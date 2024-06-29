Додано: Суб 29 чер, 2024 18:14

Там еще другой аспект интересен: люди так привыкли НЕ ПЛАТИТЬ налоги, что и подумать не могут о следующей простой вещи:

Если какое-либо государство в лице своего Правительства предоставляет конкретному индивиду зарабатывать на его территории деньги - то грех не поделиться с этим добрым государством своими прибылями.

Очень важный момент: не с кем-нибудь (субъект), а с государством-благодетелем. И это может быть не 5%, а 40%. Или даже больше.

Если взять сферу IT-ников украинцев в США, то это выглядит так:

- парни умные (никто же не сомневался?) и потому не зря имеют доход в диапазоне 400 000…1 000 000$ в год.

- у тех, которые малооплачиваемые - 400 000$ в год - естественный стимул проявить свои знания и умения да пределами офиса, то есть создать то, что на жаргоне этих людей называется «Продукт».

- «Продукт» продается и приносит прибыль. Скажем, 10 000$ в месяц. С этой суммы уже не грех и даже приятно заплатить налог в размере 40%, то есть 4000$.

- многие вещи тогда делать приятнее. Ведь приятно быть «кристально честным человеком». Ну реально.



P.S. Очень правильное замечание о том, что такое «резидент» или «нерезидент» данной страны.