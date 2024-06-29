rjkz ніч не спав, цеж тепер комісари-гетьманціви пощипають американські депозити-заначки під 5%
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Додано: Суб 29 чер, 2024 09:56
Додано: Суб 29 чер, 2024 12:33
IT на мінімалках))
В «ГНС» будуть реготати з польського депозиту в 54 злотих Андрія Мухи?
Додано: Суб 29 чер, 2024 16:39
Ты внимательно прочитал?
Там для непонятливых написано - интересуют счета резидентов Украины.
Я давно и официально - НЕ резидент Украины. Причем это оформлено и украинской стороной и американской.
Спал, спасибо, на редкость отлично.
Тронут вниманием.Весьма.
Додано: Суб 29 чер, 2024 18:14
Там еще другой аспект интересен: люди так привыкли НЕ ПЛАТИТЬ налоги, что и подумать не могут о следующей простой вещи:
Если какое-либо государство в лице своего Правительства предоставляет конкретному индивиду зарабатывать на его территории деньги - то грех не поделиться с этим добрым государством своими прибылями.
Очень важный момент: не с кем-нибудь (субъект), а с государством-благодетелем. И это может быть не 5%, а 40%. Или даже больше.
Если взять сферу IT-ников украинцев в США, то это выглядит так:
- парни умные (никто же не сомневался?) и потому не зря имеют доход в диапазоне 400 000…1 000 000$ в год.
- у тех, которые малооплачиваемые - 400 000$ в год - естественный стимул проявить свои знания и умения да пределами офиса, то есть создать то, что на жаргоне этих людей называется «Продукт».
- «Продукт» продается и приносит прибыль. Скажем, 10 000$ в месяц. С этой суммы уже не грех и даже приятно заплатить налог в размере 40%, то есть 4000$.
- многие вещи тогда делать приятнее.
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