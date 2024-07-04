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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2188218921902191 Додано: Сер 03 лип, 2024 09:31 flyman написав: Стас Аскет (якщо хто пам"ятає "база корміт") з Пропащинська обжився в Німеччині

Стас Аскет (якщо хто пам"ятає "база корміт") з Пропащинська обжився в Німеччині

Це тей що в Україні відходами харчувався? А тепер хата в Німеччині і новенький iPhone. Флай, напевно він тебе обманював, не аскет він ніякий. Це тей що в Україні відходами харчувався? А тепер хата в Німеччині і новенький iPhone. Флай, напевно він тебе обманював, не аскет він ніякий. BIGor

Повідомлень: 9028 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1350 раз. Подякували: 1741 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 лип, 2024 09:56 BIGor написав: flyman написав: Стас Аскет (якщо хто пам"ятає "база корміт") з Пропащинська обжився в Німеччині

Стас Аскет (якщо хто пам"ятає "база корміт") з Пропащинська обжився в Німеччині

Це тей що в Україні відходами харчувався? А тепер хата в Німеччині і новенький iPhone. Флай, напевно він тебе обманював, не аскет він ніякий. Це тей що в Україні відходами харчувався? А тепер хата в Німеччині і новенький iPhone. Флай, напевно він тебе обманював, не аскет він ніякий.

Флай просто заздрить. Флай просто заздрить. Bolt Повідомлень: 3010 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 220 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 лип, 2024 17:22 Еміграція, заробітчанство



New’s from Canada



В місті Торонто в одному з найбільших банків Канади працює хресник моєї дружини.

Взагалі-то закінчив університет в Україні, попрацював 1,5 роки. Потім вступив на продовження навчання в магістратуру. Виїхав до війни.

В Університет в Торонто. Напрям: «Економіка».

В кінці минулого року отримав диплом магістра та був прийнятий на роботу в найбільший банк Канади.

Працює всього 1/2 року.

Сьогодні мені написав відповідь на питання про прибутки та витрати:

«Я виходжу в плюс в цілому кожного місяця.

По витратам: десь $1750 щомісяця, це з машиною». Востаннє редагувалось akurt в Чет 04 лип, 2024 03:31, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9807 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3634 раз. Подякували: 1283 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 лип, 2024 18:42 Re: Еміграція, заробітчанство Шо за авто, Семёныч?

Первоначальный взнос скопил или пап-мам дали? барабашов Повідомлень: 4191 З нами з: 16.06.15 Подякував: 276 раз. Подякували: 344 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 лип, 2024 18:46 Honda HR-V 2024.

У іншого такого ж хлопця цікавіший випадок: KIA Forte новий із салону.

Так початковий внесок - 1000 С$ (одна тисяча).

Виплата кожні 2 тижні по 256 С$.

Оплата кожні 2 тижні тому що в Канаді виплати із зарплати йдуть кожні 2 тижні.

Так що як бачите "пап-мам" зовсім не треба.

Перший внесок – це заробіток за 1000/20 = 50 годин роботи або тиждень "з хвостиком". akurt

Повідомлень: 9807 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3634 раз. Подякували: 1283 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 лип, 2024 09:41 akurt

Вчергове слухаю історії еміграції в Канаду і тут розповідають 3600 + комуналка за однокімнатну квартиру... Це до нашого давнього спору щодо вартості житла...

https://youtu.be/5E7lmYVFbEM?si=s6OwAQpOJ59MSMwF&t=245 Вчергове слухаю історії еміграції в Канаду і тут розповідають 3600 + комуналка за однокімнатну квартиру... Це до нашого давнього спору щодо вартості житла... Дюрі-бачі

Повідомлень: 3407 З нами з: 29.07.22 Подякував: 588 раз. Подякували: 426 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2188218921902191 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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