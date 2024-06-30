я задав конкретне питання на тему гілки про країну, у якій ви перебуваєте. ви ж так багато пишете - от теоретично задумався про Туреччину а на конкретні питання по темі гілці чомусь не відповідають - все більше бла-бла-бла.
давайте більш протіше - на якій мові ви там спілкуєтесь, який у вас рівень турецької - А2, В1, В2, С1? як там з англійською - розуміють, розповсюджена? чи все-таки російська?
про складні питання, як відношення до подій у секторі Газа чи про курдів, навіть не питаю...
а про корупцію - ви так багато прикладів корупції наводите про Україну. гадав, такі приклади знаєте й про Туреччину. а про корупцію на будівництві писали й світові ЗМІ після землетрусу...