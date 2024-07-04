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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 04 лип, 2024 13:33
BIGor Не знаю, мені кілька знайомих, які повернулись з Канади казали, що не знайшли нормального житла дешевше 3000, тому тут і підняв це запитання. Ще казали про те, що оголошення дешевше 3000 є, але то скам...
Додано: Чет 04 лип, 2024 13:35
О! Аби я вам розказав правду, куди поїхав на днях один приятель з трьома дітьми…
Мене мало чим можна здивувати, але вчора це здивувало так, що я відкрив банку пива. Аж захотілося цигарку викурити, але я не палю. Був легкий шок.
Не все можу розказати.
Нехай буде так:
- людина працює да кордоном на такій посаді, що ні вам, ні мені, ні 100% учасникам форуму і не насниться. Ніколи.
- я в 2018…2021 роках зустрічався з його безпосередніми начальниками таких посад, що голос трохи тремтів.
- десь в березні він мені натякнув про суттєві зміни в червні 2024.
- як виявилося, в нього закінчився контракт і він вирішив його не продовжувати. Коротше, став - як він сказав «сам собі директор».
- ну ось вчора при розмові сказав, що він вже в Los Angeles. З усією родиною. В мене щелепа відвисла. Я очікував зміну країни проживання/робот/посади - але щоби так….
- поворот в спеціальності/професії на 360 градусів помножити на три.
- сказав, що зараз шукає (!) роботу. Я знаю, яка у нього спеціальність, яка освіта, і який університет закінчив, але черговий раз щелепа відвисла у мене від того, де сподівається знайти. Сказав, що жінка його зараз перебуває в легкій депресії від карколомних змін.
- запрошував в гості в Lоs Angeles. Посидіти за столом не тільки з кавою.
- я сказав, що з 15 по 29 серпня буду перебувати з черговим візитом в Каліфорнії, але графік такий напружений, що навряд чи вирвуся в LA. Хоча в моєму розпорядженні буде службове авто.
Більше розказати не можу, але я вчора реально був в шоці.
Зміна у людей всього на світі на 360 градусів, помножити на три або чотири.
Ось так буває… не побоялися почати все з нуля реально.
Додано: Чет 04 лип, 2024 13:47
Там «щось не те».
Про ціни на оренду і цифру 3600.
- родина племінниці знімає квартиру в столиці провінції Альберта за 1600 чи 1700 С$.
- випускник магістратури живе в орендованій в центрі Торонто 3-к квартирі за 2400 С$. Орендну плату ділять на 3-х чи 4-х хлопців-українців. Квартиру я не бачив, але сказав що в центрі та дуже гарна і стильна. Щоби не стидно було дівчат приводити.
- працівник автосалона КІА цілий рік орендував за 950 С$ 2-к квартиру (+50 комуналка). Зараз переїхав жити до батьків, бо ті орендують 3-к квартиру у місті Вінніпег за 1700 С$, там мешкають тато+мама+брат 10 років+ песик дорогої породи. Але батько весь час працює вахтовим методом, вдома буває на вихідні раз на 2 тижня, то хлопець переїхав в квартиру батьків та дає внесок на квартиру в сумі 500 C$. Так що не знаю, що там в де люди знаходять за 3600.
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