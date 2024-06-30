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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2187218821892190
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 13:18

  akurt написав:Щось погане з"їли в неділю зранку?
Вже мені ярлик спеціаліста по корупції приліпити.
Немає чим зайнятися вдома? Вікна помийте. Пилосос включіть.
В кінці-кінців: прочитайте тему гілки: "Еміграція, заробітчанство".

я задав конкретне питання на тему гілки про країну, у якій ви перебуваєте. ви ж так багато пишете - от теоретично задумався про Туреччину ;) а на конкретні питання по темі гілці чомусь не відповідають - все більше бла-бла-бла.

давайте більш протіше - на якій мові ви там спілкуєтесь, який у вас рівень турецької - А2, В1, В2, С1? як там з англійською - розуміють, розповсюджена? чи все-таки російська?

про складні питання, як відношення до подій у секторі Газа чи про курдів, навіть не питаю...

а про корупцію - ви так багато прикладів корупції наводите про Україну. гадав, такі приклади знаєте й про Туреччину. а про корупцію на будівництві писали й світові ЗМІ після землетрусу...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 14:08

Флудер знатний.
Зі смайлами та матом.
Тему гілки прочитай.
Можна по буквах або по складах.
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akurt
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 14:13

  akurt написав:Флудер знатний.
Зі смайлами та матом.

оце все, що ви можете відповісти на реальні питання по темі гілці :oops:

тому продовжуйте свої "Удивительные путешествия на суше и на море..." 8)
Shaman
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  #<1 ... 2187218821892190
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