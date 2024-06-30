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#<1 ... 2186218721882189 Додано: Нед 30 чер, 2024 11:34 Що, зовсім вам погано, пане Shaman?

Іронію зовсім перестали розуміти?

Буває. akurt

Повідомлень: 9804 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3629 раз. Подякували: 1283 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 чер, 2024 11:39 akurt написав: Що, зовсім вам погано, пане Shaman?

Іронію зовсім перестали розуміти?

Буває. Що, зовсім вам погано, пане Shaman?Іронію зовсім перестали розуміти?Буває.

у вас не іронія, а такий злий сарказм - різницю знаєте?



а я навіщо смайли ставлю? ви навіть зі смайлами не розумієте?



так, смайли застосовують саме для письмового тексту, щоб відобразити емоції автора, бо при письмовому спілкуванні немає вербального та невербального контакту, який дозволяє відрізняти інтонації. у вас не іронія, а такий злий сарказм - різницю знаєте?а я навіщо смайли ставлю?ви навіть зі смайлами не розумієте?так, смайли застосовують саме для письмового тексту, щоб відобразити емоції автора, бо при письмовому спілкуванні немає вербального та невербального контакту, який дозволяє відрізняти інтонації. Shaman

Повідомлень: 6306 З нами з: 29.09.19 Подякував: 610 раз. Подякували: 1431 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 чер, 2024 11:44

Менше часу буде дурню на форумах писати.

Та більше отримаєте знань.

Спробуйте.



Смайли малюйте вдома на стінах.

Ось зразок - особливо останнє слово:

Shaman написав: "на словах наук світило,

а насправді - ти м.дило" "на словаха насправді - ти м.дило" Краще подивіться ті відео: людина старалася, шукала, оприлюднила.Менше часу буде дурню на форумах писати.Та більше отримаєте знань.Спробуйте.Смайли малюйте вдома на стінах.Ось зразок - особливо останнє слово: Востаннє редагувалось akurt в Нед 30 чер, 2024 11:52, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9804 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3629 раз. Подякували: 1283 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 чер, 2024 11:51 akurt написав: Краще подивіться ті відео: людина старалася, шукала, оприлюднила.

Менше часу буде дурню на форумах писати.

Та більше отримаєте знань.

Спробуйте. Краще подивіться ті відео: людина старалася, шукала, оприлюднила.Менше часу буде дурню на форумах писати.Та більше отримаєте знань.Спробуйте.

я розумію, є така справа - постійно дивитися чиїсь відео - але в мене немає на це часу



знання, які я отримую, на жаль, не те що відео, їх навіть ніде й не друкують. доводиться розбиратися самостійно



й так, я з минулого покоління, - мені зручніше й швидше читати, а не дивитися відео. а ви замість бризкатися отрутою, дивиться відео далі, знайдіть щось простіше я розумію, є така справа - постійно дивитися чиїсь відео - але в мене немає на це часузнання, які я отримую, на жаль, не те що відео, їх навіть ніде й не друкують. доводиться розбиратися самостійной так, я з минулого покоління, - мені зручніше й швидше читати, а не дивитися відео. а ви замість бризкатися отрутою, дивиться відео далі, знайдіть щось простіше Shaman

Повідомлень: 6306 З нами з: 29.09.19 Подякував: 610 раз. Подякували: 1431 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 чер, 2024 11:58 Якщо з минулого покоління, то відчуйте різницю: я в іронічному тогі написав своє враження про переглянуте відео.

Ви в стилі звичноі партійноі комісії райкому КПРС , яка відео не дивилася, романів не читала та пісень не слухала, виклали аналіз мого аналіза.

Тому будьте простіше: подивіться, не тримаючи в руках том 55 ПСС В.И.Ленина, відео (кіно).

Вождь же ніби то колись сказав (фраза істориками не підтверджена) «Из всех искусств для нас важнейшим является кино».

Кино! Вождь сказал!

Смотреть надо! Востаннє редагувалось akurt в Нед 30 чер, 2024 12:00, всього редагувалось 2 разів. akurt

Повідомлень: 9804 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3629 раз. Подякували: 1283 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 чер, 2024 11:58 Re: Еміграція, заробітчанство

Байден буде боротися

Президент США Джо Байден на першому ж передвиборчому мітингу після своїх провальних дебатів із колишнім президентом США і ймовірним конкурентом на президентських виборах 2024 року Дональдом Трампом хоча й визнав, що дебати були невдалими, однак рішуче підкреслив, що не збирається відмовлятися від участі в президентських виборах. Ці слова Джозефа Байдена є відповіддю тим, хто продовжує закликати його відмовитися від участі у виборах і поступитися іншому кандидату на посаду президента від Демократичної партії

На підтримку Джозефа Байдена виступив колишній президент США Барак Обама, у практиці якого, як відомо, також є вкрай невдалі дебати з республіканським претендентом на посаду президента США Міттом Ромні. Обама програв дебати, однак виграв президентські вибори. І у своїй заяві після дебатів Байдена й Трампа колишній президент США нагадав про цю свою практику й закликав підтримати Байдена, якого Обама схарактеризував як людину, яка все життя боролася за права простих американців, у той час, як Трамп дбав тільки про себе.

І не будемо забувати: ці вибори, як і попередні, - це насамперед своєрідний плебісцит щодо того, чи готові американці знову допустити Дональда Трампа до Білого дому. Тим більше, що мова тепер про людину, причетну до заворушень у Капітолії, які стали реальним «червоним світлом» для американської демократії й поставили під питання її виживання в класичному вигляді в разі, якщо Дональд Трамп повернеться на посаду президента США.

як на мене обрання Трампа буде ну не катастрофою, але великою проблемою для моделі американської демократії. хоча ми бачимо, шо взагалі модель демократії опинилася в якомусь тупику, до того ж багато авторитарних країн намагаються взагалі її дискредитувати. з іншого боку, це може призвести до якохись змін - як й в нас у результатах виборів 2019 року можна знайти й деякі позитивні моменти а є ще така точка зоруяк на мене обрання Трампа буде ну не катастрофою, але великою проблемою для моделі американської демократії. хоча ми бачимо, шо взагалі модель демократії опинилася в якомусь тупику, до того ж багато авторитарних країн намагаються взагалі її дискредитувати. з іншого боку, це може призвести до якохись змін - як й в нас у результатах виборів 2019 року можна знайти й деякі позитивні моменти Shaman

Повідомлень: 6306 З нами з: 29.09.19 Подякував: 610 раз. Подякували: 1431 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 чер, 2024 12:10 akurt написав: Якщо з минулого покоління, то відчуйте різницю: я в іронічному тогі написав своє враження про переглянуте відео.

Ви в стилі звичноі партійноі комісії райкому КПРС , яка відео не дивилася, романів не читала та пісень не слухала, виклали аналіз мого аналіза.

Тому будьте простіше: подивіться, не тримаючи в руках том 55 ПСС В.И.Ленина, відео (кіно).

Вождь же ніби то колись сказав (фраза істориками не підтверджена) «Из всех искусств для нас важнейшим является кино».

Кино! Вождь сказал!

Смотреть надо! Якщо з минулого покоління, то відчуйте різницю: я в іронічному тогі написав своє враження про переглянуте відео.Ви в стилі звичноі партійноі комісії райкому КПРС , яка відео не дивилася, романів не читала та пісень не слухала, виклали аналіз мого аналіза.Тому будьте простіше: подивіться, не тримаючи в руках том 55 ПСС В.И.Ленина, відео (кіно).Вождь же ніби то колись сказав (фраза істориками не підтверджена) «Из всех искусств для нас важнейшим является кино».Кино! Вождь сказал!Смотреть надо!

все ви зрозуміли, що я мав на увазі - тому слиною й бризкаєте, бо визнавати не хочете



й взагалі будьте гнучкіші - в парторги мене записав ЛАД, який сам є класичним совком. типу "гуру" цієї гілки записав мене в штатні працівники олігархів, бо й сам заробляв кошти в ті часи й напевне такими ж методами...



тобі дуже пасує вислів "кто не с нами, тот против нас" - чужу думку взагалі не сприймаєш, лише коли треба зробити "прогиб засчитан".



тому всі ці накиди кажуть, що не подобається людям, коли їм пишуть як воно є, а не як вони вигадують. все ви зрозуміли, що я мав на увазі - тому слиною й бризкаєте, бо визнавати не хочетей взагалі будьте гнучкіші - в парторги мене записав, який сам є класичним совком. типу "гуру" цієї гілки записав мене в штатні працівники олігархів, бо й сам заробляв кошти в ті часи й напевне такими ж методами...тобі дуже пасує вислів "кто не с нами, тот против нас" - чужу думку взагалі не сприймаєш, лише коли треба зробити "прогиб засчитан".тому всі ці накиди кажуть, що не подобається людям, коли їм пишуть як воно є, а не як вони вигадують. Shaman

Повідомлень: 6306 З нами з: 29.09.19 Подякував: 610 раз. Подякували: 1431 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 чер, 2024 12:41 Пане Shamanе!

Осмілюсь нагадати тему гілки: "Еміграція, заробітчанство".



Якщо у Вас є щось за темою гілки, послухаємо.

І подивіться нарешті відео: то за темою гілки та містить корисну інформацію. akurt

Повідомлень: 9804 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3629 раз. Подякували: 1283 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2186218721882189 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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