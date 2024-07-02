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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2187218821892190
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 13:11

Та нормальна там погода, не перебільшуйте:
Зображення
Взагалі там шикарні місця: неподалік самі круті гірськолижні курорти - в районі Канацеі та гори Мармолада.
Мало хто знає: там район компактного проживання особливої гілки німецького народу: вони розмовляють тією мовою, яка давно вже ніде не використовується: латиниця.
Гори чудові купа середньовічних замків.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 02 лип, 2024 13:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 13:15

  akurt написав:Та нормальна там погода, не перебільшуйте:
Зображення

https://www.ventusky.com/uk/merano-meran показує 18 цельсія на зараз 1 липня, літо якщо що, круто, чого вже :D ну кожному різне до вподоби...

В іншій частині Італії зараз в середньому 27 цельсія.

  akurt написав:Гори чудові купа середньовічних замків.

Ну горами італійців не здивуєш, 100 км від Риму теж гори. Замки майже в кожному пгт є.
Востаннє редагувалось BIGor в Вів 02 лип, 2024 13:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 13:17

Скрін екрану з мого iPhone - Apple дає завжди дуже точну інформацію.
Ось що самі італійці дають:
https://www.suedtirol.info/en/en/inform ... n---merano
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 13:47

Еміграція, заробітчанство

New’s from Germany

Цілу годину говорив з нашими людьми, які зараз в Німеччині. Бавария Ингольштадт. Там завод по випуску Audi.
Самі з Дніпра.
Щось їм набридла Німеччина сильно.
Хочуть переїхати в Анталію.
Тому дуже прискіпливо задавали купу питань: про житло, про мед страховку, про курси мови та на водія (серед 5-ти осіб один 19-ти річний у якого не було кеби вчасно отримати посвідчення водія).
З питань дуже прискіпливих випливало, що звикли вже в Німеччині до багато того, чого Туреччина, як країна, яка не входить в ЄС, не надавала і не обіцяла українцям.
Скажу чесно: я відмовляв та радив добре подумати, чи то їм трета і чи така вже страшна та німецька «бюрократія», яку вони не можуть терпіти вже.
У порівнянні з Німеччиною в Туреччині для українців:
- немає ніяких виплат;
- немає безкоштовного житла;
- немає безкоштовних мовних курсів;
- досить дорогі курси для отримання посвідчення водія;
- не можна іноземцю працювати без Робочоі візи. Ймовірність знайти роботу дорівнює нулю.
- орієнтир орендної плати за 1+1 500$ на місяць, орієнтир купівлі такої квартири: від 75 000 до 175 000$.

Можна отримати @міжнародний захист@, але він має багато обмежень та єдиною перевагою є безкоштовне медичне обслуговування.
Порадив або сидіти на одній - як кажуть в Україні - «на одній сраці», або спробувати переїхати у Фінляндію.
У відповідь було сказано таке нехороше про Німеччину:
- про роботу на заводі Ауді: «Ні ...вони кажуть вчітесь… Ми Українців беремо
А коли резюме відправиш - прийшов -
А вони говорять: «ще Ви не потрібні»
- про циган: «Тут цигани дуже щасливі. Їх багато. І їм багато грошей дають»
- про інші народи: «А немці кажуть українці
Халявщіки не хочуть робити. Хто не хоче так це сирійці, афганці, африканці та цигани… Вони все бігають
Та родять по 5-7дітей… Та й отримають гроші… А потім кажуть «Українці розбагатіли». Можливо і розбагатіли, але не всі».

Не лайтеся. Наведено цитати. Думка людини звісно субʼєктивна. Особисто я їх не знаю, на мене направив хтось із спільних знайомих.
А взагалі я аж втомився від тієї пані. Ну дуже вона все випитувала і про оренду, і про авто, і про страховки, і про навчання, і про медицину.
Порадив дуже ретельно подумати, чи дійсно німецька бюрократія та думка про те, що в Німеччині з економікою (за її словами) не все гаразд на вагах мають більшу цифру, ніж купа смаколиків та виплат.
Після розмови зі мною побігла в школу. Ось вам ще один чинник: безкоштовна школа та можливість у подальшому вчитися в німецьких університетах.

Коротше, я чесно сказав, що в Туреччині медом не намазано - і нехай добре думають головою та все зважують.
akurt
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  #<1 ... 2187218821892190
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