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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2186218721882189
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 17:02

Еміграція, заробітчанство

Оприлюднено список найдорожчих для прожиття країн та міст цих країн.
Перші два міста Швейцарії не дивують.
Цікаво, що в перші 25 міст попало більше десятка міст в США.
Зображення

Джерело та повний список:
https://www.numbeo.com/cost-of-living/rankings.jsp

P.S. Місце 33 для Калгарі занадто високе: нічого дорогого я там не побачив. Як і десятки тисяч наших емігрантів.
22 - Копенгаген можна підняти значно вище: дуже дороге місто, куди не повернись.
40-70 - купа міст Німеччини - не такі вже й високі місця - погоджуюся, тому і можливо втекли наші з Польщі в Німеччину (один з чинників). Хоча польські міста за рівнем ціни проживання значно нижче….
60 - прямо така цікава цифра у Відня…
114-115 - 116 - цікаво, як це опинилися поруч Тірана, Краків та Варшава…
На днях було повідомлення що населення всієї Албанії скоротилося да останні роки аж на 14%, та й населення там на всю країну менше, ніж у Варшаві…
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 18:46

  akurt написав:Еміграція, заробітчанство

Оприлюднено список найдорожчих для прожиття країн та міст цих країн.
Перші два міста Швейцарії не дивують.
Цікаво, що в перші 25 міст попало більше десятка міст в США.
Зображення

Джерело та повний список:
https://www.numbeo.com/cost-of-living/rankings.jsp

P.S. Місце 33 для Калгарі занадто високе: нічого дорогого я там не побачив. Як і десятки тисяч наших емігрантів.
22 - Копенгаген можна підняти значно вище: дуже дороге місто, куди не повернись.
40-70 - купа міст Німеччини - не такі вже й високі місця - погоджуюся, тому і можливо втекли наші з Польщі в Німеччину (один з чинників). Хоча польські міста за рівнем ціни проживання значно нижче….
60 - прямо така цікава цифра у Відня…
114-115 - 116 - цікаво, як це опинилися поруч Тірана, Краків та Варшава…
На днях було повідомлення що населення всієї Албанії скоротилося да останні роки аж на 14%, та й населення там на всю країну менше, ніж у Варшаві…

Цікавий рейтинг, Денвер і Атланта дорожчі за Париж! Напевно дуже переоціненні міста.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 10:21

Чуваку надоело жить на озере в Коринтии, свалил в Италию.
https://youtu.be/iBNE_Fn5NO8?si=WDUxfGgCtbHWCIe5
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 10:24

  Bolt написав:Чуваку надоело жить на озере в Коринтии, свалил в Италию.
https://youtu.be/iBNE_Fn5NO8?si=WDUxfGgCtbHWCIe5

В багатих свої причуди
flyman
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3
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 10:38

  flyman написав:
  Bolt написав:Чуваку надоело жить на озере в Коринтии, свалил в Италию.
https://youtu.be/iBNE_Fn5NO8?si=WDUxfGgCtbHWCIe5

В багатих свої причуди

Чувак з Болгарської нерухомості починав. А далі ракетою.
Квартира у Відні, будиночок за пару лямів на озері. Кавалірка на Трої😺
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 10:54

  Bolt написав:
  flyman написав:
  Bolt написав:Чуваку надоело жить на озере в Коринтии, свалил в Италию.
https://youtu.be/iBNE_Fn5NO8?si=WDUxfGgCtbHWCIe5

В багатих свої причуди

Чувак з Болгарської нерухомості починав. А далі ракетою.
Квартира у Відні, будиночок за пару лямів на озері. Кавалірка на Трої😺

"оточення ЄС кавалірками" ?

бачу, він вже встиг розвестися,

і райдужна тема заграла барвами
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 11:19

  flyman написав:
  Bolt написав:
  flyman написав:В багатих свої причуди

Чувак з Болгарської нерухомості починав. А далі ракетою.
Квартира у Відні, будиночок за пару лямів на озері. Кавалірка на Трої😺

"оточення ЄС кавалірками" ?

бачу, він вже встиг розвестися,

і райдужна тема заграла барвами

Маєте на увазі, що самотні світські львиці оголосять полювання на нього?!
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 11:40

  Bolt написав:
Маєте на увазі, що самотні світські львиці оголосять полювання на нього?!

те що "пристаркуватий австрійський парубок" захопився зйомками кольорових парадів
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 11:57

  flyman написав:
  Bolt написав:
Маєте на увазі, що самотні світські львиці оголосять полювання на нього?!

те що "пристаркуватий австрійський парубок" захопився зйомками кольорових парадів

Ну то Портніков на нього буде полювати. 😺
Bolt
 
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