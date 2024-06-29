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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2185218621872188
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 09:56

  rjkz написав:https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/nalogovoy-sluzhbe-otkryvayut-dostup-k-bankovskim-schetam-ukraintsev-za-rubezhom

rjkz ніч не спав, цеж тепер комісари-гетьманціви пощипають американські депозити-заначки під 5%
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 12:33

IT на мінімалках))

  flyman написав:
  rjkz написав:https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/nalogovoy-sluzhbe-otkryvayut-dostup-k-bankovskim-schetam-ukraintsev-za-rubezhom

rjkz ніч не спав, цеж тепер комісари-гетьманціви пощипають американські депозити-заначки під 5%

В «ГНС» будуть реготати з польського депозиту в 54 злотих Андрія Мухи? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 16:39

  flyman написав:
  rjkz написав:https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/nalogovoy-sluzhbe-otkryvayut-dostup-k-bankovskim-schetam-ukraintsev-za-rubezhom

rjkz ніч не спав, цеж тепер комісари-гетьманціви пощипають американські депозити-заначки під 5%


Ты внимательно прочитал?
Там для непонятливых написано - интересуют счета резидентов Украины.
Я давно и официально - НЕ резидент Украины. Причем это оформлено и украинской стороной и американской.
Спал, спасибо, на редкость отлично.
Тронут вниманием.Весьма.
rjkz
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