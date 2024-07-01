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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2187218821892190
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 14:08

Флудер знатний.
Зі смайлами та матом.
Тему гілки прочитай.
Можна по буквах або по складах.
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akurt
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 14:13

  akurt написав:Флудер знатний.
Зі смайлами та матом.

оце все, що ви можете відповісти на реальні питання по темі гілці :oops:

тому продовжуйте свої "Удивительные путешествия на суше и на море..." 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 15:00

Shaman коли реально без флуду про еміграцію напишете?
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 15:14

Re: Еміграція, заробітчанство

Фінмоніторинг існує не тільки в Україні. По грантам другу в Казахстані зайшла сума ~ 12 тис. $, а банк (Халик, аналог нашого Ощаду) заблокував йому не тільки валютний рахунок, але й зарплатний. І тепер ходить в фін поліцію, пояснює що то за гроші...
Річний ліміт для ФОПа в них в районі 30 тис $, не перевищено.
В Україні раніше ніколи не блокували.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 16:49

  BIGor написав:Shaman коли реально без флуду про еміграцію напишете?

ще один :lol: я задав декілька реальних питань про еміграцію - жодної реальної відповіді, лише один флуд. так хто флудер? :D

а ви почитайте уважніше. моїх реальних повідомлень більше, ніж ваших ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 16:59

Досить дурником прикидатися. Дорослий вже.
Рекорд флуду 21 квітня: тільки на цій гілці 19 (девʼятнадцять) пустопорожніх дописів.
Ось цитати пустопоожньоі дурні яку ледве вдалося загальмувати - тільки за вчора:

«я розумію, є така справа - постійно дивитися чиїсь відео - але в мене немає на це часу :oops:»

«будь ласка, ви ж спеціаліст по корупції. можете навести приклади корупції по Туреччині? там же мають бути якийсь публікації на цю тему. дякую»

«давайте більш протіше - на якій мові ви там спілкуєтесь, який у вас рівень турецької - А2, В1, В2, С1? як там з англійською - розуміють, розповсюджена? чи все-таки російська?»

Тут гілка про еміграцію та заробітчанство, чи про мовознавство?
Тому припиніть засмічувати форум на гілці, до якої ніколи не мали та не матимете в найближчі 100 років ніякого відношення.

Для вас спеціально створена чудова гілка «Економіка по-простому», де ви обіцяли навчити всіх жити багато та з грошима.
Гілка всохла 9 березня.
Займіться. Реанімуйте. Українці чекають на те, що ви обіцяли всім і на всю Україну: як заробити купу грошей.
Обіцяємо читати.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 01 лип, 2024 17:00, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 16:59

  Shaman написав:
  BIGor написав:Shaman коли реально без флуду про еміграцію напишете?

ще один :lol: я задав декілька реальних питань про еміграцію - жодної реальної відповіді, лише один флуд. так хто флудер? :D

а ви почитайте уважніше. моїх реальних повідомлень більше, ніж ваших ;)

Дурні люди думають, що вони самі розумні. Ну думайте так і далі. Більше так більше. :wink:
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 17:02

Еміграція, заробітчанство

Оприлюднено список найдорожчих для прожиття країн та міст цих країн.
Перші два міста Швейцарії не дивують.
Цікаво, що в перші 25 міст попало більше десятка міст в США.
Зображення

Джерело та повний список:
https://www.numbeo.com/cost-of-living/rankings.jsp

P.S. Місце 33 для Калгарі занадто високе: нічого дорогого я там не побачив. Як і десятки тисяч наших емігрантів.
22 - Копенгаген можна підняти значно вище: дуже дороге місто, куди не повернись.
40-70 - купа міст Німеччини - не такі вже й високі місця - погоджуюся, тому і можливо втекли наші з Польщі в Німеччину (один з чинників). Хоча польські міста за рівнем ціни проживання значно нижче….
60 - прямо така цікава цифра у Відня…
114-115 - 116 - цікаво, як це опинилися поруч Тірана, Краків та Варшава…
На днях було повідомлення що населення всієї Албанії скоротилося да останні роки аж на 14%, та й населення там на всю країну менше, ніж у Варшаві…
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 18:46

  akurt написав:Еміграція, заробітчанство

Оприлюднено список найдорожчих для прожиття країн та міст цих країн.
Перші два міста Швейцарії не дивують.
Цікаво, що в перші 25 міст попало більше десятка міст в США.
Зображення

Джерело та повний список:
https://www.numbeo.com/cost-of-living/rankings.jsp

P.S. Місце 33 для Калгарі занадто високе: нічого дорогого я там не побачив. Як і десятки тисяч наших емігрантів.
22 - Копенгаген можна підняти значно вище: дуже дороге місто, куди не повернись.
40-70 - купа міст Німеччини - не такі вже й високі місця - погоджуюся, тому і можливо втекли наші з Польщі в Німеччину (один з чинників). Хоча польські міста за рівнем ціни проживання значно нижче….
60 - прямо така цікава цифра у Відня…
114-115 - 116 - цікаво, як це опинилися поруч Тірана, Краків та Варшава…
На днях було повідомлення що населення всієї Албанії скоротилося да останні роки аж на 14%, та й населення там на всю країну менше, ніж у Варшаві…

Цікавий рейтинг, Денвер і Атланта дорожчі за Париж! Напевно дуже переоціненні міста.
BIGor
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