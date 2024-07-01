Зі смайлами та матом.
Тему гілки прочитай.
Можна по буквах або по складах.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 30 чер, 2024 14:08
Додано: Нед 30 чер, 2024 14:13
Додано: Пон 01 лип, 2024 15:14
Re: Еміграція, заробітчанство
Фінмоніторинг існує не тільки в Україні. По грантам другу в Казахстані зайшла сума ~ 12 тис. $, а банк (Халик, аналог нашого Ощаду) заблокував йому не тільки валютний рахунок, але й зарплатний. І тепер ходить в фін поліцію, пояснює що то за гроші...
Річний ліміт для ФОПа в них в районі 30 тис $, не перевищено.
В Україні раніше ніколи не блокували.
Додано: Пон 01 лип, 2024 16:49
Додано: Пон 01 лип, 2024 16:59
Досить дурником прикидатися. Дорослий вже.
Рекорд флуду 21 квітня: тільки на цій гілці 19 (девʼятнадцять) пустопорожніх дописів.
Ось цитати пустопоожньоі дурні яку ледве вдалося загальмувати - тільки за вчора:
«я розумію, є така справа - постійно дивитися чиїсь відео - але в мене немає на це часу »
«будь ласка, ви ж спеціаліст по корупції. можете навести приклади корупції по Туреччині? там же мають бути якийсь публікації на цю тему. дякую»
«давайте більш протіше - на якій мові ви там спілкуєтесь, який у вас рівень турецької - А2, В1, В2, С1? як там з англійською - розуміють, розповсюджена? чи все-таки російська?»
Тут гілка про еміграцію та заробітчанство, чи про мовознавство?
Тому припиніть засмічувати форум на гілці, до якої ніколи не мали та не матимете в найближчі 100 років ніякого відношення.
Для вас спеціально створена чудова гілка «Економіка по-простому», де ви обіцяли навчити всіх жити багато та з грошима.
Гілка всохла 9 березня.
Займіться. Реанімуйте. Українці чекають на те, що ви обіцяли всім і на всю Україну: як заробити купу грошей.
Обіцяємо читати.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 01 лип, 2024 17:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 01 лип, 2024 16:59
Дурні люди думають, що вони самі розумні. Ну думайте так і далі. Більше так більше.
Додано: Пон 01 лип, 2024 17:02
Еміграція, заробітчанство
Оприлюднено список найдорожчих для прожиття країн та міст цих країн.
Перші два міста Швейцарії не дивують.
Цікаво, що в перші 25 міст попало більше десятка міст в США.
Джерело та повний список:
P.S. Місце 33 для Калгарі занадто високе: нічого дорогого я там не побачив. Як і десятки тисяч наших емігрантів.
22 - Копенгаген можна підняти значно вище: дуже дороге місто, куди не повернись.
40-70 - купа міст Німеччини - не такі вже й високі місця - погоджуюся, тому і можливо втекли наші з Польщі в Німеччину (один з чинників). Хоча польські міста за рівнем ціни проживання значно нижче….
60 - прямо така цікава цифра у Відня…
114-115 - 116 - цікаво, як це опинилися поруч Тірана, Краків та Варшава…
На днях було повідомлення що населення всієї Албанії скоротилося да останні роки аж на 14%, та й населення там на всю країну менше, ніж у Варшаві…
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