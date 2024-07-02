Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2186218721882189 Додано: Пон 01 лип, 2024 17:02



Оприлюднено список найдорожчих для прожиття країн та міст цих країн.

Перші два міста Швейцарії не дивують.

Цікаво, що в перші 25 міст попало більше десятка міст в США.





Джерело та повний список:

https://www.numbeo.com/cost-of-living/rankings.jsp



P.S. Місце 33 для Калгарі занадто високе: нічого дорогого я там не побачив. Як і десятки тисяч наших емігрантів.

22 - Копенгаген можна підняти значно вище: дуже дороге місто, куди не повернись.

40-70 - купа міст Німеччини - не такі вже й високі місця - погоджуюся, тому і можливо втекли наші з Польщі в Німеччину (один з чинників). Хоча польські міста за рівнем ціни проживання значно нижче….

60 - прямо така цікава цифра у Відня…

114-115 - 116 - цікаво, як це опинилися поруч Тірана, Краків та Варшава…

На днях було повідомлення що населення всієї Албанії скоротилося да останні роки аж на 14%, та й населення там на всю країну менше, ніж у Варшаві… Еміграція, заробітчанствоОприлюднено список найдорожчих для прожиття країн та міст цих країн.Перші два міста Швейцарії не дивують.Цікаво, що в перші 25 міст попало більше десятка міст в США.Джерело та повний список:P.S. Місце 33 для Калгарі занадто високе: нічого дорогого я там не побачив. Як і десятки тисяч наших емігрантів.22 - Копенгаген можна підняти значно вище: дуже дороге місто, куди не повернись.40-70 - купа міст Німеччини - не такі вже й високі місця - погоджуюся, тому і можливо втекли наші з Польщі в Німеччину (один з чинників). Хоча польські міста за рівнем ціни проживання значно нижче….60 - прямо така цікава цифра у Відня…114-115 - 116 - цікаво, як це опинилися поруч Тірана, Краків та Варшава…На днях було повідомлення що населення всієї Албанії скоротилося да останні роки аж на 14%, та й населення там на всю країну менше, ніж у Варшаві… akurt

Повідомлень: 9801 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3634 раз. Подякували: 1283 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 лип, 2024 18:46 akurt написав: Еміграція, заробітчанство



Оприлюднено список найдорожчих для прожиття країн та міст цих країн.

Перші два міста Швейцарії не дивують.

Цікаво, що в перші 25 міст попало більше десятка міст в США.





Джерело та повний список:

https://www.numbeo.com/cost-of-living/rankings.jsp



P.S. Місце 33 для Калгарі занадто високе: нічого дорогого я там не побачив. Як і десятки тисяч наших емігрантів.

22 - Копенгаген можна підняти значно вище: дуже дороге місто, куди не повернись.

40-70 - купа міст Німеччини - не такі вже й високі місця - погоджуюся, тому і можливо втекли наші з Польщі в Німеччину (один з чинників). Хоча польські міста за рівнем ціни проживання значно нижче….

60 - прямо така цікава цифра у Відня…

114-115 - 116 - цікаво, як це опинилися поруч Тірана, Краків та Варшава…

На днях було повідомлення що населення всієї Албанії скоротилося да останні роки аж на 14%, та й населення там на всю країну менше, ніж у Варшаві… Еміграція, заробітчанствоОприлюднено список найдорожчих для прожиття країн та міст цих країн.Перші два міста Швейцарії не дивують.Цікаво, що в перші 25 міст попало більше десятка міст в США.Джерело та повний список:P.S. Місце 33 для Калгарі занадто високе: нічого дорогого я там не побачив. Як і десятки тисяч наших емігрантів.22 - Копенгаген можна підняти значно вище: дуже дороге місто, куди не повернись.40-70 - купа міст Німеччини - не такі вже й високі місця - погоджуюся, тому і можливо втекли наші з Польщі в Німеччину (один з чинників). Хоча польські міста за рівнем ціни проживання значно нижче….60 - прямо така цікава цифра у Відня…114-115 - 116 - цікаво, як це опинилися поруч Тірана, Краків та Варшава…На днях було повідомлення що населення всієї Албанії скоротилося да останні роки аж на 14%, та й населення там на всю країну менше, ніж у Варшаві…

Цікавий рейтинг, Денвер і Атланта дорожчі за Париж! Напевно дуже переоціненні міста. Цікавий рейтинг, Денвер і Атланта дорожчі за Париж! Напевно дуже переоціненні міста. BIGor

Повідомлень: 9016 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1349 раз. Подякували: 1741 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2024 10:21

https://youtu.be/iBNE_Fn5NO8?si=WDUxfGgCtbHWCIe5 Чуваку надоело жить на озере в Коринтии, свалил в Италию. Bolt Повідомлень: 3006 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 220 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2024 10:24 Bolt написав: Чуваку надоело жить на озере в Коринтии, свалил в Италию.

https://youtu.be/iBNE_Fn5NO8?si=WDUxfGgCtbHWCIe5 Чуваку надоело жить на озере в Коринтии, свалил в Италию.

В багатих свої причуди В багатих свої причуди flyman

Повідомлень: 35574 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1584 раз. Подякували: 2779 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2024 10:38 flyman написав: Bolt написав: Чуваку надоело жить на озере в Коринтии, свалил в Италию.

https://youtu.be/iBNE_Fn5NO8?si=WDUxfGgCtbHWCIe5 Чуваку надоело жить на озере в Коринтии, свалил в Италию.

В багатих свої причуди В багатих свої причуди

Чувак з Болгарської нерухомості починав. А далі ракетою.

Квартира у Відні, будиночок за пару лямів на озері. Кавалірка на Трої😺 Чувак з Болгарської нерухомості починав. А далі ракетою.Квартира у Відні, будиночок за пару лямів на озері. Кавалірка на Трої😺 Bolt Повідомлень: 3006 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 220 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2024 10:54 Bolt написав: flyman написав: Bolt написав: Чуваку надоело жить на озере в Коринтии, свалил в Италию.

https://youtu.be/iBNE_Fn5NO8?si=WDUxfGgCtbHWCIe5 Чуваку надоело жить на озере в Коринтии, свалил в Италию.

В багатих свої причуди В багатих свої причуди

Чувак з Болгарської нерухомості починав. А далі ракетою.

Квартира у Відні, будиночок за пару лямів на озері. Кавалірка на Трої😺 Чувак з Болгарської нерухомості починав. А далі ракетою.Квартира у Відні, будиночок за пару лямів на озері. Кавалірка на Трої😺

"оточення ЄС кавалірками" ?



бачу, він вже встиг розвестися,



і райдужна тема заграла барвами "оточення ЄС кавалірками" ?бачу, він вже встиг розвестися,і райдужна тема заграла барвами flyman

Повідомлень: 35574 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1584 раз. Подякували: 2779 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2024 11:19 flyman написав: Bolt написав: flyman написав: В багатих свої причуди В багатих свої причуди

Чувак з Болгарської нерухомості починав. А далі ракетою.

Квартира у Відні, будиночок за пару лямів на озері. Кавалірка на Трої😺 Чувак з Болгарської нерухомості починав. А далі ракетою.Квартира у Відні, будиночок за пару лямів на озері. Кавалірка на Трої😺

"оточення ЄС кавалірками" ?



бачу, він вже встиг розвестися,



і райдужна тема заграла барвами "оточення ЄС кавалірками" ?бачу, він вже встиг розвестися,і райдужна тема заграла барвами

Маєте на увазі, що самотні світські львиці оголосять полювання на нього?! Маєте на увазі, що самотні світські львиці оголосять полювання на нього?! Bolt Повідомлень: 3006 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 220 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2024 11:40 Bolt написав:

Маєте на увазі, що самотні світські львиці оголосять полювання на нього?! Маєте на увазі, що самотні світські львиці оголосять полювання на нього?!

те що "пристаркуватий австрійський парубок" захопився зйомками кольорових парадів те що "пристаркуватий австрійський парубок" захопився зйомками кольорових парадів flyman

Повідомлень: 35574 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1584 раз. Подякували: 2779 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2024 11:57 flyman написав: Bolt написав:

Маєте на увазі, що самотні світські львиці оголосять полювання на нього?! Маєте на увазі, що самотні світські львиці оголосять полювання на нього?!

те що "пристаркуватий австрійський парубок" захопився зйомками кольорових парадів те що "пристаркуватий австрійський парубок" захопився зйомками кольорових парадів

Ну то Портніков на нього буде полювати. 😺 Ну то Портніков на нього буде полювати. 😺 Bolt Повідомлень: 3006 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 220 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2186218721882189 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор