Це тей що в Україні відходами харчувався? А тепер хата в Німеччині і новенький iPhone. Флай, напевно він тебе обманював, не аскет він ніякий.
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Додано: Сер 03 лип, 2024 09:31
Додано: Сер 03 лип, 2024 09:56
Додано: Сер 03 лип, 2024 17:22
Еміграція, заробітчанство
New’s from Canada
В місті Торонто в одному з найбільших банків Канади працює хресник моєї дружини.
Взагалі-то закінчив університет в Україні, попрацював 1,5 роки. Потім вступив на продовження навчання в магістратуру. Виїхав до війни.
В Університет в Торонто. Напрям: «Економіка».
В кінці минулого року отримав диплом магістра та був прийнятий на роботу в найбільший банк Канади.
Працює всього 1/2 року.
Сьогодні мені написав відповідь на питання про прибутки та витрати:
«Я виходжу в плюс в цілому кожного місяця.
По витратам: десь $1750 щомісяця, це з машиною».
Востаннє редагувалось akurt в Чет 04 лип, 2024 03:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 03 лип, 2024 18:42
Re: Еміграція, заробітчанство
Шо за авто, Семёныч?
Первоначальный взнос скопил или пап-мам дали?
Додано: Сер 03 лип, 2024 18:46
Honda HR-V 2024.
У іншого такого ж хлопця цікавіший випадок: KIA Forte новий із салону.
Так початковий внесок - 1000 С$ (одна тисяча).
Виплата кожні 2 тижні по 256 С$.
Оплата кожні 2 тижні тому що в Канаді виплати із зарплати йдуть кожні 2 тижні.
Так що як бачите "пап-мам" зовсім не треба.
Перший внесок – це заробіток за 1000/20 = 50 годин роботи або тиждень "з хвостиком".
Додано: Чет 04 лип, 2024 09:41
akurt
Вчергове слухаю історії еміграції в Канаду і тут розповідають 3600 + комуналка за однокімнатну квартиру... Це до нашого давнього спору щодо вартості житла...
Додано: Чет 04 лип, 2024 12:12
Цей легінь мешкає в Канаді вже років 20 і - незважаючи на дуже незвичну вимову/акцент - завжди дуже цікаво розказує і завжди правду.
Я періодично дивлюся.
Мені вчора той хлопець з Торонто, який купив собі нову Hоnda НR-V 2024 підтвердив, що роботу знайти практично нереально.
Цитата: «Бо з роботою тут біда, ніхто не наймає майже.»
Так що все вірно. І «знову за рибу гроші»: знову постає питання освіти та професії.
Цей хлопець закінчив бакалаврат в Україні та магістратуру в Канаді в працює, і почуває себе впевненно.
Майже паралельно з ним говорив з хлопцем, який працює в автосалоні КІА у місті Вінніпег.
Той сказав, що в нього перед очіма приклад, що ніякої освіти не треба.
Треба мати вдачу та кмітливість.
Власник його автосалона має ще декілька автосалонів, дідусю майже 90 років.
Кинув навчання у 18 років та пішов працювати авто слюсарем.
А потім далі та вище.
Тепер періодично приїжджає перевірити роботу автосалонів своїх - різні бренди авто - на РІЗНИХ найдорожчих автівках.
Ось такі крайнощі.
Але - погодьтеся - друга історія із царини неймовірного, а перша історія - особливо в наш час - із царини реального та необхідного.
P.S. З приводу різних цін на оренду не дивуюся: на двох паралельних вулицях в Дніпрі живуть в орендованому два приятеля. Перший платить за оренду приватного будинка площею в 115 кв.м. на місяць 12 000 гривень (є гараж та невеличка ділянка землі) плюс комунальні витрати.
Другий живе практично поруч (метрів 300) в 3-к квартирі та платить 24 000 гривень+комуналка.
Так і в Канаді може бути…
Додано: Чет 04 лип, 2024 12:28
Ще раз передивився те відео - друга половина - історія про пана Олега.
Не знаю, чи можна порівнювати, але щось схоже відбувається з родиною моєї племінниці, які прибули в Канаду 27 лютого.
З одного боку я навіть стидаюся викласти тут фото як вони живуть: щодня розваги, плавальні басейни, тренажерні зали, подорожі роверами, компанії українців з бокалами. І реально шикарна 2-о рівнева квартира - повний фарш (все отримали в квартиру безкоштовно).
Інший бік: досі не можуть знайти НІЯКУ РОБОТУ та НЕ МОЖУТЬ НІКУДИ ВЛАШТУВАТИСЯ. Ніким. Ніяк.
Племінниця сказала, що з такого раю, де діти вчаться в школі та весь час є де розважатися, вона нікуди не поїде.
Чоловік її вже поривався поїхати додому не менше трьох разів.
Бачите: два боки однієї медалі в одній родині.
А де тоді реальна правда про Канаду?
P.S. Племінниця говорить про свого чоловіка так: «В нього золоті руки. Правда! Просто виросли вони із сраки…»
Додано: Чет 04 лип, 2024 13:19
akurt А за що жити "в раю"? Хоча кожному своє.
А в мене кум розпродав всю свою нерухомість (з дуже великими скидками, я б сказав з втратою 30%), взяв своїх трьох дітей, куму і поїхав вчора до Німеччини... Він і так працював віддалено на німецьку фірму вже років 5, тому робота збереглась і навіть запропонували компенсацію за релокацію +15% ЗП...
Додано: Чет 04 лип, 2024 13:29
Там далі ще історія про пана Олега - продав квартири в Польщі...і все злив в Канаді.
3600 кад (2600 дол США) за 1к - це взагалі в ніякі ворота. Плюс ще обовязково на двох по авто. Звичайно заощадження згорять. В ЄС можна замість авто користуватись нормальним публічним транспортом за 20 дол США в місяць.
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