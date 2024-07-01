Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2188218921902191> Додано: Нед 30 чер, 2024 14:08

Зі смайлами та матом.

Тему гілки прочитай.

Можна по буквах або по складах.

Флудер знатний.Зі смайлами та матом.Тему гілки прочитай.Можна по буквах або по складах. akurt

Повідомлень: 9808 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3631 раз. Подякували: 1284 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 чер, 2024 14:13 akurt написав: Флудер знатний.

Зі смайлами та матом.

Флудер знатний.Зі смайлами та матом.

оце все, що ви можете відповісти на реальні питання по темі гілці



тому продовжуйте свої "Удивительные путешествия на суше и на море..." оце все, що ви можете відповісти на реальні питання по темі гілцітому продовжуйте свої "Удивительные путешествия на суше и на море..." Shaman

Повідомлень: 6315 З нами з: 29.09.19 Подякував: 610 раз. Подякували: 1431 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 лип, 2024 15:00 Shaman коли реально без флуду про еміграцію напишете? BIGor

Повідомлень: 9017 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1350 раз. Подякували: 1740 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 лип, 2024 15:14 Re: Еміграція, заробітчанство Фінмоніторинг існує не тільки в Україні. По грантам другу в Казахстані зайшла сума ~ 12 тис. $, а банк (Халик, аналог нашого Ощаду) заблокував йому не тільки валютний рахунок, але й зарплатний. І тепер ходить в фін поліцію, пояснює що то за гроші...

Річний ліміт для ФОПа в них в районі 30 тис $, не перевищено.

В Україні раніше ніколи не блокували. Дюрі-бачі

Повідомлень: 3392 З нами з: 29.07.22 Подякував: 587 раз. Подякували: 425 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 лип, 2024 16:49 BIGor написав: Shaman коли реально без флуду про еміграцію напишете? коли реально без флуду про еміграцію напишете?

ще один я задав декілька реальних питань про еміграцію - жодної реальної відповіді, лише один флуд. так хто флудер?



а ви почитайте уважніше. моїх реальних повідомлень більше, ніж ваших ще одиня задав декілька реальних питань про еміграцію - жодної реальної відповіді, лише один флуд. так хто флудер?а ви почитайте уважніше. моїх реальних повідомлень більше, ніж ваших Shaman

Повідомлень: 6315 З нами з: 29.09.19 Подякував: 610 раз. Подякували: 1431 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 лип, 2024 16:59

Рекорд флуду 21 квітня: тільки на цій гілці 19 (девʼятнадцять) пустопорожніх дописів.

Ось цитати пустопоожньоі дурні яку ледве вдалося загальмувати - тільки за вчора:



«я розумію, є така справа - постійно дивитися чиїсь відео - але в мене немає на це часу »



«будь ласка, ви ж спеціаліст по корупції. можете навести приклади корупції по Туреччині? там же мають бути якийсь публікації на цю тему. дякую»



«давайте більш протіше - на якій мові ви там спілкуєтесь, який у вас рівень турецької - А2, В1, В2, С1? як там з англійською - розуміють, розповсюджена? чи все-таки російська?»



Тут гілка про еміграцію та заробітчанство, чи про мовознавство?

Тому припиніть засмічувати форум на гілці, до якої ніколи не мали та не матимете в найближчі 100 років ніякого відношення.



Для вас спеціально створена чудова гілка «Економіка по-простому», де ви обіцяли навчити всіх жити багато та з грошима.

Гілка всохла 9 березня.

Займіться. Реанімуйте. Українці чекають на те, що ви обіцяли всім і на всю Україну: як заробити купу грошей.

Обіцяємо читати. Досить дурником прикидатися. Дорослий вже.Рекорд флуду 21 квітня: тільки на цій гілці 19 (девʼятнадцять) пустопорожніх дописів.Ось цитати пустопоожньоі дурні яку ледве вдалося загальмувати - тільки за вчора:«я розумію, є така справа - постійно дивитися чиїсь відео - але в мене немає на це часу«будь ласка, ви ж спеціаліст по корупції. можете навести приклади корупції по Туреччині? там же мають бути якийсь публікації на цю тему. дякую»«давайте більш протіше - на якій мові ви там спілкуєтесь, який у вас рівень турецької - А2, В1, В2, С1? як там з англійською - розуміють, розповсюджена? чи все-таки російська?»Тут гілка про еміграцію та заробітчанство, чи про мовознавство?Тому припиніть засмічувати форум на гілці, до якої ніколи не мали та не матимете в найближчі 100 років ніякого відношення.Для вас спеціально створена чудова гілка «Економіка по-простому», де ви обіцяли навчити всіх жити багато та з грошима.Гілка всохла 9 березня.Займіться. Реанімуйте. Українці чекають на те, що ви обіцяли всім і на всю Україну: як заробити купу грошей.Обіцяємо читати. Востаннє редагувалось akurt в Пон 01 лип, 2024 17:00, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9808 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3631 раз. Подякували: 1284 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 лип, 2024 16:59 Shaman написав: BIGor написав: Shaman коли реально без флуду про еміграцію напишете? коли реально без флуду про еміграцію напишете?

ще один я задав декілька реальних питань про еміграцію - жодної реальної відповіді, лише один флуд. так хто флудер?



а ви почитайте уважніше. моїх реальних повідомлень більше, ніж ваших ще одиня задав декілька реальних питань про еміграцію - жодної реальної відповіді, лише один флуд. так хто флудер?а ви почитайте уважніше. моїх реальних повідомлень більше, ніж ваших

Дурні люди думають, що вони самі розумні. Ну думайте так і далі. Більше так більше. Дурні люди думають, що вони самі розумні. Ну думайте так і далі. Більше так більше. BIGor

Повідомлень: 9017 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1350 раз. Подякували: 1740 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 лип, 2024 17:02



Оприлюднено список найдорожчих для прожиття країн та міст цих країн.

Перші два міста Швейцарії не дивують.

Цікаво, що в перші 25 міст попало більше десятка міст в США.





Джерело та повний список:

https://www.numbeo.com/cost-of-living/rankings.jsp



P.S. Місце 33 для Калгарі занадто високе: нічого дорогого я там не побачив. Як і десятки тисяч наших емігрантів.

22 - Копенгаген можна підняти значно вище: дуже дороге місто, куди не повернись.

40-70 - купа міст Німеччини - не такі вже й високі місця - погоджуюся, тому і можливо втекли наші з Польщі в Німеччину (один з чинників). Хоча польські міста за рівнем ціни проживання значно нижче….

60 - прямо така цікава цифра у Відня…

114-115 - 116 - цікаво, як це опинилися поруч Тірана, Краків та Варшава…

На днях було повідомлення що населення всієї Албанії скоротилося да останні роки аж на 14%, та й населення там на всю країну менше, ніж у Варшаві… Еміграція, заробітчанствоОприлюднено список найдорожчих для прожиття країн та міст цих країн.Перші два міста Швейцарії не дивують.Цікаво, що в перші 25 міст попало більше десятка міст в США.Джерело та повний список:P.S. Місце 33 для Калгарі занадто високе: нічого дорогого я там не побачив. Як і десятки тисяч наших емігрантів.22 - Копенгаген можна підняти значно вище: дуже дороге місто, куди не повернись.40-70 - купа міст Німеччини - не такі вже й високі місця - погоджуюся, тому і можливо втекли наші з Польщі в Німеччину (один з чинників). Хоча польські міста за рівнем ціни проживання значно нижче….60 - прямо така цікава цифра у Відня…114-115 - 116 - цікаво, як це опинилися поруч Тірана, Краків та Варшава…На днях було повідомлення що населення всієї Албанії скоротилося да останні роки аж на 14%, та й населення там на всю країну менше, ніж у Варшаві… akurt

Повідомлень: 9808 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3631 раз. Подякували: 1284 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 лип, 2024 18:46 akurt написав: Еміграція, заробітчанство



Оприлюднено список найдорожчих для прожиття країн та міст цих країн.

Перші два міста Швейцарії не дивують.

Цікаво, що в перші 25 міст попало більше десятка міст в США.





Джерело та повний список:

https://www.numbeo.com/cost-of-living/rankings.jsp



P.S. Місце 33 для Калгарі занадто високе: нічого дорогого я там не побачив. Як і десятки тисяч наших емігрантів.

22 - Копенгаген можна підняти значно вище: дуже дороге місто, куди не повернись.

40-70 - купа міст Німеччини - не такі вже й високі місця - погоджуюся, тому і можливо втекли наші з Польщі в Німеччину (один з чинників). Хоча польські міста за рівнем ціни проживання значно нижче….

60 - прямо така цікава цифра у Відня…

114-115 - 116 - цікаво, як це опинилися поруч Тірана, Краків та Варшава…

На днях було повідомлення що населення всієї Албанії скоротилося да останні роки аж на 14%, та й населення там на всю країну менше, ніж у Варшаві… Еміграція, заробітчанствоОприлюднено список найдорожчих для прожиття країн та міст цих країн.Перші два міста Швейцарії не дивують.Цікаво, що в перші 25 міст попало більше десятка міст в США.Джерело та повний список:P.S. Місце 33 для Калгарі занадто високе: нічого дорогого я там не побачив. Як і десятки тисяч наших емігрантів.22 - Копенгаген можна підняти значно вище: дуже дороге місто, куди не повернись.40-70 - купа міст Німеччини - не такі вже й високі місця - погоджуюся, тому і можливо втекли наші з Польщі в Німеччину (один з чинників). Хоча польські міста за рівнем ціни проживання значно нижче….60 - прямо така цікава цифра у Відня…114-115 - 116 - цікаво, як це опинилися поруч Тірана, Краків та Варшава…На днях було повідомлення що населення всієї Албанії скоротилося да останні роки аж на 14%, та й населення там на всю країну менше, ніж у Варшаві…

Цікавий рейтинг, Денвер і Атланта дорожчі за Париж! Напевно дуже переоціненні міста. Цікавий рейтинг, Денвер і Атланта дорожчі за Париж! Напевно дуже переоціненні міста. BIGor

Повідомлень: 9017 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1350 раз. Подякували: 1740 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 лип, 2024 21:20 BIGor написав: Shaman написав: BIGor написав: Shaman коли реально без флуду про еміграцію напишете? коли реально без флуду про еміграцію напишете?

ще один я задав декілька реальних питань про еміграцію - жодної реальної відповіді, лише один флуд. так хто флудер?



а ви почитайте уважніше. моїх реальних повідомлень більше, ніж ваших ще одиня задав декілька реальних питань про еміграцію - жодної реальної відповіді, лише один флуд. так хто флудер?а ви почитайте уважніше. моїх реальних повідомлень більше, ніж ваших

Дурні люди думають, що вони самі розумні. Ну думайте так і далі. Більше так більше. Дурні люди думають, що вони самі розумні. Ну думайте так і далі. Більше так більше.

якраз ти не дуже розумний на відміну від мене тому зрозуміло, чому ти до розумних так погано відносишся



тому працюй далі, кавалірки у Кракові дорогі, й не чіпляйся до розумних людей якраз ти не дуже розумний на відміну від менетому зрозуміло, чому ти до розумних так погано відносишсятому працюй далі, кавалірки у Кракові дорогі, й не чіпляйся до розумних людей Shaman

Повідомлень: 6315 З нами з: 29.09.19 Подякував: 610 раз. Подякували: 1431 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 2188218921902191> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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