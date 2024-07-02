Оприлюднено список найдорожчих для прожиття країн та міст цих країн.
Перші два міста Швейцарії не дивують.
Цікаво, що в перші 25 міст попало більше десятка міст в США.
Джерело та повний список:
P.S. Місце 33 для Калгарі занадто високе: нічого дорогого я там не побачив. Як і десятки тисяч наших емігрантів.
22 - Копенгаген можна підняти значно вище: дуже дороге місто, куди не повернись.
40-70 - купа міст Німеччини - не такі вже й високі місця - погоджуюся, тому і можливо втекли наші з Польщі в Німеччину (один з чинників). Хоча польські міста за рівнем ціни проживання значно нижче….
60 - прямо така цікава цифра у Відня…
114-115 - 116 - цікаво, як це опинилися поруч Тірана, Краків та Варшава…
На днях було повідомлення що населення всієї Албанії скоротилося да останні роки аж на 14%, та й населення там на всю країну менше, ніж у Варшаві…