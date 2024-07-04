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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2189219021912192> Додано: Сер 03 лип, 2024 09:31 flyman написав: Стас Аскет (якщо хто пам"ятає "база корміт") з Пропащинська обжився в Німеччині

Стас Аскет (якщо хто пам"ятає "база корміт") з Пропащинська обжився в Німеччині

Це тей що в Україні відходами харчувався? А тепер хата в Німеччині і новенький iPhone. Флай, напевно він тебе обманював, не аскет він ніякий. Це тей що в Україні відходами харчувався? А тепер хата в Німеччині і новенький iPhone. Флай, напевно він тебе обманював, не аскет він ніякий. BIGor

Повідомлень: 9029 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1350 раз. Подякували: 1741 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 лип, 2024 09:56 BIGor написав: flyman написав: Стас Аскет (якщо хто пам"ятає "база корміт") з Пропащинська обжився в Німеччині

Стас Аскет (якщо хто пам"ятає "база корміт") з Пропащинська обжився в Німеччині

Це тей що в Україні відходами харчувався? А тепер хата в Німеччині і новенький iPhone. Флай, напевно він тебе обманював, не аскет він ніякий. Це тей що в Україні відходами харчувався? А тепер хата в Німеччині і новенький iPhone. Флай, напевно він тебе обманював, не аскет він ніякий.

Флай просто заздрить. Флай просто заздрить. Bolt Повідомлень: 3010 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 220 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 лип, 2024 17:22 Еміграція, заробітчанство



New’s from Canada



В місті Торонто в одному з найбільших банків Канади працює хресник моєї дружини.

Взагалі-то закінчив університет в Україні, попрацював 1,5 роки. Потім вступив на продовження навчання в магістратуру. Виїхав до війни.

В Університет в Торонто. Напрям: «Економіка».

В кінці минулого року отримав диплом магістра та був прийнятий на роботу в найбільший банк Канади.

Працює всього 1/2 року.

Сьогодні мені написав відповідь на питання про прибутки та витрати:

«Я виходжу в плюс в цілому кожного місяця.

По витратам: десь $1750 щомісяця, це з машиною». Востаннє редагувалось akurt в Чет 04 лип, 2024 03:31, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9811 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3634 раз. Подякували: 1283 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 лип, 2024 18:42 Re: Еміграція, заробітчанство Шо за авто, Семёныч?

Первоначальный взнос скопил или пап-мам дали? барабашов Повідомлень: 4192 З нами з: 16.06.15 Подякував: 276 раз. Подякували: 344 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 лип, 2024 18:46 Honda HR-V 2024.

У іншого такого ж хлопця цікавіший випадок: KIA Forte новий із салону.

Так початковий внесок - 1000 С$ (одна тисяча).

Виплата кожні 2 тижні по 256 С$.

Оплата кожні 2 тижні тому що в Канаді виплати із зарплати йдуть кожні 2 тижні.

Так що як бачите "пап-мам" зовсім не треба.

Перший внесок – це заробіток за 1000/20 = 50 годин роботи або тиждень "з хвостиком". akurt

Повідомлень: 9811 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3634 раз. Подякували: 1283 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 лип, 2024 09:41 akurt

Вчергове слухаю історії еміграції в Канаду і тут розповідають 3600 + комуналка за однокімнатну квартиру... Це до нашого давнього спору щодо вартості житла...

https://youtu.be/5E7lmYVFbEM?si=s6OwAQpOJ59MSMwF&t=245 Вчергове слухаю історії еміграції в Канаду і тут розповідають 3600 + комуналка за однокімнатну квартиру... Це до нашого давнього спору щодо вартості житла... Дюрі-бачі

Повідомлень: 3413 З нами з: 29.07.22 Подякував: 588 раз. Подякували: 427 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 лип, 2024 12:12 Цей легінь мешкає в Канаді вже років 20 і - незважаючи на дуже незвичну вимову/акцент - завжди дуже цікаво розказує і завжди правду.

Я періодично дивлюся.



Мені вчора той хлопець з Торонто, який купив собі нову Hоnda НR-V 2024 підтвердив, що роботу знайти практично нереально.

Цитата: «Бо з роботою тут біда, ніхто не наймає майже.»

Так що все вірно. І «знову за рибу гроші»: знову постає питання освіти та професії.

Цей хлопець закінчив бакалаврат в Україні та магістратуру в Канаді в працює, і почуває себе впевненно.

Майже паралельно з ним говорив з хлопцем, який працює в автосалоні КІА у місті Вінніпег.

Той сказав, що в нього перед очіма приклад, що ніякої освіти не треба.

Треба мати вдачу та кмітливість.

Власник його автосалона має ще декілька автосалонів, дідусю майже 90 років.

Кинув навчання у 18 років та пішов працювати авто слюсарем.

А потім далі та вище.

Тепер періодично приїжджає перевірити роботу автосалонів своїх - різні бренди авто - на РІЗНИХ найдорожчих автівках.



Ось такі крайнощі.

Але - погодьтеся - друга історія із царини неймовірного, а перша історія - особливо в наш час - із царини реального та необхідного.



P.S. З приводу різних цін на оренду не дивуюся: на двох паралельних вулицях в Дніпрі живуть в орендованому два приятеля. Перший платить за оренду приватного будинка площею в 115 кв.м. на місяць 12 000 гривень (є гараж та невеличка ділянка землі) плюс комунальні витрати.

Другий живе практично поруч (метрів 300) в 3-к квартирі та платить 24 000 гривень+комуналка.

Так і в Канаді може бути… akurt

Повідомлень: 9811 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3634 раз. Подякували: 1283 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 лип, 2024 12:28 Ще раз передивився те відео - друга половина - історія про пана Олега.

Не знаю, чи можна порівнювати, але щось схоже відбувається з родиною моєї племінниці, які прибули в Канаду 27 лютого.

З одного боку я навіть стидаюся викласти тут фото як вони живуть: щодня розваги, плавальні басейни, тренажерні зали, подорожі роверами, компанії українців з бокалами. І реально шикарна 2-о рівнева квартира - повний фарш (все отримали в квартиру безкоштовно).

Інший бік: досі не можуть знайти НІЯКУ РОБОТУ та НЕ МОЖУТЬ НІКУДИ ВЛАШТУВАТИСЯ. Ніким. Ніяк.

Племінниця сказала, що з такого раю, де діти вчаться в школі та весь час є де розважатися, вона нікуди не поїде.

Чоловік її вже поривався поїхати додому не менше трьох разів.

Бачите: два боки однієї медалі в одній родині.

А де тоді реальна правда про Канаду?



P.S. Племінниця говорить про свого чоловіка так: «В нього золоті руки. Правда! Просто виросли вони із сраки…» akurt

Повідомлень: 9811 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3634 раз. Подякували: 1283 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 лип, 2024 13:19 akurt А за що жити "в раю"? Хоча кожному своє.

А в мене кум розпродав всю свою нерухомість (з дуже великими скидками, я б сказав з втратою 30%), взяв своїх трьох дітей, куму і поїхав вчора до Німеччини... Він і так працював віддалено на німецьку фірму вже років 5, тому робота збереглась і навіть запропонували компенсацію за релокацію +15% ЗП... Дюрі-бачі

Повідомлень: 3413 З нами з: 29.07.22 Подякував: 588 раз. Подякували: 427 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 лип, 2024 13:29 Дюрі-бачі написав: akurt

Вчергове слухаю історії еміграції в Канаду і тут розповідають 3600 + комуналка за однокімнатну квартиру... Це до нашого давнього спору щодо вартості житла...

https://youtu.be/5E7lmYVFbEM?si=s6OwAQpOJ59MSMwF&t=245 Вчергове слухаю історії еміграції в Канаду і тут розповідають 3600 + комуналка за однокімнатну квартиру... Це до нашого давнього спору щодо вартості житла...

Там далі ще історія про пана Олега - продав квартири в Польщі...і все злив в Канаді.



3600 кад (2600 дол США) за 1к - це взагалі в ніякі ворота. Плюс ще обовязково на двох по авто. Звичайно заощадження згорять. В ЄС можна замість авто користуватись нормальним публічним транспортом за 20 дол США в місяць. Там далі ще історія про пана Олега - продав квартири в Польщі...і все злив в Канаді.3600 кад (2600 дол США) за 1к - це взагалі в ніякі ворота. Плюс ще обовязково на двох по авто. Звичайно заощадження згорять. В ЄС можна замість авто користуватись нормальним публічним транспортом за 20 дол США в місяць. BIGor

Повідомлень: 9029 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1350 раз. Подякували: 1741 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2189219021912192> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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