Що, зовсім вам погано, пане Shaman?
Іронію зовсім перестали розуміти?
Буває.
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Додано: Нед 30 чер, 2024 11:34
Що, зовсім вам погано, пане Shaman?
Іронію зовсім перестали розуміти?
Буває.
Додано: Нед 30 чер, 2024 11:39
у вас не іронія, а такий злий сарказм - різницю знаєте?
а я навіщо смайли ставлю? ви навіть зі смайлами не розумієте?
так, смайли застосовують саме для письмового тексту, щоб відобразити емоції автора, бо при письмовому спілкуванні немає вербального та невербального контакту, який дозволяє відрізняти інтонації.
Додано: Нед 30 чер, 2024 11:44
Краще подивіться ті відео: людина старалася, шукала, оприлюднила.
Менше часу буде дурню на форумах писати.
Та більше отримаєте знань.
Спробуйте.
Смайли малюйте вдома на стінах.
Ось зразок - особливо останнє слово:
Востаннє редагувалось akurt в Нед 30 чер, 2024 11:52, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 30 чер, 2024 11:51
я розумію, є така справа - постійно дивитися чиїсь відео - але в мене немає на це часу
знання, які я отримую, на жаль, не те що відео, їх навіть ніде й не друкують. доводиться розбиратися самостійно
й так, я з минулого покоління, - мені зручніше й швидше читати, а не дивитися відео. а ви замість бризкатися отрутою, дивиться відео далі, знайдіть щось простіше
Додано: Нед 30 чер, 2024 11:58
Якщо з минулого покоління, то відчуйте різницю: я в іронічному тогі написав своє враження про переглянуте відео.
Ви в стилі звичноі партійноі комісії райкому КПРС , яка відео не дивилася, романів не читала та пісень не слухала, виклали аналіз мого аналіза.
Тому будьте простіше: подивіться, не тримаючи в руках том 55 ПСС В.И.Ленина, відео (кіно).
Вождь же ніби то колись сказав (фраза істориками не підтверджена) «Из всех искусств для нас важнейшим является кино».
Кино! Вождь сказал!
Смотреть надо!
Востаннє редагувалось akurt в Нед 30 чер, 2024 12:00, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 30 чер, 2024 11:58
Re: Еміграція, заробітчанство
а є ще така точка зору
як на мене обрання Трампа буде ну не катастрофою, але великою проблемою для моделі американської демократії. хоча ми бачимо, шо взагалі модель демократії опинилася в якомусь тупику, до того ж багато авторитарних країн намагаються взагалі її дискредитувати. з іншого боку, це може призвести до якохись змін - як й в нас у результатах виборів 2019 року можна знайти й деякі позитивні моменти
Додано: Нед 30 чер, 2024 12:10
все ви зрозуміли, що я мав на увазі - тому слиною й бризкаєте, бо визнавати не хочете
й взагалі будьте гнучкіші - в парторги мене записав ЛАД, який сам є класичним совком. типу "гуру" цієї гілки записав мене в штатні працівники олігархів, бо й сам заробляв кошти в ті часи й напевне такими ж методами...
тобі дуже пасує вислів "кто не с нами, тот против нас" - чужу думку взагалі не сприймаєш, лише коли треба зробити "прогиб засчитан".
тому всі ці накиди кажуть, що не подобається людям, коли їм пишуть як воно є, а не як вони вигадують.
Додано: Нед 30 чер, 2024 12:41
Пане Shamanе!
Осмілюсь нагадати тему гілки: "Еміграція, заробітчанство".
Якщо у Вас є щось за темою гілки, послухаємо.
І подивіться нарешті відео: то за темою гілки та містить корисну інформацію.
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