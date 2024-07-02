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P.S. Місце 33 для Калгарі занадто високе: нічого дорогого я там не побачив. Як і десятки тисяч наших емігрантів. 22 - Копенгаген можна підняти значно вище: дуже дороге місто, куди не повернись. 40-70 - купа міст Німеччини - не такі вже й високі місця - погоджуюся, тому і можливо втекли наші з Польщі в Німеччину (один з чинників). Хоча польські міста за рівнем ціни проживання значно нижче…. 60 - прямо така цікава цифра у Відня… 114-115 - 116 - цікаво, як це опинилися поруч Тірана, Краків та Варшава… На днях було повідомлення що населення всієї Албанії скоротилося да останні роки аж на 14%, та й населення там на всю країну менше, ніж у Варшаві…
P.S. Місце 33 для Калгарі занадто високе: нічого дорогого я там не побачив. Як і десятки тисяч наших емігрантів. 22 - Копенгаген можна підняти значно вище: дуже дороге місто, куди не повернись. 40-70 - купа міст Німеччини - не такі вже й високі місця - погоджуюся, тому і можливо втекли наші з Польщі в Німеччину (один з чинників). Хоча польські міста за рівнем ціни проживання значно нижче…. 60 - прямо така цікава цифра у Відня… 114-115 - 116 - цікаво, як це опинилися поруч Тірана, Краків та Варшава… На днях було повідомлення що населення всієї Албанії скоротилося да останні роки аж на 14%, та й населення там на всю країну менше, ніж у Варшаві…
Цікавий рейтинг, Денвер і Атланта дорожчі за Париж! Напевно дуже переоціненні міста.
ПОГОДА У МЕРАНО: ЧЕРВЕНЬ Середня температура вдень: 13.6°C Середня температура вночі: 6.0°C Кількість сонячних днів: 8 днів Довжина світлового дня: 15.6 - 15.9 годин Кількість дощових днів: 16 днів Кількість опадів: 230.6 мм.