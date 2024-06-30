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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2186218721882189
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 11:34

Що, зовсім вам погано, пане Shaman?
Іронію зовсім перестали розуміти?
Буває.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 11:39

  akurt написав:Що, зовсім вам погано, пане Shaman?
Іронію зовсім перестали розуміти?
Буває.

у вас не іронія, а такий злий сарказм - різницю знаєте? ;)

а я навіщо смайли ставлю? :shock: ви навіть зі смайлами не розумієте? :lol:

так, смайли застосовують саме для письмового тексту, щоб відобразити емоції автора, бо при письмовому спілкуванні немає вербального та невербального контакту, який дозволяє відрізняти інтонації.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 11:44

Краще подивіться ті відео: людина старалася, шукала, оприлюднила.
Менше часу буде дурню на форумах писати.
Та більше отримаєте знань.
Спробуйте.

Смайли малюйте вдома на стінах.
Ось зразок - особливо останнє слово:
  Shaman написав:"на словах наук світило,
а насправді - ти м.дило" :D
Востаннє редагувалось akurt в Нед 30 чер, 2024 11:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 11:51

  akurt написав:Краще подивіться ті відео: людина старалася, шукала, оприлюднила.
Менше часу буде дурню на форумах писати.
Та більше отримаєте знань.
Спробуйте.

я розумію, є така справа - постійно дивитися чиїсь відео - але в мене немає на це часу :oops:

знання, які я отримую, на жаль, не те що відео, їх навіть ніде й не друкують. доводиться розбиратися самостійно ;)

й так, я з минулого покоління, - мені зручніше й швидше читати, а не дивитися відео. а ви замість бризкатися отрутою, дивиться відео далі, знайдіть щось простіше 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 11:58

Якщо з минулого покоління, то відчуйте різницю: я в іронічному тогі написав своє враження про переглянуте відео.
Ви в стилі звичноі партійноі комісії райкому КПРС , яка відео не дивилася, романів не читала та пісень не слухала, виклали аналіз мого аналіза.
Тому будьте простіше: подивіться, не тримаючи в руках том 55 ПСС В.И.Ленина, відео (кіно).
Вождь же ніби то колись сказав (фраза істориками не підтверджена) «Из всех искусств для нас важнейшим является кино».
Кино! Вождь сказал!
Смотреть надо!
Востаннє редагувалось akurt в Нед 30 чер, 2024 12:00, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 11:58

Re: Еміграція, заробітчанство

а є ще така точка зору
Байден буде боротися
Президент США Джо Байден на першому ж передвиборчому мітингу після своїх провальних дебатів із колишнім президентом США і ймовірним конкурентом на президентських виборах 2024 року Дональдом Трампом хоча й визнав, що дебати були невдалими, однак рішуче підкреслив, що не збирається відмовлятися від участі в президентських виборах. Ці слова Джозефа Байдена є відповіддю тим, хто продовжує закликати його відмовитися від участі у виборах і поступитися іншому кандидату на посаду президента від Демократичної партії

На підтримку Джозефа Байдена виступив колишній президент США Барак Обама, у практиці якого, як відомо, також є вкрай невдалі дебати з республіканським претендентом на посаду президента США Міттом Ромні. Обама програв дебати, однак виграв президентські вибори. І у своїй заяві після дебатів Байдена й Трампа колишній президент США нагадав про цю свою практику й закликав підтримати Байдена, якого Обама схарактеризував як людину, яка все життя боролася за права простих американців, у той час, як Трамп дбав тільки про себе.

І не будемо забувати: ці вибори, як і попередні, - це насамперед своєрідний плебісцит щодо того, чи готові американці знову допустити Дональда Трампа до Білого дому. Тим більше, що мова тепер про людину, причетну до заворушень у Капітолії, які стали реальним «червоним світлом» для американської демократії й поставили під питання її виживання в класичному вигляді в разі, якщо Дональд Трамп повернеться на посаду президента США.

як на мене обрання Трампа буде ну не катастрофою, але великою проблемою для моделі американської демократії. хоча ми бачимо, шо взагалі модель демократії опинилася в якомусь тупику, до того ж багато авторитарних країн намагаються взагалі її дискредитувати. з іншого боку, це може призвести до якохись змін - як й в нас у результатах виборів 2019 року можна знайти й деякі позитивні моменти 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 12:10

  akurt написав:Якщо з минулого покоління, то відчуйте різницю: я в іронічному тогі написав своє враження про переглянуте відео.
Ви в стилі звичноі партійноі комісії райкому КПРС , яка відео не дивилася, романів не читала та пісень не слухала, виклали аналіз мого аналіза.
Тому будьте простіше: подивіться, не тримаючи в руках том 55 ПСС В.И.Ленина, відео (кіно).
Вождь же ніби то колись сказав (фраза істориками не підтверджена) «Из всех искусств для нас важнейшим является кино».
Кино! Вождь сказал!
Смотреть надо!

все ви зрозуміли, що я мав на увазі - тому слиною й бризкаєте, бо визнавати не хочете :D

й взагалі будьте гнучкіші - в парторги мене записав ЛАД, який сам є класичним совком. типу "гуру" цієї гілки записав мене в штатні працівники олігархів, бо й сам заробляв кошти в ті часи й напевне такими ж методами...

тобі дуже пасує вислів "кто не с нами, тот против нас" - чужу думку взагалі не сприймаєш, лише коли треба зробити "прогиб засчитан". :lol:

тому всі ці накиди кажуть, що не подобається людям, коли їм пишуть як воно є, а не як вони вигадують. 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 12:41

Пане Shamanе!
Осмілюсь нагадати тему гілки: "Еміграція, заробітчанство".

Якщо у Вас є щось за темою гілки, послухаємо.
І подивіться нарешті відео: то за темою гілки та містить корисну інформацію.
akurt
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