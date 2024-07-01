RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2188218921902191
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 21:31

  akurt написав:Досить дурником прикидатися. Дорослий вже.
Рекорд флуду 21 квітня: тільки на цій гілці 19 (девʼятнадцять) пустопорожніх дописів.
Ось цитати пустопоожньоі дурні яку ледве вдалося загальмувати - тільки за вчора:

«я розумію, є така справа - постійно дивитися чиїсь відео - але в мене немає на це часу »

«будь ласка, ви ж спеціаліст по корупції. можете навести приклади корупції по Туреччині? там же мають бути якийсь публікації на цю тему. дякую»

«давайте більш протіше - на якій мові ви там спілкуєтесь, який у вас рівень турецької - А2, В1, В2, С1? як там з англійською - розуміють, розповсюджена? чи все-таки російська?»

Тут гілка про еміграцію та заробітчанство, чи про мовознавство?
Тому припиніть засмічувати форум на гілці, до якої ніколи не мали та не матимете в найближчі 100 років ніякого відношення.

Для вас спеціально створена чудова гілка «Економіка по-простому», де ви обіцяли навчити всіх жити багато та з грошима.
Гілка всохла 9 березня.
Займіться. Реанімуйте. Українці чекають на те, що ви обіцяли всім і на всю Україну: як заробити купу грошей.
Обіцяємо читати.

на сонці перегрівся? буває, охолонь - може мозок почне працювати :D

а ти ще досі не зрозумів, що успіх в еміграції дуже залежить від рівня володіння мови? :shock: це тобі й твої "гуру" пишуть, а ти все ніяк не зрозумієш. такий собі "спец" в еміграції :lol:

про корупцію - буде дуже цікаво тікаючи від корупції в України потрапити до іншої корупційної країни. а забув, в тебе ж Мексіка дуже файна країна. Монтерей forever. корупція це погано, а наркокартелі - так собі, жити можна :lol:

на гілці про економіку я обіцяв відповідати на питання, але ти досі не спромігся навіть питання сформулювати. як там "...русский врач здесь уже не поможет"(с) :mrgreen:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6315
З нами з: 29.09.19
Подякував: 610 раз.
Подякували: 1431 раз.
 
Профіль
2
4
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 21:57

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:Дурні люди думають, що вони самі розумні.

наконец то появились проблески самокритики)))
Прохожий
 
Повідомлень: 13744
З нами з: 05.06.13
Подякував: 912 раз.
Подякували: 1442 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 2188218921902191
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.