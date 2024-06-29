Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2185218621872188 Додано: Суб 29 чер, 2024 09:56 rjkz написав: https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/nalogovoy-sluzhbe-otkryvayut-dostup-k-bankovskim-schetam-ukraintsev-za-rubezhom https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/nalogovoy-sluzhbe-otkryvayut-dostup-k-bankovskim-schetam-ukraintsev-za-rubezhom

rjkz ніч не спав, цеж тепер комісари-гетьманціви пощипають американські депозити-заначки під 5% rjkz ніч не спав, цеж тепер комісари-гетьманціви пощипають американські депозити-заначки під 5% flyman

Повідомлень: 35516 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1584 раз. Подякували: 2778 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 чер, 2024 12:33 IT на мінімалках)) flyman написав: rjkz написав: https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/nalogovoy-sluzhbe-otkryvayut-dostup-k-bankovskim-schetam-ukraintsev-za-rubezhom https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/nalogovoy-sluzhbe-otkryvayut-dostup-k-bankovskim-schetam-ukraintsev-za-rubezhom

rjkz ніч не спав, цеж тепер комісари-гетьманціви пощипають американські депозити-заначки під 5% rjkz ніч не спав, цеж тепер комісари-гетьманціви пощипають американські депозити-заначки під 5%

В «ГНС» будуть реготати з польського депозиту в 54 злотих Андрія Мухи? В «ГНС» будуть реготати з польського депозиту в 54 злотих Андрія Мухи? Hotab Повідомлень: 12568 З нами з: 15.02.09 Подякував: 345 раз. Подякували: 2244 раз. Профіль 1 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 чер, 2024 16:39 flyman написав: rjkz написав: https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/nalogovoy-sluzhbe-otkryvayut-dostup-k-bankovskim-schetam-ukraintsev-za-rubezhom https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/nalogovoy-sluzhbe-otkryvayut-dostup-k-bankovskim-schetam-ukraintsev-za-rubezhom

rjkz ніч не спав, цеж тепер комісари-гетьманціви пощипають американські депозити-заначки під 5% rjkz ніч не спав, цеж тепер комісари-гетьманціви пощипають американські депозити-заначки під 5%



Ты внимательно прочитал?

Там для непонятливых написано - интересуют счета резидентов Украины.

Я давно и официально - НЕ резидент Украины. Причем это оформлено и украинской стороной и американской.

Спал, спасибо, на редкость отлично.

Тронут вниманием.Весьма. Ты внимательно прочитал?Там для непонятливых написано - интересуют счета резидентов Украины.Я давно и официально - НЕ резидент Украины. Причем это оформлено и украинской стороной и американской.Спал, спасибо, на редкость отлично.Тронут вниманием.Весьма. rjkz

Повідомлень: 16807 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8385 раз. Подякували: 5278 раз. Профіль 7 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 чер, 2024 18:14 Там еще другой аспект интересен: люди так привыкли НЕ ПЛАТИТЬ налоги, что и подумать не могут о следующей простой вещи:

Если какое-либо государство в лице своего Правительства предоставляет конкретному индивиду зарабатывать на его территории деньги - то грех не поделиться с этим добрым государством своими прибылями.

Очень важный момент: не с кем-нибудь (субъект), а с государством-благодетелем. И это может быть не 5%, а 40%. Или даже больше.

Если взять сферу IT-ников украинцев в США, то это выглядит так:

- парни умные (никто же не сомневался?) и потому не зря имеют доход в диапазоне 400 000…1 000 000$ в год.

- у тех, которые малооплачиваемые - 400 000$ в год - естественный стимул проявить свои знания и умения да пределами офиса, то есть создать то, что на жаргоне этих людей называется «Продукт».

- «Продукт» продается и приносит прибыль. Скажем, 10 000$ в месяц. С этой суммы уже не грех и даже приятно заплатить налог в размере 40%, то есть 4000$.

- многие вещи тогда делать приятнее. Ведь приятно быть «кристально честным человеком». Ну реально.



P.S. Очень правильное замечание о том, что такое «резидент» или «нерезидент» данной страны. akurt

Повідомлень: 9799 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3629 раз. Подякували: 1283 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 чер, 2024 18:36 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: он является нерезидентом Украины. он является нерезидентом Украины.



Я не спец але тут не впевнений.

Бо термін до 180 днів виник на підстваві договорів про подвійне оподаткування, тобто тут він не платить умовній польщі, але платить в україні, там де він резедент.



Так як я розумію, термін не резидент виникає не тільки з місця проживання. Оскільки він не є ризидентом інших країн то він є резидентом України.



Де в нього рахунок, в європейських країнах не так просто отримувати гроші щомісяця на карту, без роботи, да ви знаєти що і де краще чим я.



Побачимо що буде коли запрацює обмін інформацією з ЕС, про оподаткування. Хоча внас вдома не дуже цим переймаються, куди їм ще кудись лізти. Я не спец але тут не впевнений.Бо термін до 180 днів виник на підстваві договорів про подвійне оподаткування, тобто тут він не платить умовній польщі, але платить в україні, там де він резедент.Так як я розумію, термін не резидент виникає не тільки з місця проживання. Оскільки він не є ризидентом інших країн то він є резидентом України.Де в нього рахунок, в європейських країнах не так просто отримувати гроші щомісяця на карту, без роботи, да ви знаєти що і де краще чим я.Побачимо що буде коли запрацює обмін інформацією з ЕС, про оподаткування. Хоча внас вдома не дуже цим переймаються, куди їм ще кудись лізти. BeneFuckTor Повідомлень: 104 З нами з: 21.11.19 Подякував: 224 раз. Подякували: 15 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 чер, 2024 19:34

https://news.dtkt.ua/taxation/common/86 ... -getmancev



Примітка: як правило, резидентом країни визнається особа, яка мешкає в даній країні більше за 183 дні (1/2 року).

Наприклад, в Туреччині, щоби не було сумнівів у підрахунках, зробили так: якщо мешкаєш в Туреччині більше за 180 днів - резидент, тобто тоді людина нерезидент, якщо мешкала за кордоном більше за 185 днів (180+185=365).

Це на дещо суттєво впливає, наприклад на ввезення без розмитнення авто іноземної (української) реєстрації. Мешкаєш за кордоном Туреччини більше ніж 185 днів в останні 365 - завозь авто без розмитнення та сплати будь-яких платежів. Таким авто можеш користуватися до 2-х років (в деяких випадках - до 4-х а також безкінечної кількості років). Цитата: «Зокрема, втрачають статус податкового резидента в Україні, якщо вони перебувають за кордоном більше 183 днів і не мають центру життєвих інтересів в Україні. 19.09.2023 .»Примітка: як правило, резидентом країни визнається особа, яка мешкає в даній країні більше за 183 дні (1/2 року).Наприклад, в Туреччині, щоби не було сумнівів у підрахунках, зробили так: якщо мешкаєш в Туреччині більше за 180 днів - резидент, тобто тоді людина нерезидент, якщо мешкала за кордоном більше за 185 днів (180+185=365).Це на дещо суттєво впливає, наприклад на ввезення без розмитнення авто іноземної (української) реєстрації. Мешкаєш за кордоном Туреччини більше ніж 185 днів в останні 365 - завозь авто без розмитнення та сплати будь-яких платежів. Таким авто можеш користуватися до 2-х років (в деяких випадках - до 4-х а також безкінечної кількості років). akurt

Повідомлень: 9799 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3629 раз. Подякували: 1283 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2185218621872188 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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