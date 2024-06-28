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Gastarbaiter написав:Зависит от компании, типа работы, непосредственного руководителя, формы трудоустройства. На нормальных предприятиях все четко по Трудовому кодексу. Но и без официального больничного у меня никогда не было проблем отлежаться дома несколько дней, иногда что-то колупая в компьютере. Ни разу в жизни больничный не брал. Но и ничем серьезнее простуды не болел. Что-то мне подсказывает, что та дамочка на мебельной фабрике работала по договору подряда. А там немного другие подходы.
Меня никогда не привлекала перспектива работать в больших компаниях. Если уж и работать, то на каком-то локальном участке с большой степенью самостоятельности и на свободных финансовых условиях. Собственно, я на те больничные с высокой колокольни... Если надо было работать, то работал столько сколько надо, если было затишье, то и без всякого оформления отпуска летал отдыхать или мог по своему усмотрению распоряжаться временем. Есть работа - есть доход, но нет времени. Нет работы - нет дохода, но вагон времени. Или когда процесс сам по себе течет - есть доход и вагон времени. Но перед этим надо хорошо поработать чтобы так было и тогда у "дяди" появляется соблазн эту модель забрать себе, а ты - лишнее звено.
В кожній країні свої правила. Про друга в Казахстані писав. Так от в Україні бувало, що він брав лікарняні на малого, коли треба було в лікарню піти. А в Казахстані сказали "батько не може брати такий лікарняний, тільки мама"
Якщо ви подивитися не нарізку, а оригінал, то нічого, пов"язаного із словом "сором" там немає. Діючий президент виглядає мудрим та розсудливим. Прикольний дядько з патлами виглядає як півник, який хоче скорше в курник. Діапазон питань дуже широкий - від абортів до того, що не треба виділяти чергові 60 000 000 000 доларів - все одно хваткі українці розтягнуть по шафам та диванам так, що і каравани почнуть гавкать... https://www.youtube.com/watch?v=qqG96G8YdcE
akurt написав:Якщо ви подивитися не нарізку, а оригінал, то нічого, пов"язаного із словом "сором" там немає. Діючий президент виглядає мудрим та розсудливим. Прикольний дядько з патлами виглядає як півник, який хоче скорше в курник. Діапазон питань дуже широкий - від абортів до того, що не треба виділяти чергові 60 000 000 000 доларів - все одно хваткі українці розтягнуть по шафам та диванам так, що і каравани почнуть гавкать... https://www.youtube.com/watch?v=qqG96G8YdcE
Ви ж себе раніше позиціонували як розумну ніби-то людину і наче навіть абетку колись знали. Виявилося: «полковник не настоящий». Для розвитку розумової діяльності: це дуже впливове відоме в усьому світі авторитетне видання і воно зовсім не турецьке. Славиться точними формулюваннями та «незалежною обʼєктивною думкою». Саме цього я і рекомендував прочитати його: як неупереджений погляд. «Изучайте матчасть, товариш ефрейтор!» https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90% ... 1%80%D0%B0
P.S. Не робіть чергову помилку в своїх думках та судженнях: я зараз від Анталії на відстані приблизно в 7000 км. Може і більше. Спілкуюся з нашими українцями в еміграції. Деякими речами здивували сильно.