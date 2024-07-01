akurt написав:Досить дурником прикидатися. Дорослий вже.
Рекорд флуду 21 квітня: тільки на цій гілці 19 (девʼятнадцять) пустопорожніх дописів.
Ось цитати пустопоожньоі дурні яку ледве вдалося загальмувати - тільки за вчора:
«я розумію, є така справа - постійно дивитися чиїсь відео - але в мене немає на це часу »
«будь ласка, ви ж спеціаліст по корупції. можете навести приклади корупції по Туреччині? там же мають бути якийсь публікації на цю тему. дякую»
«давайте більш протіше - на якій мові ви там спілкуєтесь, який у вас рівень турецької - А2, В1, В2, С1? як там з англійською - розуміють, розповсюджена? чи все-таки російська?»
Тут гілка про еміграцію та заробітчанство, чи про мовознавство?
Тому припиніть засмічувати форум на гілці, до якої ніколи не мали та не матимете в найближчі 100 років ніякого відношення.
Для вас спеціально створена чудова гілка «Економіка по-простому», де ви обіцяли навчити всіх жити багато та з грошима.
Гілка всохла 9 березня.
Займіться. Реанімуйте. Українці чекають на те, що ви обіцяли всім і на всю Україну: як заробити купу грошей.
Обіцяємо читати.
на сонці перегрівся? буває, охолонь - може мозок почне працювати
а ти ще досі не зрозумів, що успіх в еміграції дуже залежить від рівня володіння мови? це тобі й твої "гуру" пишуть, а ти все ніяк не зрозумієш. такий собі "спец" в еміграції
про корупцію - буде дуже цікаво тікаючи від корупції в України потрапити до іншої корупційної країни. а забув, в тебе ж Мексіка дуже файна країна. Монтерей forever. корупція це погано, а наркокартелі - так собі, жити можна
на гілці про економіку я обіцяв відповідати на питання, але ти досі не спромігся навіть питання сформулювати. як там "...русский врач здесь уже не поможет"(с)