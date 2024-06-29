rjkz ніч не спав, цеж тепер комісари-гетьманціви пощипають американські депозити-заначки під 5%
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Додано: Суб 29 чер, 2024 09:56
Додано: Суб 29 чер, 2024 12:33
IT на мінімалках))
В «ГНС» будуть реготати з польського депозиту в 54 злотих Андрія Мухи?
Додано: Суб 29 чер, 2024 16:39
Ты внимательно прочитал?
Там для непонятливых написано - интересуют счета резидентов Украины.
Я давно и официально - НЕ резидент Украины. Причем это оформлено и украинской стороной и американской.
Спал, спасибо, на редкость отлично.
Тронут вниманием.Весьма.
Додано: Суб 29 чер, 2024 18:14
Там еще другой аспект интересен: люди так привыкли НЕ ПЛАТИТЬ налоги, что и подумать не могут о следующей простой вещи:
Если какое-либо государство в лице своего Правительства предоставляет конкретному индивиду зарабатывать на его территории деньги - то грех не поделиться с этим добрым государством своими прибылями.
Очень важный момент: не с кем-нибудь (субъект), а с государством-благодетелем. И это может быть не 5%, а 40%. Или даже больше.
Если взять сферу IT-ников украинцев в США, то это выглядит так:
- парни умные (никто же не сомневался?) и потому не зря имеют доход в диапазоне 400 000…1 000 000$ в год.
- у тех, которые малооплачиваемые - 400 000$ в год - естественный стимул проявить свои знания и умения да пределами офиса, то есть создать то, что на жаргоне этих людей называется «Продукт».
- «Продукт» продается и приносит прибыль. Скажем, 10 000$ в месяц. С этой суммы уже не грех и даже приятно заплатить налог в размере 40%, то есть 4000$.
- многие вещи тогда делать приятнее. Ведь приятно быть «кристально честным человеком». Ну реально.
P.S. Очень правильное замечание о том, что такое «резидент» или «нерезидент» данной страны.
Додано: Суб 29 чер, 2024 18:36
Re: Еміграція, заробітчанство
Я не спец але тут не впевнений.
Бо термін до 180 днів виник на підстваві договорів про подвійне оподаткування, тобто тут він не платить умовній польщі, але платить в україні, там де він резедент.
Так як я розумію, термін не резидент виникає не тільки з місця проживання. Оскільки він не є ризидентом інших країн то він є резидентом України.
Де в нього рахунок, в європейських країнах не так просто отримувати гроші щомісяця на карту, без роботи, да ви знаєти що і де краще чим я.
Побачимо що буде коли запрацює обмін інформацією з ЕС, про оподаткування. Хоча внас вдома не дуже цим переймаються, куди їм ще кудись лізти.
Додано: Суб 29 чер, 2024 19:34
Цитата: «Зокрема, втрачають статус податкового резидента в Україні, якщо вони перебувають за кордоном більше 183 днів і не мають центру життєвих інтересів в Україні. 19.09.2023 .»
Додано: Суб 29 чер, 2024 23:54
Re: Еміграція, заробітчанство
Ютуб подкинул канал бывшего уже киевлянина и свежего понаеха в НЙ.
Для тех, кто только начинает свой путь в НЙ познавательно.
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