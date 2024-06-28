Gastarbaiter написав:Зависит от компании, типа работы, непосредственного руководителя, формы трудоустройства. На нормальных предприятиях все четко по Трудовому кодексу. Но и без официального больничного у меня никогда не было проблем отлежаться дома несколько дней, иногда что-то колупая в компьютере. Ни разу в жизни больничный не брал. Но и ничем серьезнее простуды не болел.
Что-то мне подсказывает, что та дамочка на мебельной фабрике работала по договору подряда. А там немного другие подходы.
Меня никогда не привлекала перспектива работать в больших компаниях.
Если уж и работать, то на каком-то локальном участке с большой степенью самостоятельности и на свободных финансовых условиях.
Собственно, я на те больничные с высокой колокольни...
Если надо было работать, то работал столько сколько надо, если было затишье, то и без всякого оформления отпуска летал отдыхать или мог по своему усмотрению распоряжаться временем.
Есть работа - есть доход, но нет времени.
Нет работы - нет дохода, но вагон времени.
Или когда процесс сам по себе течет - есть доход и вагон времени.
Но перед этим надо хорошо поработать чтобы так было и тогда у "дяди" появляется соблазн эту модель забрать себе, а ты - лишнее звено.