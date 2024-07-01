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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 30 чер, 2024 14:08
Додано: Нед 30 чер, 2024 14:13
Додано: Пон 01 лип, 2024 15:14
Re: Еміграція, заробітчанство
Фінмоніторинг існує не тільки в Україні. По грантам другу в Казахстані зайшла сума ~ 12 тис. $, а банк заблокував йому не тільки валютний рахунок, але й зарплатний. І тепер ходить в фін поліцію, пояснює що то за гроші...
Річний ліміт для ФОПа в них в районі 30 тис $, не перевищено.
В Україні раніше ніколи не блокували.
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