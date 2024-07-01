Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 2188218921902191 Додано: Пон 01 лип, 2024 21:31 akurt написав: Досить дурником прикидатися. Дорослий вже.

Рекорд флуду 21 квітня: тільки на цій гілці 19 (девʼятнадцять) пустопорожніх дописів.

Ось цитати пустопоожньоі дурні яку ледве вдалося загальмувати - тільки за вчора:



«я розумію, є така справа - постійно дивитися чиїсь відео - але в мене немає на це часу »



«будь ласка, ви ж спеціаліст по корупції. можете навести приклади корупції по Туреччині? там же мають бути якийсь публікації на цю тему. дякую»



«давайте більш протіше - на якій мові ви там спілкуєтесь, який у вас рівень турецької - А2, В1, В2, С1? як там з англійською - розуміють, розповсюджена? чи все-таки російська?»



Тут гілка про еміграцію та заробітчанство, чи про мовознавство?

Тому припиніть засмічувати форум на гілці, до якої ніколи не мали та не матимете в найближчі 100 років ніякого відношення.



Для вас спеціально створена чудова гілка «Економіка по-простому», де ви обіцяли навчити всіх жити багато та з грошима.

Гілка всохла 9 березня.

Займіться. Реанімуйте. Українці чекають на те, що ви обіцяли всім і на всю Україну: як заробити купу грошей.

Обіцяємо читати. Досить дурником прикидатися. Дорослий вже.Рекорд флуду 21 квітня: тільки на цій гілці 19 (девʼятнадцять) пустопорожніх дописів.Ось цитати пустопоожньоі дурні яку ледве вдалося загальмувати - тільки за вчора:«я розумію, є така справа - постійно дивитися чиїсь відео - але в мене немає на це часу »«будь ласка, ви ж спеціаліст по корупції. можете навести приклади корупції по Туреччині? там же мають бути якийсь публікації на цю тему. дякую»«давайте більш протіше - на якій мові ви там спілкуєтесь, який у вас рівень турецької - А2, В1, В2, С1? як там з англійською - розуміють, розповсюджена? чи все-таки російська?»Тут гілка про еміграцію та заробітчанство, чи про мовознавство?Тому припиніть засмічувати форум на гілці, до якої ніколи не мали та не матимете в найближчі 100 років ніякого відношення.Для вас спеціально створена чудова гілка «Економіка по-простому», де ви обіцяли навчити всіх жити багато та з грошима.Гілка всохла 9 березня.Займіться. Реанімуйте. Українці чекають на те, що ви обіцяли всім і на всю Україну: як заробити купу грошей.Обіцяємо читати.

на сонці перегрівся? буває, охолонь - може мозок почне працювати



а ти ще досі не зрозумів, що успіх в еміграції дуже залежить від рівня володіння мови? це тобі й твої "гуру" пишуть, а ти все ніяк не зрозумієш. такий собі "спец" в еміграції



про корупцію - буде дуже цікаво тікаючи від корупції в України потрапити до іншої корупційної країни. а забув, в тебе ж Мексіка дуже файна країна. Монтерей forever. корупція це погано, а наркокартелі - так собі, жити можна



на гілці про економіку я обіцяв відповідати на питання, але ти досі не спромігся навіть питання сформулювати. як там "...русский врач здесь уже не поможет"(с) на сонці перегрівся? буває, охолонь - може мозок почне працюватиа ти ще досі не зрозумів, що успіх в еміграції дуже залежить від рівня володіння мови?це тобі й твої "гуру" пишуть, а ти все ніяк не зрозумієш. такий собі "спец" в еміграціїпро корупцію - буде дуже цікаво тікаючи від корупції в України потрапити до іншої корупційної країни. а забув, в тебе ж Мексіка дуже файна країна. Монтерей forever. корупція це погано, а наркокартелі - так собі, жити можнана гілці про економіку я обіцяв відповідати на питання, але ти досі не спромігся навіть питання сформулювати. як там "...русский врач здесь уже не поможет"(с) Shaman

Повідомлень: 6315 З нами з: 29.09.19 Подякував: 610 раз. Подякували: 1431 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 лип, 2024 21:57 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Дурні люди думають, що вони самі розумні. Дурні люди думають, що вони самі розумні.

наконец то появились проблески самокритики))) наконец то появились проблески самокритики))) Прохожий Повідомлень: 13744 З нами з: 05.06.13 Подякував: 912 раз. Подякували: 1442 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2188218921902191 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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