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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2184218521862187
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 04:10

  Gastarbaiter написав:Зависит от компании, типа работы, непосредственного руководителя, формы трудоустройства. На нормальных предприятиях все четко по Трудовому кодексу. Но и без официального больничного у меня никогда не было проблем отлежаться дома несколько дней, иногда что-то колупая в компьютере. Ни разу в жизни больничный не брал. Но и ничем серьезнее простуды не болел.
Что-то мне подсказывает, что та дамочка на мебельной фабрике работала по договору подряда. А там немного другие подходы.


Меня никогда не привлекала перспектива работать в больших компаниях.
Если уж и работать, то на каком-то локальном участке с большой степенью самостоятельности и на свободных финансовых условиях.
Собственно, я на те больничные с высокой колокольни...
Если надо было работать, то работал столько сколько надо, если было затишье, то и без всякого оформления отпуска летал отдыхать или мог по своему усмотрению распоряжаться временем.
Есть работа - есть доход, но нет времени.
Нет работы - нет дохода, но вагон времени.
Или когда процесс сам по себе течет - есть доход и вагон времени.
Но перед этим надо хорошо поработать чтобы так было и тогда у "дяди" появляется соблазн эту модель забрать себе, а ты - лишнее звено.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 09:48

Re: Еміграція, заробітчанство

В кожній країні свої правила. Про друга в Казахстані писав. Так от в Україні бувало, що він брав лікарняні на малого, коли треба було в лікарню піти. А в Казахстані сказали "батько не може брати такий лікарняний, тільки мама"
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 11:03

Re: Еміграція, заробітчанство

Послухав нарізку дебатів в США - і от чомусь мені соромно за них. От як такі люди можуть претендувати на пост #1 в світі. Це ж щось рівня Яника...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 11:48

Якщо ви подивитися не нарізку, а оригінал, то нічого, пов"язаного із словом "сором" там немає.
Діючий президент виглядає мудрим та розсудливим.
Прикольний дядько з патлами виглядає як півник, який хоче скорше в курник.
Діапазон питань дуже широкий - від абортів до того, що не треба виділяти чергові 60 000 000 000 доларів - все одно хваткі українці розтягнуть по шафам та диванам так, що і каравани почнуть гавкать...
https://www.youtube.com/watch?v=qqG96G8YdcE

Гадаю найкращій аналіз цих дебатів міститься в публікації від нейтрального але впливового і авторитетного видання тут (раджу відкрити та здійснити переклад за допомогою Google Chrome):
https://www.aljazeera.com/news/2024/6/2 ... ial-debate
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 12:15

  akurt написав:Якщо ви подивитися не нарізку, а оригінал, то нічого, пов"язаного із словом "сором" там немає.
Діючий президент виглядає мудрим та розсудливим.
Прикольний дядько з патлами виглядає як півник, який хоче скорше в курник.
Діапазон питань дуже широкий - від абортів до того, що не треба виділяти чергові 60 000 000 000 доларів - все одно хваткі українці розтягнуть по шафам та диванам так, що і каравани почнуть гавкать...
https://www.youtube.com/watch?v=qqG96G8YdcE

Гадаю найкращій аналіз цих дебатів міститься в публікації від нейтрального але впливового і авторитетного видання тут (раджу відкрити та здійснити переклад за допомогою Google Chrome):
https://www.aljazeera.com/news/2024/6/2 ... ial-debate

що сонце турецьке робить - вже орієнтується на Al Jazeera :D akurt, скажи чесно, може ти ще й мусульманином став? :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 13:04

Ви ж себе раніше позиціонували як розумну ніби-то людину…
Виявилося: «полковник не настоящий».
Для розвитку розумової діяльності: це дуже впливове відоме в усьому світі авторитетне видання і воно зовсім не турецьке. Славиться точними формулюваннями та «незалежною обʼєктивною думкою». Саме цього я і рекомендував прочитати його: як неупереджений погляд.
«Изучайте матчасть, товариш ефрейтор!»
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90% ... 1%80%D0%B0
Також ознайомтеся:
«Al Jazeera was named one of the Most Viewed Media Companies for the second year in a row by Tubular Labs, a company that tracks all video content cross-platform, all-device, globally. Al Jazeera was ranked 30th, out of 10 million content creators and over 40,000 media and entertainment publishers globally tracked in 2017».
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 14:27

  akurt написав:Ви ж себе раніше позиціонували як розумну ніби-то людину…
Виявилося: «полковник не настоящий».
Для розвитку розумової діяльності: це дуже впливове відоме в усьому світі авторитетне видання і воно зовсім не турецьке. Славиться точними формулюваннями та «незалежною обʼєктивною думкою». Саме цього я і рекомендував прочитати його: як неупереджений погляд.
«Изучайте матчасть, товариш ефрейтор!»
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90% ... 1%80%D0%B0
Також ознайомтеся:
«Al Jazeera was named one of the Most Viewed Media Companies for the second year in a row by Tubular Labs, a company that tracks all video content cross-platform, all-device, globally. Al Jazeera was ranked 30th, out of 10 million content creators and over 40,000 media and entertainment publishers globally tracked in 2017».

я не позиціоную, а є розумна людина ;) й побрехеньки не розповідаю :D

уважно почитайте свої ж посилання. Al Jazeera - це в першу чергу арабськомовна мережа. серед арабських - так намагається давати об'єктивну картинку - бо там взагалі біда з об'єктивними думками.

а в світовому розрізі є достатньо американських чи європейських видань, які можна прочитати про таку подію, як американські вибори. це араби чи мусульмане можуть спиратися на думку Al Jazeera, в Україні нема сенсу (саме через це було жартівливе питання про релігію - яке ви проігнорували). Тоді вже краще читати українські видання.

тому пафос прикручуйте, й уважніше читайте, що вам пишуть 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 16:11

Ну що ж поробиш, якщо знаний фахівець з еміграції та заробітчанства не розуміє, що інформацію корисно отримувати з різних джерел, в тому числі від провідних відомих авторитетних в усьому світі.
akurt
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  #<1 ... 2184218521862187
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