Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Та нормальна там погода, не перебільшуйте: Взагалі там шикарні місця: неподалік самі круті гірськолижні курорти - в районі Канацеі та гори Мармолада. Мало хто знає: там район компактного проживання особливої гілки німецького народу: вони розмовляють тією мовою, яка давно вже ніде не використовується: латиниця. Гори чудові купа середньовічних замків.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 02 лип, 2024 13:16, всього редагувалось 1 раз.
Цілу годину говорив з нашими людьми, які зараз в Німеччині. Бавария Ингольштадт. Там завод по випуску Audi. Самі з Дніпра. Щось їм набридла Німеччина сильно. Хочуть переїхати в Анталію. Тому дуже прискіпливо задавали купу питань: про житло, про мед страховку, про курси мови та на водія (серед 5-ти осіб один 19-ти річний у якого не було кеби вчасно отримати посвідчення водія). З питань дуже прискіпливих випливало, що звикли вже в Німеччині до багато того, чого Туреччина, як країна, яка не входить в ЄС, не надавала і не обіцяла українцям. Скажу чесно: я відмовляв та радив добре подумати, чи то їм трета і чи така вже страшна та німецька «бюрократія», яку вони не можуть терпіти вже. У порівнянні з Німеччиною в Туреччині для українців: - немає ніяких виплат; - немає безкоштовного житла; - немає безкоштовних мовних курсів; - досить дорогі курси для отримання посвідчення водія; - не можна іноземцю працювати без Робочоі візи. Ймовірність знайти роботу дорівнює нулю. - орієнтир орендної плати за 1+1 500$ на місяць, орієнтир купівлі такої квартири: від 75 000 до 175 000$.
Можна отримати @міжнародний захист@, але він має багато обмежень та єдиною перевагою є безкоштовне медичне обслуговування. Порадив або сидіти на одній - як кажуть в Україні - «на одній сраці», або спробувати переїхати у Фінляндію. У відповідь було сказано таке нехороше про Німеччину: - про роботу на заводі Ауді: «Ні ...вони кажуть вчітесь… Ми Українців беремо А коли резюме відправиш - прийшов - А вони говорять: «ще Ви не потрібні» - про циган: «Тут цигани дуже щасливі. Їх багато. І їм багато грошей дають» - про інші народи: «А немці кажуть українці Халявщіки не хочуть робити. Хто не хоче так це сирійці, афганці, африканці та цигани… Вони все бігають Та родять по 5-7дітей… Та й отримають гроші… А потім кажуть «Українці розбагатіли». Можливо і розбагатіли, але не всі».
Не лайтеся. Наведено цитати. Думка людини звісно субʼєктивна. Особисто я їх не знаю, на мене направив хтось із спільних знайомих. А взагалі я аж втомився від тієї пані. Ну дуже вона все випитувала і про оренду, і про авто, і про страховки, і про навчання, і про медицину. Порадив дуже ретельно подумати, чи дійсно німецька бюрократія та думка про те, що в Німеччині з економікою (за її словами) не все гаразд на вагах мають більшу цифру, ніж купа смаколиків та виплат. Після розмови зі мною побігла в школу. Ось вам ще один чинник: безкоштовна школа та можливість у подальшому вчитися в німецьких університетах.
Коротше, я чесно сказав, що в Туреччині медом не намазано - і нехай добре думають головою та все зважують.
akurt написав:У відповідь було сказано таке нехороше про Німеччину: - про роботу на заводі Ауді: «Ні ...вони кажуть вчітесь… Ми Українців беремо А коли резюме відправиш - прийшов - А вони говорять: «ще Ви не потрібні» - про циган: «Тут цигани дуже щасливі. Їх багато. І їм багато грошей дають» - про інші народи: «А немці кажуть українці Халявщіки не хочуть робити. Хто не хоче так це сирійці, афганці, африканці та цигани… Вони все бігають Та родять по 5-7дітей… Та й отримають гроші… А потім кажуть «Українці розбагатіли». Можливо і розбагатіли, але не всі».
Все правильно кажуть, Німеччина це не країна для роботи. Особисто я не бачив в Німеччині жодного працюючого сирійця, афганця, африканця або цигана, тільки турків в кебабних, але то ті мігранти ще після 2 світової - тобто економічні. Можливо ці африканці чи араби десь ховаються і втихаря працюють на благо Fatherland?
ПОГОДА У МЕРАНО: ЧЕРВЕНЬ Середня температура вдень: 13.6°C Середня температура вночі: 6.0°C Кількість сонячних днів: 8 днів Довжина світлового дня: 15.6 - 15.9 годин Кількість дощових днів: 16 днів Кількість опадів: 230.6 мм.
Яка різниця скільки там в червні?! Чувак же сказав, що купив, щоби зимувати, бо у Відні не комфортно взимку.
BIGor написав:Можливо ці африканці чи араби десь ховаються і втихаря працюють на благо Fatherland?
Я думаю, що НЕ працюють: сидять на соціалці - вона перевищує будь-що, що вони заробляли б у себе на Батьківщині. Ну і та пані сказала - займаються секосом та плодяться.
Щось аналогічне мені в травні розказувала сваха, яка працює в школі у Франції: вона заробляє приблизно всього навсього 1000 євро на місяць. Це при специфічному графіку роботи з учнями: з 8-30 до 10-00, потім перерва на 1,5 години, потім знову 1.5 години роботи - потім перерва на 1,5 години і вже майже ввечері ще 1,5 години - десь до 17-00. І так кожен буденний день. Тобто такий робочий день, що більше нічим не зможеш займатися. Нікуди не поїдеш. Одна радість, що в неї будинок - сусідній із школою. В одні двері вийшла - в другі зайшла.
Так ось: а мінімальна сума виплат безробітному арабу - 750 євро.
То навіщо ж працювати: секос та плодитися. Більше грошей буде.
akurt написав:Та нормальна там погода, не перебільшуйте: Взагалі там шикарні місця: неподалік самі круті гірськолижні курорти - в районі Канацеі та гори Мармолада. Мало хто знає: там район компактного проживання особливої гілки німецького народу: вони розмовляють тією мовою, яка давно вже ніде не використовується: латиниця. Гори чудові купа середньовічних замків.
Я теж здивувався, щоб в Італії хочаб і північній 6°С вночі в червні то треба було добре шукати. 😺