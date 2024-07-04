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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2188218921902191
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 09:31

  flyman написав:Стас Аскет (якщо хто пам"ятає "база корміт") з Пропащинська обжився в Німеччині

Це тей що в Україні відходами харчувався? А тепер хата в Німеччині і новенький iPhone. Флай, напевно він тебе обманював, не аскет він ніякий.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 09:56

  BIGor написав:
  flyman написав:Стас Аскет (якщо хто пам"ятає "база корміт") з Пропащинська обжився в Німеччині

Це тей що в Україні відходами харчувався? А тепер хата в Німеччині і новенький iPhone. Флай, напевно він тебе обманював, не аскет він ніякий.

Флай просто заздрить.
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 17:22

Еміграція, заробітчанство

New’s from Canada

В місті Торонто в одному з найбільших банків Канади працює хресник моєї дружини.
Взагалі-то закінчив університет в Україні, попрацював 1,5 роки. Потім вступив на продовження навчання в магістратуру. Виїхав до війни.
В Університет в Торонто. Напрям: «Економіка».
В кінці минулого року отримав диплом магістра та був прийнятий на роботу в найбільший банк Канади.
Працює всього 1/2 року.
Сьогодні мені написав відповідь на питання про прибутки та витрати:
«Я виходжу в плюс в цілому кожного місяця.
По витратам: десь $1750 щомісяця, це з машиною».
Востаннє редагувалось akurt в Чет 04 лип, 2024 03:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 18:42

Re: Еміграція, заробітчанство

Шо за авто, Семёныч?
Первоначальный взнос скопил или пап-мам дали?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2024 18:46

Honda HR-V 2024.
У іншого такого ж хлопця цікавіший випадок: KIA Forte новий із салону.
Так початковий внесок - 1000 С$ (одна тисяча).
Виплата кожні 2 тижні по 256 С$.
Оплата кожні 2 тижні тому що в Канаді виплати із зарплати йдуть кожні 2 тижні.
Так що як бачите "пап-мам" зовсім не треба.
Перший внесок – це заробіток за 1000/20 = 50 годин роботи або тиждень "з хвостиком".
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 09:41

akurt
Вчергове слухаю історії еміграції в Канаду і тут розповідають 3600 + комуналка за однокімнатну квартиру... Це до нашого давнього спору щодо вартості житла...
https://youtu.be/5E7lmYVFbEM?si=s6OwAQpOJ59MSMwF&t=245
Дюрі-бачі
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