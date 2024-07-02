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#<1 ... 2187218821892190 Додано: Вів 02 лип, 2024 13:11



Взагалі там шикарні місця: неподалік самі круті гірськолижні курорти - в районі Канацеі та гори Мармолада.

Мало хто знає: там район компактного проживання особливої гілки німецького народу: вони розмовляють тією мовою, яка давно вже ніде не використовується: латиниця.

Гори чудові купа середньовічних замків. Та нормальна там погода, не перебільшуйте:Взагалі там шикарні місця: неподалік самі круті гірськолижні курорти - в районі Канацеі та гори Мармолада.Мало хто знає: там район компактного проживання особливої гілки німецького народу: вони розмовляють тією мовою, яка давно вже ніде не використовується: латиниця.Гори чудові купа середньовічних замків. Востаннє редагувалось akurt в Вів 02 лип, 2024 13:16, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9805 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3634 раз. Подякували: 1283 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2024 13:15 akurt написав: Та нормальна там погода, не перебільшуйте:

Та нормальна там погода, не перебільшуйте:

https://www.ventusky.com/uk/merano-meran показує 18 цельсія на зараз 1 липня, літо якщо що, круто, чого вже ну кожному різне до вподоби...



В іншій частині Італії зараз в середньому 27 цельсія.



akurt написав: Гори чудові купа середньовічних замків. Гори чудові купа середньовічних замків.

Ну горами італійців не здивуєш, 100 км від Риму теж гори. Замки майже в кожному пгт є. показуєна зараз 1 липня, літо якщо що, круто, чого вжену кожному різне до вподоби...В іншій частині Італії зараз в середньомуНу горами італійців не здивуєш, 100 км від Риму теж гори. Замки майже в кожному пгт є. Востаннє редагувалось BIGor в Вів 02 лип, 2024 13:18, всього редагувалось 1 раз. BIGor

Повідомлень: 9020 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1350 раз. Подякували: 1741 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2024 13:17

Ось що самі італійці дають:

https://www.suedtirol.info/en/en/inform ... n---merano Скрін екрану з мого iPhone - Apple дає завжди дуже точну інформацію.Ось що самі італійці дають: akurt

Повідомлень: 9805 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3634 раз. Подякували: 1283 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2024 13:47 Еміграція, заробітчанство



New’s from Germany



Цілу годину говорив з нашими людьми, які зараз в Німеччині. Бавария Ингольштадт. Там завод по випуску Audi.

Самі з Дніпра.

Щось їм набридла Німеччина сильно.

Хочуть переїхати в Анталію.

Тому дуже прискіпливо задавали купу питань: про житло, про мед страховку, про курси мови та на водія (серед 5-ти осіб один 19-ти річний у якого не було кеби вчасно отримати посвідчення водія).

З питань дуже прискіпливих випливало, що звикли вже в Німеччині до багато того, чого Туреччина, як країна, яка не входить в ЄС, не надавала і не обіцяла українцям.

Скажу чесно: я відмовляв та радив добре подумати, чи то їм трета і чи така вже страшна та німецька «бюрократія», яку вони не можуть терпіти вже.

У порівнянні з Німеччиною в Туреччині для українців:

- немає ніяких виплат;

- немає безкоштовного житла;

- немає безкоштовних мовних курсів;

- досить дорогі курси для отримання посвідчення водія;

- не можна іноземцю працювати без Робочоі візи. Ймовірність знайти роботу дорівнює нулю.

- орієнтир орендної плати за 1+1 500$ на місяць, орієнтир купівлі такої квартири: від 75 000 до 175 000$.



Можна отримати @міжнародний захист@, але він має багато обмежень та єдиною перевагою є безкоштовне медичне обслуговування.

Порадив або сидіти на одній - як кажуть в Україні - «на одній сраці», або спробувати переїхати у Фінляндію.

У відповідь було сказано таке нехороше про Німеччину:

- про роботу на заводі Ауді: «Ні ...вони кажуть вчітесь… Ми Українців беремо

А коли резюме відправиш - прийшов -

А вони говорять: «ще Ви не потрібні»

- про циган: «Тут цигани дуже щасливі. Їх багато. І їм багато грошей дають»

- про інші народи: «А немці кажуть українці

Халявщіки не хочуть робити. Хто не хоче так це сирійці, афганці, африканці та цигани… Вони все бігають

Та родять по 5-7дітей… Та й отримають гроші… А потім кажуть «Українці розбагатіли». Можливо і розбагатіли, але не всі».



Не лайтеся. Наведено цитати. Думка людини звісно субʼєктивна. Особисто я їх не знаю, на мене направив хтось із спільних знайомих.

А взагалі я аж втомився від тієї пані. Ну дуже вона все випитувала і про оренду, і про авто, і про страховки, і про навчання, і про медицину.

Порадив дуже ретельно подумати, чи дійсно німецька бюрократія та думка про те, що в Німеччині з економікою (за її словами) не все гаразд на вагах мають більшу цифру, ніж купа смаколиків та виплат.

Після розмови зі мною побігла в школу. Ось вам ще один чинник: безкоштовна школа та можливість у подальшому вчитися в німецьких університетах.



Коротше, я чесно сказав, що в Туреччині медом не намазано - і нехай добре думають головою та все зважують. akurt

Повідомлень: 9805 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3634 раз. Подякували: 1283 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2024 14:40 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: У відповідь було сказано таке нехороше про Німеччину:

- про роботу на заводі Ауді: «Ні ...вони кажуть вчітесь… Ми Українців беремо

А коли резюме відправиш - прийшов -

А вони говорять: «ще Ви не потрібні»

- про циган: «Тут цигани дуже щасливі. Їх багато. І їм багато грошей дають»

- про інші народи: «А немці кажуть українці

Халявщіки не хочуть робити. Хто не хоче так це сирійці, афганці, африканці та цигани… Вони все бігають

Та родять по 5-7дітей… Та й отримають гроші… А потім кажуть «Українці розбагатіли». Можливо і розбагатіли, але не всі». У відповідь було сказано таке нехороше про Німеччину:- про роботу на заводі Ауді: «Ні ...вони кажуть вчітесь… Ми Українців беремоА коли резюме відправиш - прийшов -А вони говорять: «ще Ви не потрібні»- про циган: «Тут цигани дуже щасливі. Їх багато. І їм багато грошей дають»- про інші народи: «А немці кажуть українціХалявщіки не хочуть робити. Хто не хоче так це сирійці, афганці, африканці та цигани… Вони все бігаютьТа родять по 5-7дітей… Та й отримають гроші… А потім кажуть «Українці розбагатіли». Можливо і розбагатіли, але не всі».

Все правильно кажуть, Німеччина це не країна для роботи. Особисто я не бачив в Німеччині жодного працюючого сирійця, афганця, африканця або цигана, тільки турків в кебабних, але то ті мігранти ще після 2 світової - тобто економічні. Можливо ці африканці чи араби десь ховаються і втихаря працюють на благо Fatherland? Все правильно кажуть, Німеччина це не країна для роботи. Особисто я не бачив в Німеччині жодного працюючого сирійця, афганця, африканця або цигана, тільки турків в кебабних, але то ті мігранти ще після 2 світової - тобто економічні. Можливо ці африканці чи араби десь ховаються і втихаря працюють на благо Fatherland? BIGor

Повідомлень: 9020 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1350 раз. Подякували: 1741 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2024 14:46 BIGor написав: Bolt написав: Чуваку надоело жить на озере в Коринтии, свалил в Италию.

https://youtu.be/iBNE_Fn5NO8?si=WDUxfGgCtbHWCIe5 Чуваку надоело жить на озере в Коринтии, свалил в Италию.

Щось він зазвиздівся про пальми і фінікі в тому містечку

https://tur-pogoda.com.ua/italy/merano/june

ПОГОДА У МЕРАНО: ЧЕРВЕНЬ

Середня температура вдень: 13.6°C

Середня температура вночі: 6.0°C

Кількість сонячних днів: 8 днів

Довжина світлового дня: 15.6 - 15.9 годин

Кількість дощових днів: 16 днів

Кількість опадів: 230.6 мм. Щось він зазвиздівся про пальми і фінікі в тому містечку

Яка різниця скільки там в червні?! Чувак же сказав, що купив, щоби зимувати, бо у Відні не комфортно взимку. Яка різниця скільки там в червні?! Чувак же сказав, що купив, щоби зимувати, бо у Відні не комфортно взимку. Bolt Повідомлень: 3008 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 220 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2024 14:49 BIGor написав: Можливо ці африканці чи араби десь ховаються і втихаря працюють на благо Fatherland? Можливо ці африканці чи араби десь ховаються і втихаря працюють на благо Fatherland?

Я думаю, що НЕ працюють: сидять на соціалці - вона перевищує будь-що, що вони заробляли б у себе на Батьківщині.

Ну і та пані сказала - займаються секосом та плодяться.



Щось аналогічне мені в травні розказувала сваха, яка працює в школі у Франції: вона заробляє приблизно всього навсього 1000 євро на місяць.

Це при специфічному графіку роботи з учнями: з 8-30 до 10-00, потім перерва на 1,5 години, потім знову 1.5 години роботи - потім перерва на 1,5 години і вже майже ввечері ще 1,5 години - десь до 17-00.

І так кожен буденний день.

Тобто такий робочий день, що більше нічим не зможеш займатися. Нікуди не поїдеш.

Одна радість, що в неї будинок - сусідній із школою. В одні двері вийшла - в другі зайшла.



Так ось: а мінімальна сума виплат безробітному арабу - 750 євро.



То навіщо ж працювати: секос та плодитися. Більше грошей буде. Я думаю, що НЕ працюють: сидять на соціалці - вона перевищує будь-що, що вони заробляли б у себе на Батьківщині.Ну і та пані сказала - займаються секосом та плодяться.Щось аналогічне мені в травні розказувала сваха, яка працює в школі у Франції: вона заробляє приблизно всього навсього 1000 євро на місяць.Це при специфічному графіку роботи з учнями: з 8-30 до 10-00, потім перерва на 1,5 години, потім знову 1.5 години роботи - потім перерва на 1,5 години і вже майже ввечері ще 1,5 години - десь до 17-00.І так кожен буденний день.Тобто такий робочий день, що більше нічим не зможеш займатися. Нікуди не поїдеш.Одна радість, що в неї будинок - сусідній із школою. В одні двері вийшла - в другі зайшла.Так ось: аТо навіщо ж працювати: секос та плодитися. Більше грошей буде. akurt

Повідомлень: 9805 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3634 раз. Подякували: 1283 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2024 15:04 akurt написав: Та нормальна там погода, не перебільшуйте:



Взагалі там шикарні місця: неподалік самі круті гірськолижні курорти - в районі Канацеі та гори Мармолада.

Мало хто знає: там район компактного проживання особливої гілки німецького народу: вони розмовляють тією мовою, яка давно вже ніде не використовується: латиниця.

Гори чудові купа середньовічних замків. Та нормальна там погода, не перебільшуйте:Взагалі там шикарні місця: неподалік самі круті гірськолижні курорти - в районі Канацеі та гори Мармолада.Мало хто знає: там район компактного проживання особливої гілки німецького народу: вони розмовляють тією мовою, яка давно вже ніде не використовується: латиниця.Гори чудові купа середньовічних замків.

Я теж здивувався, щоб в Італії хочаб і північній 6°С вночі в червні то треба було добре шукати. 😺 Я теж здивувався, щоб в Італії хочаб і північній 6°С вночі в червні то треба було добре шукати. 😺 Bolt Повідомлень: 3008 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 220 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2187218821892190 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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