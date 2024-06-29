rjkz ніч не спав, цеж тепер комісари-гетьманціви пощипають американські депозити-заначки під 5%
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Додано: Суб 29 чер, 2024 09:56
Додано: Суб 29 чер, 2024 12:33
IT на мінімалках))
В «ГНС» будуть реготати з польського депозиту в 54 злотих Андрія Мухи?
Додано: Суб 29 чер, 2024 16:39
Ты внимательно прочитал?
Там для непонятливых написано - интересуют счета резидентов Украины.
Я давно и официально - НЕ резидент Украины. Причем это оформлено и украинской стороной и американской.
Спал, спасибо, на редкость отлично.
Тронут вниманием.Весьма.
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