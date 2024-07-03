Це тей що в Україні відходами харчувався? А тепер хата в Німеччині і новенький iPhone. Флай, напевно він тебе обманював, не аскет він ніякий.
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Додано: Сер 03 лип, 2024 09:31
Додано: Сер 03 лип, 2024 09:56
Додано: Сер 03 лип, 2024 17:22
Еміграція, заробітчанство
New’s from Canada
В місті Торонто в одному з найбільших банків Канади працює хресник моєї дружини.
Взагалі-то закінчив університет в Україні, попрацював 1,5 роки. Потім послухав поради розумних людей та вступив на продовження навчання в магістратуру. Виїхав до війни.
В Університет в Торонто. Напрям: «Економіка».
В кінці минулого року отримав диплом магістра та був прийнятий на роботу в найбільший банк Канади.
Працює всього 1/2 року.
Сьогодні мені написав відповідь на питання про прибутки та витрати:
«Я виходжу в плюс в цілому кожного місяця.
По витратам: десь $1750 щомісяця, це з машиною».
Авто взяв в кредит.
Квартиру в центрі я Торонто орендує разом з іншими хлопцями з України.
Додано: Сер 03 лип, 2024 18:42
Re: Еміграція, заробітчанство
Шо за авто, Семёныч?
Первоначальный взнос скопил или пап-мам дали?
Додано: Сер 03 лип, 2024 18:46
Про именно это авто не спрашивал.
Но у другого такого же парня KIA новый из салона.
Так первоначальный взнос всего 1000$.
Выплата каждые 2 недели по 256$.
Оплата каждые 2 недели так как в Канаде и выплаты по зарплате идут каждые 2 недели.
Так что как видите пап-мам совсем ни к чему.
Это же не Турция с уникальным ценами на авто.
Сегодня помогал семье из Николаева выбирать авто в салоне KIA.
Выбрали беленький красавец KIA Sportage (сборка Словакия).
Так цена прикольная: 2 020 000 лир или примерно 2020000/32=63 125$ (!!!!!!!!!!).
Но и там папа-мам присутствовали (на Тойоте) - но авто брал себе их зять.
А он программист. И брал он за наличку.
Авто хорошее. Беленькое.
Правда в Украине такое стоит кажется 27 000$.
Но в Турции на авто есть налог особый на цену дилера. Цены совсем другие.
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