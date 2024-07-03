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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2188218921902191
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 09:31

  flyman написав:Стас Аскет (якщо хто пам"ятає "база корміт") з Пропащинська обжився в Німеччині

Це тей що в Україні відходами харчувався? А тепер хата в Німеччині і новенький iPhone. Флай, напевно він тебе обманював, не аскет він ніякий.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 09:56

  BIGor написав:
  flyman написав:Стас Аскет (якщо хто пам"ятає "база корміт") з Пропащинська обжився в Німеччині

Це тей що в Україні відходами харчувався? А тепер хата в Німеччині і новенький iPhone. Флай, напевно він тебе обманював, не аскет він ніякий.

Флай просто заздрить.
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