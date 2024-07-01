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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2187218821892190
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 14:08

Флудер знатний.
Зі смайлами та матом.
Тему гілки прочитай.
Можна по буквах або по складах.
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akurt
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 14:13

  akurt написав:Флудер знатний.
Зі смайлами та матом.

оце все, що ви можете відповісти на реальні питання по темі гілці :oops:

тому продовжуйте свої "Удивительные путешествия на суше и на море..." 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 15:00

Shaman коли реально без флуду про еміграцію напишете?
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 15:14

Re: Еміграція, заробітчанство

Фінмоніторинг існує не тільки в Україні. По грантам другу в Казахстані зайшла сума ~ 12 тис. $, а банк заблокував йому не тільки валютний рахунок, але й зарплатний. І тепер ходить в фін поліцію, пояснює що то за гроші...
Річний ліміт для ФОПа в них в районі 30 тис $, не перевищено.
В Україні раніше ніколи не блокували.
Дюрі-бачі
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  #<1 ... 2187218821892190
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