RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2184218521862187
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 04:10

  Gastarbaiter написав:Зависит от компании, типа работы, непосредственного руководителя, формы трудоустройства. На нормальных предприятиях все четко по Трудовому кодексу. Но и без официального больничного у меня никогда не было проблем отлежаться дома несколько дней, иногда что-то колупая в компьютере. Ни разу в жизни больничный не брал. Но и ничем серьезнее простуды не болел.
Что-то мне подсказывает, что та дамочка на мебельной фабрике работала по договору подряда. А там немного другие подходы.


Меня никогда не привлекала перспектива работать в больших компаниях.
Если уж и работать, то на каком-то локальном участке с большой степенью самостоятельности и на свободных финансовых условиях.
Собственно, я на те больничные с высокой колокольни...
Если надо было работать, то работал столько сколько надо, если было затишье, то и без всякого оформления отпуска летал отдыхать или мог по своему усмотрению распоряжаться временем.
Есть работа - есть доход, но нет времени.
Нет работы - нет дохода, но вагон времени.
Или когда процесс сам по себе течет - есть доход и вагон времени.
Но перед этим надо хорошо поработать чтобы так было и тогда у "дяди" появляется соблазн эту модель забрать себе, а ты - лишнее звено.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16800
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8384 раз.
Подякували: 5277 раз.
 
Профіль
7
3
6
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 09:48

Re: Еміграція, заробітчанство

В кожній країні свої правила. Про друга в Казахстані писав. Так от в Україні бувало, що він брав лікарняні на малого, коли треба було в лікарню піти. А в Казахстані сказали "батько не може брати такий лікарняний, тільки мама"
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3356
З нами з: 29.07.22
Подякував: 584 раз.
Подякували: 424 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 11:03

Re: Еміграція, заробітчанство

Послухав нарізку дебатів в США - і от чомусь мені соромно за них. От як такі люди можуть претендувати на пост #1 в світі. Це ж щось рівня Яника...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3356
З нами з: 29.07.22
Подякував: 584 раз.
Подякували: 424 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 11:48

Якщо ви подивитися не нарізку, а оригінал, то нічого, пов"язаного із словом "сором" там немає.
Діючий президент виглядає мудрим та розсудливим.
Прикольний дядько з патлами виглядає як півник, який хоче скорше в курник.
Діапазон питань дуже широкий - від абортів до того, що не треба виділяти чергові 60 000 000 000 доларів - все одно хваткі українці розтягнуть по шафам та диванам так, що і каравани почнуть гавкать...
https://www.youtube.com/watch?v=qqG96G8YdcE

Гадаю найкращій аналіз цих дебатів міститься в публікації від нейтрального але впливового і авторитетного видання тут (раджу відкрити та здійснити переклад за допомогою Google Chrome):
https://www.aljazeera.com/news/2024/6/2 ... ial-debate
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9797
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3629 раз.
Подякували: 1283 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 12:15

  akurt написав:Якщо ви подивитися не нарізку, а оригінал, то нічого, пов"язаного із словом "сором" там немає.
Діючий президент виглядає мудрим та розсудливим.
Прикольний дядько з патлами виглядає як півник, який хоче скорше в курник.
Діапазон питань дуже широкий - від абортів до того, що не треба виділяти чергові 60 000 000 000 доларів - все одно хваткі українці розтягнуть по шафам та диванам так, що і каравани почнуть гавкать...
https://www.youtube.com/watch?v=qqG96G8YdcE

Гадаю найкращій аналіз цих дебатів міститься в публікації від нейтрального але впливового і авторитетного видання тут (раджу відкрити та здійснити переклад за допомогою Google Chrome):
https://www.aljazeera.com/news/2024/6/2 ... ial-debate

що сонце турецьке робить - вже орієнтується на Al Jazeera :D akurt, скажи чесно, може ти ще й мусульманином став? :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6288
З нами з: 29.09.19
Подякував: 610 раз.
Подякували: 1430 раз.
 
Профіль
2
4
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 13:04

Ви ж себе раніше позиціонували як розумну ніби-то людину і наче навіть абетку колись знали.
Виявилося: «полковник не настоящий».
Для розвитку розумової діяльності: це дуже впливове відоме в усьому світі авторитетне видання і воно зовсім не турецьке. Славиться точними формулюваннями та «незалежною обʼєктивною думкою». Саме цього я і рекомендував прочитати його: як неупереджений погляд.
«Изучайте матчасть, товариш ефрейтор!»
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90% ... 1%80%D0%B0

P.S. Не робіть чергову помилку в своїх думках та судженнях: я зараз від Анталії на відстані приблизно в 7000 км. Може і більше. Спілкуюся з нашими українцями в еміграції. Деякими речами здивували сильно.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9797
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3629 раз.
Подякували: 1283 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 2184218521862187
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, Кочевник і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (3289)
28.06.2024 13:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.