RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2188218921902191
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 09:31

  flyman написав:Стас Аскет (якщо хто пам"ятає "база корміт") з Пропащинська обжився в Німеччині

Це тей що в Україні відходами харчувався? А тепер хата в Німеччині і новенький iPhone. Флай, напевно він тебе обманював, не аскет він ніякий.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9028
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1350 раз.
Подякували: 1741 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 09:56

  BIGor написав:
  flyman написав:Стас Аскет (якщо хто пам"ятає "база корміт") з Пропащинська обжився в Німеччині

Це тей що в Україні відходами харчувався? А тепер хата в Німеччині і новенький iPhone. Флай, напевно він тебе обманював, не аскет він ніякий.

Флай просто заздрить.
Bolt
 
Повідомлень: 3010
З нами з: 09.11.17
Подякував: 17 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 17:22

Еміграція, заробітчанство

New’s from Canada

В місті Торонто в одному з найбільших банків Канади працює хресник моєї дружини.
Взагалі-то закінчив університет в Україні, попрацював 1,5 роки. Потім послухав поради розумних людей та вступив на продовження навчання в магістратуру. Виїхав до війни.
В Університет в Торонто. Напрям: «Економіка».
В кінці минулого року отримав диплом магістра та був прийнятий на роботу в найбільший банк Канади.
Працює всього 1/2 року.
Сьогодні мені написав відповідь на питання про прибутки та витрати:
«Я виходжу в плюс в цілому кожного місяця.
По витратам: десь $1750 щомісяця, це з машиною».
Авто взяв в кредит.
Квартиру в центрі я Торонто орендує разом з іншими хлопцями з України.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9807
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3634 раз.
Подякували: 1283 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 18:42

Re: Еміграція, заробітчанство

Шо за авто, Семёныч?
Первоначальный взнос скопил или пап-мам дали?
барабашов
 
Повідомлень: 4189
З нами з: 16.06.15
Подякував: 276 раз.
Подякували: 344 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 18:46

Про именно это авто не спрашивал.
Но у другого такого же парня KIA новый из салона.
Так первоначальный взнос всего 1000$.
Выплата каждые 2 недели по 256$.
Оплата каждые 2 недели так как в Канаде и выплаты по зарплате идут каждые 2 недели.
Так что как видите пап-мам совсем ни к чему.

Это же не Турция с уникальным ценами на авто.
Сегодня помогал семье из Николаева выбирать авто в салоне KIA.
Выбрали беленький красавец KIA Sportage (сборка Словакия).
Так цена прикольная: 2 020 000 лир или примерно 2020000/32=63 125$ (!!!!!!!!!!).
Но и там папа-мам присутствовали (на Тойоте) - но авто брал себе их зять.
А он программист. И брал он за наличку.
Авто хорошее. Беленькое.
Правда в Украине такое стоит кажется 27 000$.
Но в Турции на авто есть налог особый на цену дилера. Цены совсем другие.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9807
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3634 раз.
Подякували: 1283 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 2188218921902191
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (1944)
03.07.2024 18:07
Ринок ОВДП (6517)
03.07.2024 17:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.