трудоустройства. На нормальных предприятиях все четко по Трудовому кодексу. Но и без официального больничного у меня никогда не было проблем отлежаться дома несколько дней, иногда что-то колупая в компьютере. Ни разу в жизни больничный не брал. Но и ничем серьезнее простуды не болел.

Что-то мне подсказывает, что та дамочка на мебельной фабрике работала по договору подряда. А там немного другие подходы. Gastarbaiter Повідомлень: 3249 З нами з: 26.02.18 Подякував: 675 раз. Подякували: 544 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2024 00:07 Так, панове, не будемо рахувати чужі гроші.



Це - прерогатива Урядів країн.



Сьогодні викрилася нова проблема українських емігрантів.

Довго говорив з приятелем - він щойно прибув в Анталію до жінки - з Австрії.

Тимчасово.

Поводить себе як той "коник-стрибунець" ("кузнечик") - то там поживе 180 днів. То там.

Більше не дають жити жадібні податкові органи. Наш діалог:



Він: - Скрізь у Європі грабіжницькі податки... Поки я мандрую - я типу "нерезидент"... Вдається ховати...

Я: - Ех, знайома проблема...

- Але де осісти так, щоб податки були норм так і не можу вирішити... Або країна не підходить, або податки... Я підприємець і мені не в кайф віддавати половину чи більше незрозуміло кому...В Туреччині до речі податки приблизно як в Європі, так?

- Ну платять резиденти, а нерезиденти НЕ платять, тому наші в основному нічого не платять нікому...

- Так, я чув про це...

- Це хіба що людина сама в наступному році подасть декларацію про доходи в попередньому...

- Нууууу сіра зона виходить. Security through obscurity... В мене багато знайомих переїхали в податкове резиденство Дубаї... Але блін 183 дні в Дубаї... А там +45... Хіба що взимку там, а влітку деінде... Роздумую над цим...



akurt

Повідомлень: 9795 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3629 раз. Подякували: 1283 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2024 04:04

Повідомлень: 9795 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3629 раз. Подякували: 1283 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2024 04:04 akurt написав: Так, панове, не будемо рахувати чужі гроші.



Це - прерогатива Урядів країн.



Сьогодні викрилася нова проблема українських емігрантів.

Довго говорив з приятелем - він щойно прибув в Анталію до жінки - з Австрії.

Тимчасово.

Поводить себе як той "коник-стрибунець" ("кузнечик") - то там поживе 180 днів. То там.

Більше не дають жити жадібні податкові органи. Наш діалог:



Він: - Скрізь у Європі грабіжницькі податки... Поки я мандрую - я типу "нерезидент"... Вдається ховати...

Я: - Ех, знайома проблема...

- Але де осісти так, щоб податки були норм так і не можу вирішити... Або країна не підходить, або податки... Я підприємець і мені не в кайф віддавати половину чи більше незрозуміло кому...В Туреччині до речі податки приблизно як в Європі, так?

- Ну платять резиденти, а нерезиденти НЕ платять, тому наші в основному нічого не платять нікому...

- Так, я чув про це...

- Це хіба що людина сама в наступному році подасть декларацію про доходи в попередньому...

- Нууууу сіра зона виходить. Security through obscurity... В мене багато знайомих переїхали в податкове резиденство Дубаї... Але блін 183 дні в Дубаї... А там +45... Хіба що взимку там, а влітку деінде... Роздумую над цим...



Мало офшоров на Земле?

Панама, Каймановы острова, Белиз, Виргинские острова...да их там несколько десятков. Лихтенштейн в конце концов, если в Европе нравится.

Это если имеет смысл.

Если торгует секондхендом в Мико, а это именно тот товар, на котором зарабатываются те 400%, то вряд ли стоит заморачиваться. %% большие, заработки копеечные.



Мало офшоров на Земле?

Панама, Каймановы острова, Белиз, Виргинские острова...да их там несколько десятков. Лихтенштейн в конце концов, если в Европе нравится.

Это если имеет смысл.

rjkz

Повідомлень: 16800 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8384 раз. Подякували: 5277 раз. Профіль 7 3 6 ВідповістиЦитата

